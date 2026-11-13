Colombia

Joven que amenazó con un cuchillo a un agente de tránsito se entregó a las autoridades, anunció el alcalde ‘Fico’ Gutiérrez: “Sabemos quién es, Damián Barrientos”

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al señalado agresor mientras insulta y golpea al agente en el rostro. En el registro también se escucha una frase atribuida al sospechoso: “Ese día te dije: no me cojas así. ¡Hijo de perra!”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronuncia sobre el caso del individuo señalado de intimidar y golpear a un agente de tránsito en el sector de El Hueco. El video expone declaraciones del mandatario junto a registros del altercado en la vía pública y del momento en que el señalado se presentó en la estación de Policía La Candelaria, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

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El hombre señalado de golpear y amenazar con un arma blanca a un agente de tránsito en la zona comercial de El Hueco, en Medellín, se presentó en la estación de Policía La Candelaria y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Alcaldía identificó al sospechoso como Damián Barrientos. El caso es investigado por presunta agresión contra servidor público e intento de homicidio.

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El hecho ocurrió el viernes 6 de noviembre, en la carrera 53, conocida como Cundinamarca, con calle 46, Maturín. El funcionario de la Secretaría de Movilidad realizaba labores de control cuando fue abordado por el motociclista.

El video mostró golpes y amenazas con arma blanca

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al señalado agresor mientras insulta y golpea al agente en el rostro. En el registro también se escucha una frase atribuida al sospechoso: “Ese día te dije: no me cojas así. ¡Hijo de perra!”.

l acusado de golpear y amenazar a un funcionario de Movilidad quedó ante la Fiscalía (captura de video @FicoGutierrez/X)
l acusado de golpear y amenazar a un funcionario de Movilidad quedó ante la Fiscalía (captura de video @FicoGutierrez/X)

Según la Alcaldía de Medellín, el hombre reclamaba por una inmovilización de su motocicleta ocurrida el 31 de octubre, durante las rodadas ilegales de Halloween. En ese procedimiento le habrían impuesto un comparendo por no portar licencia de conducción.

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Después de los golpes, el motociclista presuntamente sacó un arma blanca e intentó lesionar al funcionario. Un segundo hombre intervino en el lugar con un arma y el atacante huyó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la denuncia se presentó ante la Fiscalía el mismo día del ataque y que las autoridades lograron establecer la identidad del señalado agresor a partir de los videos.

“Este tipo estaba armado con un arma blanca y el video es muy claro. Empezamos a identificarlo desde ese día y sabemos quién es: Damián Barrientos”, afirmó el mandatario.

Gutiérrez indicó que la Fuerza Pública y la Policía llegaron hasta la vivienda del sospechoso, quien decidió presentarse luego en la estación La Candelaria. De acuerdo con el alcalde, la Policía y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) lo condujeron ante la Fiscalía.

Un civil con arma de fuego intervino en la carrera 53 para frenar el ataque con arma blanca contra el servidor público (captura de video)
Un civil con arma de fuego intervino en la carrera 53 para frenar el ataque con arma blanca contra el servidor público (captura de video)

El mandatario rechazó las amenazas y agresiones contra funcionarios públicos. La Fiscalía deberá definir los delitos que imputará y las medidas judiciales que solicitará en el caso.

Datos recientes sobre capturas en Medellín y Antioquia durante 2026:

  • Cuatro personas fueron capturadas en operativos contra las estructuras delincuenciales Caicedo, La Terraza y El Mesa. Las autoridades asociaron los procedimientos con delitos como tráfico de estupefacientes, hurto a turistas, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y porte de armas. Los operativos se realizaron en Medellín y Bello.
  • En un operativo en el barrio Estación Villa, en el centro de Medellín, fueron reportadas 11 capturas. Tres personas tenían órdenes judiciales por distintos delitos y ocho fueron detenidas en flagrancia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procedimiento dejó 3.000 dosis de droga incautadas y 97 armas cortopunzantes decomisadas.
  • La Fiscalía informó que, en 45 días de operaciones nacionales, capturó a 391 presuntos integrantes de estructuras criminales. El balance incluyó seis organizaciones intervenidas en Medellín y nueve en otros municipios de Antioquia. Los procesos se relacionan, entre otros delitos, con homicidio, hurto, extorsión, secuestro, desaparición forzada, porte ilegal de armas y tráfico de drogas.
Reacciones por grabación de un hombre que persiguió a un agente de tránsito en Medellín - (@DenunciasAntio2/X)
Reacciones por grabación de un hombre que persiguió a un agente de tránsito en Medellín - (@DenunciasAntio2/X)

La situación judicial de Damián Barrientos quedará en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer los cargos y las medidas que solicitará ante un juez. El caso se conoce mientras Medellín y otros municipios de Antioquia concentran operativos contra estructuras vinculadas con delitos como homicidio, hurto, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Las recientes acciones de Policía y Fiscalía han incluido capturas, allanamientos e incautaciones en sectores del centro de la ciudad y otras zonas del Valle de Aburrá.

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