Colombia

De rines de carro a escultura monumental: así es ‘Reflejos del Bosque’, la nueva obra sostenible en Cajicá

La pieza, creada por la reconocida artista Claudia Hakim bajo principios de economía circular, se integra de forma permanente al proyecto residencial Sabana Natura.

Reflejos del Bosque
La iniciativa de la Fundación Actual transforma piezas automotrices en desuso en un parque abstracto accesible para la comunidad de Cajicá.
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En el municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, se llevó a cabo la inauguración oficial de la escultura titulada una creación de la artista y gestora cultural Claudia Hakim. La pieza artística quedó instalada de manera permanente en las áreas comunes del proyecto residencial Sabana Natura, desarrollado por Actual Inmobiliaria, como parte de una estrategia orientada a integrar expresiones visuales en entornos habitacionales.

La obra fue concebida bajo criterios de economía circular, utilizando elementos recuperados de la industria automotriz para su composición estructural y geométrica. Sobre el proceso de creación y el concepto de la pieza, Claudia Hakim detalló los materiales empleados y la interacción esperada con los residentes del sector.

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“Utilicé elementos de la industria automotriz, como lo son los rines de carros, para darles una segunda oportunidad y transformarlos en un parque abstracto dentro del proyecto Sabana Natura de Actual Inmobiliaria, promovido por la Fundación Actual. Esta obra representa un diálogo entre el arte y la habitabilidad de las personas en este conjunto residencial. Es muy generoso trabajar en estos espacios de habitabilidad generados por la fundación”, afirmó la escultora.

Reflejos del Bosque
El programa regional Arte en tu Barrio suma más de 16 intervenciones en Colombia, Chile y Perú al llevar expresiones visuales fuera de los museos

Esta entrega se enmarca en el programa Arte en tu Barrio, una iniciativa impulsada por la Fundación Actual, organización sin fines de lucro constituida en Chile en el año 2017 con el objetivo de ubicar esculturas en espacios urbanos y residenciales abiertos. Con la instalación en territorio cundinamarqués, la entidad completa más de 16 intervenciones artísticas distribuidas entre Chile, Perú y Colombia al cierre de la vigencia 2026.

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Desde la dirección de la entidad promotora se precisaron los lineamientos que rigen la incorporación de estas piezas en los complejos habitacionales, enfocándose en la accesibilidad directa para los habitantes sin requerir desplazamientos hacia recintos museográficos.

“El propósito es acercar el arte a las personas a través de programas como ‘Arte en tu Barrio’, que instala esculturas en los espacios aledaños a los edificios que construye Actual. Tiene mucho sentido porque es una forma de llevar el arte al espacio cotidiano donde tú vives, como parte de tu diario vivir. Contribuimos a darle una mejor calidad de vida a las personas porque creemos que el contacto cotidiano con el arte genera bienestar, belleza, armonía y sentido de pertenencia, haciendo que los lugares sean más cuidados por quienes los habitan”, explicó Angélica Gellona, directora de la Fundación Actual.

Reflejos del Bosque
Con respaldo de la administración municipal, el proyecto Sabana Natura incorpora una pieza geométrica diseñada para interactuar con los habitantes del sector.

El acto de apertura contó con la participación de la administración municipal de Cajicá. La alcaldesa Fabiola Jácome intervino durante la jornada para referirse a la vinculación del sector privado en la dotación de elementos culturales dentro de los desarrollos urbanos del municipio.

“En Cajicá suele suceder esto que hoy estamos viviendo aquí, que una escultura sea el atractivo de todo un conjunto residencial y que va a integrar muchísimo a la comunidad. Es importante que una inmobiliaria como Actual le apueste a estos escenarios, en los que el arte sea de fácil acceso, de que uno pueda llegar, tocarlo, mirarlo, disfrutarlo, porque tú te sientas a ver una escultura o una obra de arte y te transporta el pensamiento. Entonces es magnífico para que la sociedad en sí se integre a través de estos escenarios”.

La Fundación Actual proyecta nuevas intervenciones artísticas vinculadas a desarrollos inmobiliarios en el país. Para finales del año 2026, la organización tiene prevista la inauguración de un mural de gran formato en un proyecto urbanístico de la compañía ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Bogotá.

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