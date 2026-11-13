De la Espriella ordenó reversar salarios de hasta $765 millones mensuales en el Fondo Milagro en medio de su política de austeridad: “No los autorizo”

Abelardo de la Espriella rechazó los salarios asignados a los funcionarios del Fondo Milagro y ordenó reversar la escala de remuneraciones (Isaac Bechara/Presidencia)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, rechazó los montos salariales asignados a los directivos y funcionarios del Fondo Milagro, entidad encargada de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 en el Eje Cafetero, y ordenó reversar de manera inmediata esa escala de remuneraciones al considerar que contradice las directrices de austeridad del Ejecutivo.

La decisión del jefe de Estado se conoció a través de su cuenta en la red social X, luego de que salieran a la luz los datos de un derecho de petición presentado por la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga, documento en el que se reveló que la nómina mensual de 26 empleados de esa dependencia asciende a cerca de $765,6 millones.

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En su pronunciamiento, el mandatario desautorizó los pagos establecidos para el personal que opera con contratos a término indefinido en la ciudad de Pereira, manifestando que “los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. No los autorizo. He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”.

Abelardo de la Espriella calificó como un despropósito las remuneraciones anunciadas para el personal del Fondo Milagro (@ABDELAESPRIELLA/X)

El jefe de Estado advirtió que no permitirá que medidas administrativas adoptadas sin su consentimiento afecten la gestión de recuperación en los territorios afectados por el sismo, al señalar que “no voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó”.

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En el mismo mensaje dirigido a la opinión pública y a los integrantes de su administración, De la Espriella destacó que la permanencia en los cargos públicos está sujeta al cumplimiento estricto de las políticas de ahorro fiscal.

“En mi Gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”, posteó el jefe de Estado, aparentemente molesto.

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El mandatario aseguró que los salarios establecidos para el organismo encargado de la reconstrucción no corresponden a las directrices de austeridad de su Gobierno (Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República)

Asimismo, el presidente defendió los avances operativos que se adelantan en la región y anunció que en las próximas horas comunicará las determinaciones correctivas frente a la estructura de gastos del mecanismo financiero: “El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”.

Estas fueron las revelaciones de los millonarios salarios en el Fondo Milagro

Las cifras entregadas en respuesta al requerimiento legislativo de la senadora Zuluaga detallan que el gerente de la entidad, Jaime Andrés Uribe, tenía fijada una asignación mensual de $39,4 millones, mientras que tanto el secretario privado como el director jurídico y de contratación devengaban salarios de $36 millones cada uno.

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El reporte oficial indica además que los cargos de coordinación en áreas como gestión administrativa y de talento humano, contratación, atención al ciudadano y peticiones, tecnología y prevención del daño antijurídico contaban con remuneraciones de $33 millones mensuales.

En los niveles operativos y técnicos de la entidad, los ingresos registrados correspondían a $11,7 millones para los cargos de líder senior y analista senior, seguidos por el gestor senior con $8,5 millones y el gestor técnico con $5,8 millones al mes.

La nómina mensual de los 26 empleados del Fondo Milagro asciende a cerca de $765,6 millones, según la información revelada mediante un derecho de petición realizada por Kamelia Zuluaga (@Zuluagakame/X)

Al contrastar la tabla salarial revelada con las asignaciones del gabinete nacional, el ingreso mensual del gerente del Fondo Milagro superaba en aproximadamente $8,6 millones la remuneración de un ministro de despacho, cuyo salario total alcanza los $30,7 millones.

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De acuerdo con la normatividad vigente para los altos funcionarios del Estado, el pago mensual de un jefe de cartera ministerial se compone de $8,4 millones por concepto de asignación básica, $14,9 millones en gastos de representación y $7,3 millones correspondientes a la prima de dirección.

El mandatario concluyó su declaración en la red social X al reiterar que la disciplina presupuestal constituye un eje obligatorio en todas las entidades creadas durante su administración: “La coherencia absoluta entre lo que se dice y lo que se hace no puede estar ausente de ninguna decisión de mi Gobierno. En la Patria Milagro se gobierna con el ejemplo, no con discursos”.

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