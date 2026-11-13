Murió Lucio Chiquito Caicedo, fundador de EPM y referente de la ingeniería colombiana, a los 110 años

El ingeniero civil Lucio Chiquito Caicedo, registrado como el hombre más longevo de Colombia por LongeviQuest, falleció a los 110 años (@luciochiquito105/Instagram)

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El ingeniero civil Lucio Chiquito Caicedo, considerado el hombre más longevo de Colombia según LongeviQuest, murió este viernes 13 de noviembre de 2026 a los 110 años.

Chiquito Caicedo participó en la fundación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 1955 y, décadas después, sorprendió al presentar una tesis de doctorado ante la Universidad de Manchester con más de 100 años de edad. Hasta el momento no se ha divulgado la causa de la muerte ni los detalles de las honras fúnebres.

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Nacido en Cali el 22 de mayo de 1916, Chiquito Caicedo era hijo de padre antioqueño y madre vallecaucana. Gracias a una beca de la Gobernación del Valle, estudió ingeniería civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde se graduó en 1941.

Un aviso publicado en El Colombiano sobre una beca del British Council cambió el rumbo de su carrera. Chiquito Caicedo se presentó al proceso y fue seleccionado entre 28 aspirantes para continuar sus estudios en la Universidad de Manchester, Reino Unido, reconocida como una de las cunas de la Revolución Industrial, en 1943, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y los constantes bombardeos aéreos de la aviación alemana sobre las islas británicas.

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En Manchester obtuvo, en 1947, una maestría en Ciencia y Tecnología con énfasis en hidráulica. Luego amplió su formación en las universidades de Colorado y Texas y realizó una pasantía en el Bureau of Reclamation de Estados Unidos, en Denver.

El ingeniero detrás de las hidroeléctricas de Antioquia

Chiquito Caicedo participó en 1955 en la creación de Empresas Públicas de Medellín, con la que trabajó en la infraestructura hidroeléctrica que abastece hoy al departamento (Colprensa)

De regreso en Colombia, Chiquito Caicedo trabajó en la central hidroeléctrica del río Anchicayá, en el Valle del Cauca. Poco después fue convocado por Juan Guillermo Restrepo Jaramillo, entonces gerente de la sección de acueducto de las empresas municipales de Medellín, para estudiar la represa de Piedras Blancas. Asumió como ingeniero jefe y lideró los estudios hidrológicos que permitieron identificar las fuentes de agua de Antioquia.

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Ese inventario de recursos hídricos hizo posible avanzar en la construcción de 26 centrales de energía, entre ellas las de Guadalupe, Guatapé y San Carlos. En 1955 participó en la creación de EPM y, el mismo año, impulsó junto a José Tejada la fundación de Integral S.A., firma de ingeniería de consulta. Su trayectoria también incluyó la creación de Camacol en 1958, Sedic S.A. en 1971 y la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) en 1978.

Una tesis doctoral presentada a los 104 años

A los 104 años, Chiquito presentó ante la Universidad de Manchester su tesis doctoral sobre el aprovechamiento del caudal de los ríos (@luciochiquito105/Instagram)

En 2020, con 104 años, Lucio Chiquito Caicedo presentó ante la Universidad de Manchester su tesis para optar al título de doctor en Ingeniería, titulada “Punto óptimo de la utilización del agua de un río”. El trabajo, fruto de casi tres décadas de investigación, proponía una metodología matemática para determinar el mejor aprovechamiento del caudal de un río en la generación de electricidad, el riego y el almacenamiento de agua.

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El ingeniero relató en una entrevista con El Colombiano que la pandemia por covid-19 le permitió concentrar más tiempo en la investigación y terminar el documento, que envió a la universidad británica en septiembre de ese año. Además, aseguró que seguía resolviendo problemas matemáticos incluso mientras dormía y dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Aprovechen el tiempo y luchen por sus sueños, que todo es posible sin importar la edad”.

Por su trayectoria, Chiquito Caicedo recibió la Orden al Mérito Don Juan del Corral y el Escudo de Antioquia, ambos en categoría Oro, este último entregado en 2023.

Condolencias desde la academia, la política, y EPM

La Facultad de Minas de la Universidad Nacional lamentó la muerte de quien llamó “egresado ilustre” y destacó el legado que deja a la ingeniería colombiana. La institución recordó una de sus frases: “Quien pierde la mañana, pierde el día”.

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El gerente general de EPM, John Alberto Maya Salazar, señaló que Chiquito Caicedo fue “una persona con excepcionales condiciones tanto humanas como técnicas” y agregó que “su memoria perdurará para siempre en lo que es la empresa EPM”. El exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria lo describió en su cuenta de X como “un hombre inmenso” que usó “su ingenio para mejorar favorablemente las condiciones de vida de sus paisanos”.

La Gobernación de Antioquia y el Concejo de Medellín reconocieron su trayectoria con la entrega del Escudo de Antioquia y la Orden al Mérito Don Juan del Corral (@anibalgaviria/X)

Por su parte, el exgerente de EPM Mauricio Restrepo afirmó que Chiquito Caicedo dejó un legado que “trasciende generaciones” y lo ubicó entre “una generación de ingenieros que entendieron que el conocimiento, el servicio público y la capacidad de construir instituciones eran fundamentales para transformar una sociedad”.

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Gerardo Domínguez Giraldo, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, lo recordó como “una persona demasiado noble que no hacía gala de sus títulos ni de su inteligencia”.