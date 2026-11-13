Así puede acceder a las 20.000 vacantes de la Empleatón Nacional 2026 con El Empleo y Acoset antes del 17 de noviembre

La Empleatón Nacional 2026 ofrece más de 20.000 vacantes de empleo formal en Colombia a través del portal elempleo.com hasta el 17 de noviembre (El Empleo.com)

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La Empleatón Nacional 2026 ofrece más de 20.000 vacantes formales en Colombia y permite postularse hasta el martes 17 de noviembre a través de www.elempleo.com. La inscripción, la actualización de la hoja de vida y la aplicación a las ofertas son gratuitas.

La IV Maratón de Empleo de Fin de Año reúne oportunidades en distintas regiones del país, con una parte importante de cargos de temporada. La iniciativa es organizada por elempleo y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset). La feria virtual está activa desde el 9 de noviembre y funciona de forma ininterrumpida, por lo que las personas interesadas pueden revisar convocatorias y enviar sus candidaturas a cualquier hora hasta el cierre de la jornada.

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En las emisiones especiales participan líderes de talento humano de más de 50 empresas. Allí se entregará información sobre requisitos de las vacantes, elaboración de hojas de vida y preparación para entrevistas, además de respuestas a las preguntas que formulen los usuarios durante la transmisión.

La iniciativa cuenta con la organización conjunta de elempleo y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales para atender la demanda de fin de año (El Empleo.com)

Estas sesiones no reemplazan la postulación en la plataforma. Quienes encuentren una convocatoria de su interés deben ingresar a www.elempleo.com, revisar las condiciones del cargo y enviar su hoja de vida antes de que finalice la feria virtual.

La feria virtual estará disponible las 24 horas hasta el 17 de noviembre

El portal concentra las vacantes de la Empleatón Nacional durante ocho días continuos. Para participar, el requisito inicial es crear o actualizar el perfil laboral en la plataforma; el proceso toma cerca de cinco minutos, según la información de la convocatoria.

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Después de completar la hoja de vida, cada usuario debe buscar los cargos que se ajusten a su formación, experiencia o intereses y seleccionar la opción de postulación. Es posible enviar la candidatura a más de una oferta, siempre que el perfil cumpla con los requisitos que defina cada empresa.

La convocatoria cubre las principales ciudades y regiones de Colombia. Las oportunidades se ofrecen bajo condiciones de empleo formal, con salario, afiliación al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, además de las prestaciones exigidas por la ley.

Producción, logística y empaque concentran opciones de vinculación ágil

Líderes de talento humano de más de 50 empresas orientan a los aspirantes sobre requisitos, hojas de vida y entrevistas en transmisiones especiales (El Empleo.com)

Una parte de las ofertas corresponde a actividades de fin de año, un periodo de mayor movimiento para el comercio, la manufactura, la distribución y otros sectores. Las áreas de producción, logística, almacenamiento, empaque y servicios operativos figuran entre las que tienen mayor rotación de personal.

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En estos cargos pueden encontrarse turnos diurnos, nocturnos o rotativos y vacantes cercanas a zonas industriales y logísticas. La alta demanda puede acortar los tiempos de selección, aunque la contratación depende de las condiciones y procesos definidos por cada empleador.

Muchas convocatorias operativas admiten perfiles de entrada, como auxiliares de bodega, empaque o producción. En esos casos, las empresas pueden valorar la puntualidad, la disposición para aprender y las habilidades prácticas, sin que la experiencia previa sea indispensable para todas las vacantes.

Para mejorar la visibilidad del perfil, los candidatos pueden incluir certificaciones como manejo de montacargas, manipulación de alimentos o salud ocupacional. También conviene precisar la disponibilidad para trabajar en determinados horarios, una información relevante para las empresas que manejan turnos.

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Los candidatos mejoran la visibilidad de su perfil con certificaciones en manejo de montacargas, manipulación de alimentos y disponibilidad de horarios (El Empleo.com)

ABC para registrar la hoja de vida y aplicar a las ofertas

A. Ingrese a la plataforma. Acceda a www.elempleo.com y cree su cuenta o actualice los datos de su hoja de vida. El registro no tiene costo.

B. Complete la información del perfil. Incluya formación, experiencia, competencias prácticas, certificaciones y disponibilidad de horarios. Estos datos ayudan a identificar las ofertas compatibles con cada candidatura.

C. Busque y seleccione las vacantes. Revise las condiciones de cada puesto, elija los que correspondan a su perfil y haga la postulación dentro del portal. La feria seguirá habilitada hasta el 17 de noviembre de 2026.

Las más de 20.000 ofertas de la maratón contemplan contrato formal, pago de salario y prestaciones sociales como prima, cesantías y vacaciones, según la convocatoria. Las personas interesadas aún pueden consultar las plazas disponibles durante las 24 horas y completar su aplicación antes del cierre de la plataforma.

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