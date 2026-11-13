Colombia

Ministerio de Salud propuso drástica medida que afectaría a las EPS intervenidas: este es el borrador de decreto

La iniciativa sometida a consulta pública busca impedir que aseguradoras bajo recuperación administrativa, operativa o financiera reciban personas sin cobertura mediante el mecanismo automático de inscripción, sin ordenar traslados de afiliados actuales

El Ministerio de Salud de Colombia presentó un proyecto de decreto para restringir la afiliación de oficio a las EPS intervenidas. (@MinSaludCol/X)
El Ministerio de Salud de Colombia presentó un proyecto de decreto para restringir la afiliación de oficio a las EPS intervenidas. (@MinSaludCol/X)
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El Ministerio de Salud publicó un proyecto de decreto que restringiría la afiliación de oficio a las EPS intervenidas y modificaría la afiliación inmediata de personas sin cobertura, con el objetivo de evitar que nuevos usuarios ingresen a entidades sometidas a procesos de recuperación administrativa, operativa o financiera.

La consulta pública estará disponible hasta el viernes 13 de noviembre, a las 5:00 p. m.. El proyecto modificaría el artículo 2.1.5.1.4 del Decreto 780 de 2016, pero sus disposiciones no están vigentes y solo regirían desde la publicación definitiva del decreto en el Diario Oficial.

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La propuesta mantiene el mecanismo que obliga a afiliar de inmediato a quien solicite servicios de salud sin estar inscrito en el Sistema General de Seguridad Social en Salud o tenga una novedad de terminación de su inscripción. La medida busca garantizar la atención sin que la falta de aseguramiento impida el acceso a servicios médicos.

Las entidades sometidas a intervención forzosa administrativa para administrar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud no podrían ser escogidas, como regla general, para recibir nuevos afiliados de oficio. La limitación también alcanzaría a las EPS que tengan restringida su capacidad de afiliación por disposiciones administrativas o legales.

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La iniciativa mantiene la obligación de afiliar de inmediato a las personas que soliciten atención médica sin cobertura previa. (Ministerio de Salud)
La iniciativa mantiene la obligación de afiliar de inmediato a las personas que soliciten atención médica sin cobertura previa. (Ministerio de Salud)

El Ministerio de Salud fundamentó el cambio en la necesidad de equilibrar la cobertura universal con la estabilidad de las aseguradoras que atraviesan procesos de recuperación. La incorporación de más usuarios podría afectar su capacidad de atención, la gestión de riesgos en salud y la prestación de servicios a los afiliados que ya pertenecen a esas entidades.

La restricción no implicaría el cierre de las EPS intervenidas ni ordenaría el traslado de sus actuales usuarios. Su alcance se concentraría en el mecanismo utilizado para asignar una aseguradora a personas que carecen de afiliación.

Los ciudadanos conservarían el derecho a escoger la EPS en la que desean quedar inscritos, siempre que la entidad esté autorizada en el municipio o distrito de residencia, no tenga limitada su capacidad de afiliación y no esté intervenida. Si no manifiestan una elección, el Sistema de Afiliación Transaccional asignaría la EPS del régimen correspondiente con el mayor número de afiliados en la jurisdicción, siempre que cumpla esos requisitos.

Los usuarios asignados de oficio disponen de un plazo de 90 días calendario para trasladarse a otra EPS autorizada. (Ministerio de Salud)
Los usuarios asignados de oficio disponen de un plazo de 90 días calendario para trasladarse a otra EPS autorizada. (Ministerio de Salud)

La iniciativa contempla una excepción para municipios o distritos donde solo estén autorizadas EPS intervenidas. En esos territorios, cuando el usuario no elija una aseguradora, podría ser inscrito en la entidad con más afiliados, siempre que esta no tenga restringida su capacidad de recibir nuevas inscripciones.

Las personas asignadas de oficio tendrían 90 días calendario desde su inscripción para ejercer la libre escogencia y trasladarse a otra EPS que cumpla las condiciones exigidas. La entidad territorial, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la aseguradora recibirían una notificación automática cuando el trámite se complete a través del SAT.

Afiliación según la situación económica del usuario

Los municipios donde solo operan aseguradoras intervenidas quedan exceptuados de la restricción de asignación obligatoria. (Ministerio de Salud)
Los municipios donde solo operan aseguradoras intervenidas quedan exceptuados de la restricción de asignación obligatoria. (Ministerio de Salud)

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud o las entidades territoriales deberán verificar la situación del ciudadano en la Base de Datos Única de Afiliados, su clasificación en el Sisbén o el instrumento equivalente y la validez de su documento de identidad. Con esa información se definirá el régimen de aseguramiento aplicable.

Quienes reúnan las condiciones para pertenecer al régimen contributivo serán inscritos en una EPS de ese régimen. Las personas que declaren no cumplir esos requisitos y estén clasificadas como población pobre o vulnerable en el Sisbén, o figuren en listados censales, serán afiliadas al régimen subsidiado.

El proyecto también incluye a quienes no sean considerados pobres ni vulnerables, pero no tengan condiciones para ingresar al contributivo. En esos casos, podrán acceder al régimen subsidiado y deberán recibir información sobre la fecha desde la cual tendrán que realizar una contribución solidaria al sistema de salud.

Las personas sin clasificación en el Sisbén ni presencia en listados censales serían registradas en el SAT y obtendrían una afiliación transitoria al régimen subsidiado durante cuatro meses. Deberán solicitar la aplicación de la ficha de caracterización socioeconómica ante la entidad territorial dentro de los cinco días hábiles posteriores a la inscripción.

La entidad territorial tendrá como máximo cuatro meses desde la afiliación para aplicar esa ficha y determinar el mecanismo definitivo que corresponde al usuario. Si el plazo vence sin que se haya realizado la caracterización, terminará la afiliación de oficio, aunque la persona podrá volver a inscribirse cuando obtenga la clasificación requerida o cumpla las condiciones de alguno de los regímenes.

La IPS o la entidad territorial deberá informar por escrito el resultado del procedimiento, la EPS escogida o asignada y sus datos de contacto. El Ministerio de Salud deberá reglamentar los casos en los que la afiliación no pueda efectuarse mediante el SAT.

Condiciones diferenciadas para las EPS indígenas

Las EPS indígenas tienen la obligación de conservar al menos un 60 por ciento de usuarios pertenecientes a pueblos indígenas. (Mariano Vimos/Colprensa)
Las EPS indígenas tienen la obligación de conservar al menos un 60 por ciento de usuarios pertenecientes a pueblos indígenas. (Mariano Vimos/Colprensa)

Las Entidades Promotoras de Salud Indígenas solo podrían ser seleccionadas de oficio para afiliar a integrantes de pueblos indígenas. La excepción se aplicaría en municipios o distritos donde una EPS indígena sea la única entidad autorizada, situación en la que también podría recibir población no indígena.

Para los usuarios indígenas no operaría la restricción asociada a una intervención forzosa administrativa de la EPS indígena. Sin embargo, la entidad debería mantener habilitada su capacidad de afiliación para poder recibir nuevas inscripciones.

Cuando una persona indígena no exprese una preferencia, sería asignada a la EPS indígena autorizada en su municipio o distrito que tenga el mayor número de afiliados y no presente limitaciones de capacidad. Estas entidades deben conservar al menos un 60% de afiliados pertenecientes a población indígena.

Los procesos de afiliación de oficio que hayan comenzado antes de una eventual entrada en vigencia del decreto continuarían bajo las reglas aplicables al momento de su inicio.

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