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La Dimayor anunció cómo se distribuirá la transmisión de los partidos de la fecha 19 en la Liga BetPlay: se necesita suscripción para ver a Millonarios

La programación simultánea definirá a los equipos que avanzarán a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

La Dimayor anunció cómo se distribuirá la transmisión de los siete partidos en simultáneo de la fecha 19 en la Liga BetPlay 2026-II - (@cuadrado/@jamesrodriguez)
La Dimayor anunció cómo se distribuirá la transmisión de los siete partidos en simultáneo de la fecha 19 en la Liga BetPlay 2026-II - (@cuadrado/@jamesrodriguez)
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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció cómo se distribuirá la transmisión de los siete partidos en simultáneo de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, programados para el sábado 14 de noviembre a las 3:30 p. m.

Win Sports, licenciatario de los derechos de televisión del FPC, definió la distribución entre su señal básica, incluida en la mayoría de los planes de televisión por suscripción; su señal premium, que requiere un pago adicional; y su portal web y aplicación, a los que también se accede mediante suscripción.

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El partido entre Millonarios e Internacional de Bogotá será transmitido por la señal premium de Win Sports +. Para verlo, los usuarios deberán pagar el adicional a su operador de cable, en caso de que el canal no esté incluido en su plan. El valor ronda los $33.000 colombianos.

Así se distribuirá la transmisión de la fecha 19 en el fútbol profesional colombiano, según lo dio a conocer la Dimayor - (@Dimayor/X)
Así se distribuirá la transmisión de la fecha 19 en el fútbol profesional colombiano, según lo dio a conocer la Dimayor - (@Dimayor/X)

¿En qué canal se podrá ver el partido de Atlético Nacional?

La señal básica de Win Sports contará con una transmisión simultánea de los demás encuentros. Desde el set central, la cobertura alternará entre las distintas plazas del país y seguirá en tiempo real las incidencias de cada juego y su impacto en la tabla de posiciones.

Estos son los partidos que harán parte de la transmisión general:

  • Deportivo Pereira vs. América de Cali — Estadio Santiago de las Atalayas.
  • Atlético Nacional vs. Once Caldas — Estadio Atanasio Girardot.
  • Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín — Estadio La Independencia.
  • Atlético Bucaramanga vs. Jaguares de Córdoba — Estadio Américo Montanini.
  • Deportivo Cali vs. Deportes Tolima — Estadio Deportivo Cali.
El mensaje con el que la Dimayor acompañó el anuncio de la distribución de la transmisión de los partidos en lafecha 19 del F.P.C. - (@Dimayor)
El mensaje con el que la Dimayor acompañó el anuncio de la distribución de la transmisión de los partidos en lafecha 19 del F.P.C. - (@Dimayor)

¿Cuánto vale ‘Win Sports+’ o ‘Play’?

Las transmisiones individuales de cada encuentro también estarán disponibles en la plataforma Win Play y en el sitio web de Win Sports. En ambos casos, será necesario pagar una suscripción, con diferentes opciones y planes:

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  • Plan estándar: $39.900.
  • Plan familiar: $54.000.
  • Plan estándar: $45.000.
  • Plan estándar trimestral: $98.000.
  • Plan familiar: $135.000.

El canal no anunció si los clientes podrán pagar únicamente por la transmisión de un partido de la fecha 19.

Algunas opciones de suscripción a Win Sports+ y Win Play - Win Sports.com
Algunas opciones de suscripción a Win Sports+ y Win Play - Win Sports.com

Los partidos restantes de la última jornada del Todos contra Todos del campeonato colombiano se jugarán en diferido. Deportivo Pasto recibirá a Junior de Barranquilla el jueves 12 de septiembre de 2026, a las 6:00 p. m.; Llaneros enfrentará a Boyacá Chicó el mismo día, a las 7:00 p. m.; mientras que Independiente Santa Fe se medirá con Internacional de Bogotá el viernes 13, a las 8:30 p. m.

El único de esos encuentros que podrá verse por la señal básica de Win Sports, sin cobro adicional por parte del operador de cable, será el de Llaneros y Boyacá Chicó. Los otros dos partidos serán exclusivos de Win Sports+ y Win Play.

¿Por qué se jugarán siete partidos de la Liga BetPlay al tiempo?

La fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II se jugará de forma simultánea, en esos siete partidos, porque define los clasificados a los cuadrangulares semifinales, y el equipo que acompañará a Atlético Nacional como cabeza de grupo en esa instancia.

Millonarios dejó en vilo su clasificación, Nacional aseguró la ventaja deportiva, Tolima sigue soñando con la clasificación y Santa Fe la aseguró - (@nacionaloficial/@millonarios/@cdtolima/@santafe)
Millonarios dejó en vilo su clasificación, Nacional aseguró la ventaja deportiva, Tolima sigue soñando con la clasificación y Santa Fe la aseguró - (@nacionaloficial/@millonarios/@cdtolima/@santafe)

Son cuasi nulas las veces en las que dos partidos del campeonato se juegan en simultáneo, y entre otras la razón es que, al ser un único canal licenciatario y uno solo el premium, de haber dos juegos al tiempo, alguno no se podría transmitir.

Sin embargo, y como ya es habitual que ocurra en la última jornada de esta primera instancia de la liga, la Dimayor optó por prevenir que un equipo tenga ventaja deportiva al jugar con el resultado que algún rival por un cupo a los ocho, o por el punto invisible, sepa qué resultado obtuvo y en ese sentido tenga una especie de ventaja.

Por ejemplo. Once Caldas buscará confirmar su cupo dentro de los ocho enfrentando a Atlético Nacional, y uno de sus rivales en esa búsqueda es Deportes Tolima, que enfrenta al Deportivo Cali. Si el Once jugara primero, Tolima tendría ventaja al momento de competir en su partido porque ya sabría el marcador de su adversario por ese lugar.

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