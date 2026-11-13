Colombia

Murió Lucio Chiquito Caicedo, fundador de EPM y referente de la ingeniería colombiana, a los 110 años

Universidades, empresas y sectores políticos del departamento despidieron al centenario profesional, cuyos estudios sobre fuentes hídricas sentaron las bases para la construcción de numerosas centrales de energía en Colombia

El ingeniero civil Lucio Chiquito Caicedo, registrado como el hombre más longevo de Colombia por LongeviQuest, falleció a los 110 años (@luciochiquito105/Instagram)
El ingeniero civil Lucio Chiquito Caicedo, registrado como el hombre más longevo de Colombia por LongeviQuest, falleció a los 110 años (@luciochiquito105/Instagram)
Guardar

El ingeniero civil Lucio Chiquito Caicedo, considerado el hombre más longevo de Colombia según LongeviQuest, murió este viernes 13 de noviembre de 2026 a los 110 años.

Chiquito Caicedo participó en la fundación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 1955 y, décadas después, sorprendió al presentar una tesis de doctorado ante la Universidad de Manchester con más de 100 años de edad. Hasta el momento no se ha divulgado la causa de la muerte ni los detalles de las honras fúnebres.

PUBLICIDAD

Nacido en Cali el 22 de mayo de 1916, Chiquito Caicedo era hijo de padre antioqueño y madre vallecaucana. Gracias a una beca de la Gobernación del Valle, estudió ingeniería civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde se graduó en 1941.

Un aviso publicado en El Colombiano sobre una beca del British Council cambió el rumbo de su carrera. Chiquito Caicedo se presentó al proceso y fue seleccionado entre 28 aspirantes para continuar sus estudios en la Universidad de Manchester, Reino Unido, reconocida como una de las cunas de la Revolución Industrial, en 1943, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y los constantes bombardeos aéreos de la aviación alemana sobre las islas británicas.

PUBLICIDAD

En Manchester obtuvo, en 1947, una maestría en Ciencia y Tecnología con énfasis en hidráulica. Luego amplió su formación en las universidades de Colorado y Texas y realizó una pasantía en el Bureau of Reclamation de Estados Unidos, en Denver.

El ingeniero detrás de las hidroeléctricas de Antioquia

Chiquito Caicedo participó en 1955 en la creación de Empresas Públicas de Medellín, con la que trabajó en la infraestructura hidroeléctrica que abastece hoy al departamento (Colprensa)
Chiquito Caicedo participó en 1955 en la creación de Empresas Públicas de Medellín, con la que trabajó en la infraestructura hidroeléctrica que abastece hoy al departamento (Colprensa)

De regreso en Colombia, Chiquito Caicedo trabajó en la central hidroeléctrica del río Anchicayá, en el Valle del Cauca. Poco después fue convocado por Juan Guillermo Restrepo Jaramillo, entonces gerente de la sección de acueducto de las empresas municipales de Medellín, para estudiar la represa de Piedras Blancas. Asumió como ingeniero jefe y lideró los estudios hidrológicos que permitieron identificar las fuentes de agua de Antioquia.

Ese inventario de recursos hídricos hizo posible avanzar en la construcción de 26 centrales de energía, entre ellas las de Guadalupe, Guatapé y San Carlos. En 1955 participó en la creación de EPM y, el mismo año, impulsó junto a José Tejada la fundación de Integral S.A., firma de ingeniería de consulta. Su trayectoria también incluyó la creación de Camacol en 1958, Sedic S.A. en 1971 y la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) en 1978.

Una tesis doctoral presentada a los 104 años

A los 104 años, Chiquito presentó ante la Universidad de Manchester su tesis doctoral sobre el aprovechamiento del caudal de los ríos (@luciochiquito105/Instagram)
A los 104 años, Chiquito presentó ante la Universidad de Manchester su tesis doctoral sobre el aprovechamiento del caudal de los ríos (@luciochiquito105/Instagram)

En 2020, con 104 años, Lucio Chiquito Caicedo presentó ante la Universidad de Manchester su tesis para optar al título de doctor en Ingeniería, titulada “Punto óptimo de la utilización del agua de un río”. El trabajo, fruto de casi tres décadas de investigación, proponía una metodología matemática para determinar el mejor aprovechamiento del caudal de un río en la generación de electricidad, el riego y el almacenamiento de agua.

El ingeniero relató en una entrevista con El Colombiano que la pandemia por covid-19 le permitió concentrar más tiempo en la investigación y terminar el documento, que envió a la universidad británica en septiembre de ese año. Además, aseguró que seguía resolviendo problemas matemáticos incluso mientras dormía y dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Aprovechen el tiempo y luchen por sus sueños, que todo es posible sin importar la edad”.

Por su trayectoria, Chiquito Caicedo recibió la Orden al Mérito Don Juan del Corral y el Escudo de Antioquia, ambos en categoría Oro, este último entregado en 2023.

Condolencias desde la academia, la política, y EPM

La Facultad de Minas de la Universidad Nacional lamentó la muerte de quien llamó “egresado ilustre” y destacó el legado que deja a la ingeniería colombiana. La institución recordó una de sus frases: “Quien pierde la mañana, pierde el día”.

El gerente general de EPM, John Alberto Maya Salazar, señaló que Chiquito Caicedo fue “una persona con excepcionales condiciones tanto humanas como técnicas” y agregó que “su memoria perdurará para siempre en lo que es la empresa EPM”. El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria lo describió en su cuenta de X como “un hombre inmenso” que usó “su ingenio para mejorar favorablemente las condiciones de vida de sus paisanos”.

La Gobernación de Antioquia y el Concejo de Medellín reconocieron su trayectoria con la entrega del Escudo de Antioquia y la Orden al Mérito Don Juan del Corral (@anibalgaviria/X)
La Gobernación de Antioquia y el Concejo de Medellín reconocieron su trayectoria con la entrega del Escudo de Antioquia y la Orden al Mérito Don Juan del Corral (@anibalgaviria/X)

Por su parte, el exgerente de EPM Mauricio Restrepo afirmó que Chiquito Caicedo dejó un legado que “trasciende generaciones” y lo ubicó entre “una generación de ingenieros que entendieron que el conocimiento, el servicio público y la capacidad de construir instituciones eran fundamentales para transformar una sociedad”.

Gerardo Domínguez Giraldo, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, lo recordó como “una persona demasiado noble que no hacía gala de sus títulos ni de su inteligencia”.

Temas Relacionados

Lucio Chiquito CaicedoEPMHidroeléctricas en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

La Amarilla volverá a la acción previo al cierre del 2026 y con Néstor Lorenzo probando variantes tácticas con los nuevos jugadores

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Jaime Andrés Uribe defendió la gestión del Fondo Milagro tras ser desautorizado por Abelardo de la Espriella: “Necesidad de preservar la institucionalidad”

El ahora exfuncionario, que presentó su renuncia, defendió el ritmo de ejecución de los recursos en las zonas afectadas por el terremoto y explicó que la escala de remuneraciones se diseñó a partir de referencias de otros fondos estatales, con ajustes a la baja

Jaime Andrés Uribe defendió la gestión del Fondo Milagro tras ser desautorizado por Abelardo de la Espriella: “Necesidad de preservar la institucionalidad”

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

Infobae Colombia habló con la agrupación bogotana de salsa en la antesala de su concierto el 21 de noviembre, con Los Corraleros de Majagual como invitados

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

Dos niños murieron en accidentes en Sucre: uno se ahogó en una piscina de Coveñas y una niña recibió una descarga eléctrica en San Onofre

Los casos se presentaron el 11 y 12 de noviembre de 2026 y las víctimas son dos menores de edad de cuatro y dos años

Dos niños murieron en accidentes en Sucre: uno se ahogó en una piscina de Coveñas y una niña recibió una descarga eléctrica en San Onofre

Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”

El delantero relató las amenazas que recibió junto a su familia luego de este episodio y pidió una reacción más empática de los aficionados ante los errores de los futbolistas

Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

Yaya Muñoz se partió dos dientes a días de subirse al ring de ‘Stream Fighters’: qué pasó y cómo luce la presentadora

Paola Jara respondió a las críticas por su aspecto actual en un video que se volvió viral: “Normalicemos”

Se conocieron nuevos detalles de la evolución de Adriana Betancur: despertó y fue extubada tras varios días en UCI

Valentina Ferrer, en plena alfombra roja de los Latin Grammy, respondió a pregunta sobre su ruptura con J Balvin: “Aquí ya estamos con el chisme”

Deportes

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Carlos Bacca recordó el penal que erró y que contribuyó a la eliminación de Colombia en el Mundial Rusia 2018: “Roberto Baggio creo que botó tres”

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida

El futbolista del Deportivo Pereira Walmer Pacheco fue nominado a importante premio por su labor humanitaria tras el terremoto en Colombia: podría recibir diez mil dólares

Banfield vs. Boca Juniors: hora y dónde ver en vivo en Colombia Álvaro Montero y Sebastián Villa en acción por la Copa Argentina