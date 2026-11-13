Tras retrasos en los vuelos en el aeropuerto El Dorado en Bogotá por cierre del espacio aéreo, la FAC aclaró lo que pasará este jueves 13 de noviembre: “El gran día llegó”

FAC confirmó retrasos en vuelos por cierre en el espacio aéreo en Bogotá (@FuerzaAereaCol / X)

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Bogotá tendrá este viernes 13 de noviembre de 2026 una revista aérea de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), actividad que implicará un cierre temporal del espacio aéreo entre las 9:45 a. m. y las 12:15 p. m. La presentación hace parte de la conmemoración por los 107 años de la institución.

“El gran día llegó y #Bogotá será escenario de una celebración que surcará sus cielos! Hoy durante la ceremonia de los 107 años de la #FuerzaAérea🇨🇴, se realizará una revista aérea que exaltará las capacidades y el legado de nuestra Institución. 🕣 Hora: 9:45 a.m. a 12:15 p.m. (sic)”, puntualiza el mensaje oficial.

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El espacio aéreo estará restringido durante dos horas y media

El cierre regirá durante dos horas y 30 minutos, desde las 9:45 a. m. hasta las 12:15 p. m. (@FuerzaAereaCol/X)

La FAC indicó que la exhibición incluirá aeronaves militares, entre ellas aviones de combate Kfir. Durante los preparativos realizados el miércoles 11 de noviembre, varios de estos aparatos sobrevolaron la capital, una operación que fue percibida por habitantes de distintos sectores debido al ruido de los motores.

La medida de restricción aérea fue coordinada con las autoridades aeronáuticas para permitir el desarrollo de la revista. La información divulgada por la institución no precisó rutas de vuelo ni zonas de observación para el público. Los bogotanos podrán ver las aeronaves desde los puntos de la ciudad que coincidan con el recorrido programado, según las condiciones de visibilidad.

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Los Kfir participaron en los ensayos realizados el miércoles

Los vuelos del miércoles fueron parte de los ensayos previos de las tripulaciones para practicar maniobras y formaciones. La FAC señaló que los ejercicios buscan ajustar la operación antes de la presentación oficial.

Los Kfir, aeronaves de combate que integran la flota militar colombiana, estuvieron entre los equipos que realizaron los sobrevuelos de prueba. El paso de los aviones sobre Bogotá generó expectativa entre residentes que observaron las maniobras desde tierra.

La revista aérea está programada como uno de los actos de la conmemoración institucional. De acuerdo con el mensaje publicado por la FAC, la actividad pretende mostrar capacidades operacionales y recordar el recorrido histórico de la fuerza.

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La ceremonia conmemora 107 años de la Fuerza Aerea Colombiana

La ceremonia conmemora 107 años de la Fuerza Aerea Colombiana (Fuerza Aeroespacial Colombiana)

La Fuerza Aérea Colombiana cumple 107 años de creación y anunció la jornada bajo el mensaje de que la capital sería escenario de una celebración en el cielo. La exhibición se realizará durante la ceremonia prevista para el viernes 23 de noviembre de 2026.

La Aeronaútica Civil (Aereocivil) explicó que para quienes tengan desplazamientos aéreos programados durante la mañana, el cierre temporal del espacio aéreo puede afectar la operación habitual. La información disponible señala que la restricción estará concentrada en la franja definida por las autoridades para la actividad de una de las tres instituciones que integran las Fuerzas Militares de Colombia.

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“Con motivo de la conmemoración del aniversario de la @FuerzaAereaCol, hoy, 13 de noviembre, se cerrará temporalmente el espacio aéreo de 9:45 a. m. a 12:15 p. m., Recuerda revisar tu itinerario con la aerolínea y llegar a tiempo al aeropuerto”, escribió en su cuenta de X.

Por fallas mecánicas en el tren de aterrizaje, avión llegó de emergencia al aeropuerto El Dorado

Emergencia en el aeropuerto internacional Elo Dorado de Bogotá: El avión fue recibido en pista por vehículos de emergencia, desplegados de forma preventiva ante el reporte sobre el posible desperfecto mecánico (redes sociales)

Un avión de carga de AerCaribe aterrizó en El Dorado durante la mañana del jueves 12 de noviembre de 2026, después de declarar una emergencia por una posible falla en el tren de aterrizaje delantero. La aeronave había sobrevolado durante varios minutos el departamento de Tolima mientras esperaba autorización para descender.

El aterrizaje se completó sin personas lesionadas ni afectaciones en el procedimiento, de acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá. La autoridad aeronáutica no reportó novedades durante la maniobra.

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La alerta fue emitida por Opain, concesionaria de la terminal, y provocó el despliegue preventivo de cinco vehículos de emergencia en la pista. “Luego de la llegada de la aeronave, se confirma la falla mecánica, sin afectación en el procedimiento de aterrizaje. No hay reporte de personas lesionadas”, informó el organismo a través de su cuenta de X.

Los equipos permanecieron en el aeropuerto a la espera de una eventual activación o de la orden para retirarse del lugar.