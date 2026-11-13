Paloma Valencia salió en defensa de estratega de su campaña señalado de ser un infiltrado del Gobierno Petro: “Sí informó”

Paloma Valencia indicó en sus redes sociales que Luis Duque informó de sus vínculos contractuales con la administración de Gustavo Petro. (Colprensa - Luis Duque / X)

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La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia defendió el viernes 13 de noviembre al estratega de su campaña, Luis Duque, ante los señalamientos de una posible infiltración en su aspiración; aunque al mismo tiempo exigió que las denuncias sobre intervenciones en su equipo por parte del Gobierno Petro sean investigadas.

Valencia, a través de su perfil de X, indicó que los contratos de su asesor con el Ejecutivo fueron informados antes de su contratación y no prueban una operación contra su candidatura, como se ha afirmado desde sectores cercanos al presidente Abelardo de la Espriella, al conocerse los vínculos que sostuvo el comunicador social.

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“Mi estratega Luis Duque sí informó de sus contratos a quien se encargó de su contratación, Nicolás Umaña. Tener contratos no es ser infiltrado, es un conflicto de interés que se resuelve con información, como se hizo”, expresó la excongresista del Centro Democrático, que con ello zanjó su posición frente a esta controversia.

Con este mensaje en sus redes sociales, la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia habló sobre los contratos y la presunta infiltración en su campaña política. (@PalomaValenciaL/X)

Sin embargo, la dirigente del Centro Democrático exigió investigar con seriedad la denuncia divulgada por Noticias Caracol sobre una eventual intervención del organismo de inteligencia estatal, pues señaló que el debate no debe reducirse a los vínculos comerciales de Duque con entidades públicas, sino que debe ir más allá.

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“¿Hubo infiltrados? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Tuvo Oyola acceso a la Registraduría? ¿Cuántos recursos estatales usaron? ¿Con qué propósito?”, destacó la política caucana, que hizo mención de las informaciones que vinculan al hacker Carlos Andrés Oyola con actividades de interceptación relacionadas con la administración Petro.

Con ello, la política esbozó preguntas sobre la posible participación de personas infiltradas, sus acciones dentro del equipo y, con ello, el alcance de los recursos estatales presuntamente utilizados. Pero quizá el punto más importante es que pidió esclarecer si Oyola tuvo acceso al órgano electoral y con qué propósito habría actuado.

Carlos Oyola ingresó a la DNI en febrero de 2024 y fue asignado al grupo de tecnología. Documentos internos lo relacionan con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers. (Gaula Militar - DNI)

El contrato de Luis Duque con el Gobierno Petro que desató la controversia

La controversia surgió por un contrato de aproximadamente $ 500 millones entre Büró, la firma de Duque, y Fiduprevisora, suscrito en diciembre de 2025 durante la administración de Petro. El acuerdo siguió vigente cuando el consultor de Paloma Valencia asumió la jefatura estratégica de la campaña de la mujer, a finales de enero de 2026.

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La contratación abrió una serie de cuestionamientos sobre la coexistencia de servicios para una entidad estatal y, de la misma manera, el trabajo electoral para una candidata opositora al Gobierno. Aunque con su defensa pública, Valencia aclaró que se conoció de vínculo contractual y el mismo no le impidió desempeñar las labores a Duque.

De hecho, en su pronunciamiento, la excongresista diferenció el eventual conflicto de interés de la hipótesis de una operación clandestina. “Una cosa es un posible conflicto de interés y otra cosa muy distinta es una infiltración”, señaló la dirigente del Centro Democrático, que acompaña al expresidente Álvaro Uribe en el liderazgo del partido.

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El Gobierno de Gustavo Petro ahora afronta señalamientos por presuntas labores de infiltración en las campañas presidenciales y un intento de vulnerar la Registraduría (Juan Diego Cano/Presidencia)

Las versiones sobre una operación de inteligencia

Un informe interno de 26 páginas indicó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría ejecutado un plan para intervenir las elecciones. Entre las hipótesis incluyó el uso de dispositivos GPS y micrófonos en los esquemas de seguridad de dirigentes de oposición y la infiltración de campañas presidenciales, como la de Valencia.

El mismo reporte de la DNI relacionó a un funcionario de esta dependencia con un presunto ataque a los sistemas de la Registraduría. La investigación también busca establecer la participación de un individuo conocido como el hacker Oyola durante la primera vuelta electoral y determinar si actuó a favor o en contra de la candidatura.

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Paloma Valencia culminó en el tercer lugar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. (REUTERS)

En su defensa, Duque rechazó los señalamientos en un comunicado publicado el 9 de noviembre. Se definió como un opositor histórico de Petro y negó haber actuado como infiltrado dentro del equipo de Valencia; y en defensa de su firma, Büró, dijo que lleva 12 años prestando servicios al Estado en distintos gobiernos, sin afinidad política.

También aseguró que expuso sus actividades profesionales previas ante un comité de campaña antes de ser contratado y remarcó que el resultado electoral adverso para Valencia, que no pudo vencer a De la Espriella, “merece explicaciones, no excusas”. Con este panorama, se busca establecer de qué manera se permeó esta aspiración.

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Con este mensaje en su perfil de X, el estratega Luis Duque agradeció por el respaldo a la excandidata presidencial Paloma Valencia, frente a los señalamientos en su contra. (@LuisDQ_/X)

Asimismo, en respuesta a Valencia, el estratega le envió un mensaje de agradecimiento y una reivindicación de sus principios. “La confianza, la gratitud y la lealtad siempre serán importantes para mí. Así entiendo mi oficio y así cuido la amistad de quienes han confiado y siguen confiando en mí”, destacó el estratega en su cuenta de X.

También sostuvo que continuará trabajando “para que Colombia avance con ideas y soluciones que le sirvan a la gente”. Y sobre la denuncia de Noticias Caracol acerca de una presunta infiltración en la campaña, el comunicador social señaló que “ahora corresponde investigar a fondo la denuncia. El país merece saber qué pasó”.

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