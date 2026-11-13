Colombia

De la Espriella se pronunció tras ataque contra batallón en Tibú, que dejó cuatro militares asesinados: “Van a pagar cada gota de sangre”

El jefe de Estado informó que activó un despliegue especial de “toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación” de la fuerza pública para dar con los responsables

El mandatario aseguró que los responsables del atentado con explosivos contra el batallón del Ejército en Tibú pagarán por sus actos - crédito Ejército Nacional - canaltro/Facebook - Colprensa
El mandatario aseguró que los responsables del atentado con explosivos contra el batallón del Ejército en Tibú pagarán por sus actos - crédito Ejército Nacional - canaltro/Facebook - Colprensa
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Poco después del balance emitido por el Ejército Nacional sobre el atentado con 20 drones cargados de explosivos en contra de tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, que se encontraba en zona rural de la vereda Barco La Silla del municipio de Tibú, el presidente Abelardo de la Espriella emitió un pronunciamiento oficial sobre los hechos.

El mandatario confirmó la cifra de cuatro militares muertos, además de uniformados heridos, a quienes calificó como “héroes de nuestra patria”. De la misma manera, responsabilizó a “narcoterroristas” por la ofensiva contra la unidad militar.

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El jefe del Gobierno expresó condolencias a los familiares de los cuatro uniformados que murieron en el ataque y también envió un mensaje a los dos militares que resultaron heridos.

“Me duele profundamente la muerte de nuestros soldados y acompaño a sus familias en este momento de dolor. A los dos militares heridos, toda nuestra solidaridad y deseos de recuperación”, señaló el dirigente.

El jefe de Estado comunicó que perseguirá a los responsables del asesinato de cuatro uniformados tras ataque con drones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El jefe de Estado comunicó que perseguirá a los responsables del asesinato de cuatro uniformados tras ataque con drones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje incluyó referencias a acciones de inteligencia, investigación y operación de la fuerza pública. De la Espriella aseguró que se debe perseguir y ubicar a los responsables del ataque.

Por ende, pidió un despliegue especial para dar con los responsables del reprochable atentado:

“¡ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ IMPUNE! He ordenado desplegar toda la capacidad de inteligencia, investigación y operación de la Fuerza Pública para perseguirlos, ubicarlos y llevarlos ante la justicia. ¡NO HABRÁ REFUGIO PARA QUIENES ASESINAN A NUESTROS SOLDADOS, VOY POR USTEDES! ¡VAN A PAGAR CADA GOTA DE SANGRE DE NUESTROS HÉROES! ¡A nuestra Fuerza Pública se le honra defendiendo a Colombia y enfrentando sin descanso a quienes pretenden someterla mediante el terror! (sic)”, indicó en la publicación.

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Una jornada violenta en el Catatumbo

El balance oficial del Ejército confirmó que el ataque con drones cargados con explosivos contra la unidad militar ocurrió el 12 de noviembre hacia las 11:00 a. m.

El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano confirmó que las víctimas mortales fueron el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío y los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor.

Estos fueron los uniformados asesinados en Tibú - crédito Ejército
Estos fueron los uniformados asesinados en Tibú - crédito Ejército

Tras el ataque, la unidad militar activó los protocolos de reacción, evacuación y atención de urgencia para los cinco soldados heridos. La institución coordinó con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) su extracción desde el lugar de los hechos.

En su comunicado, el Ejército cuestionó el uso de drones adaptados para el lanzamiento de explosivos contra las tropas y señaló que estas acciones vulneran el Derecho Internacional Humanitario.

En El Diamante se registró otro hecho violento con afectaciones a civiles

La información conocida también da cuenta de un ataque con drones en la vereda El Diamante, en Tibú, que dejó una persona muerta, dos heridos y daños en 16 viviendas, según denuncias de habitantes de la zona.

Ese hecho ocurrió el 10 de noviembre, dos días antes del ataque contra la unidad militar. El presidente de la Junta de Acción Comunal del sector alertó sobre las afectaciones en casas de civiles y pidió intervención del Gobierno nacional ante la repetición de ataques con explosivos en el municipio.

El representante a la Cámara por Norte de Santander, José Luis Duarte, pidió reforzar las operaciones contra los grupos armados en el Catatumbo y expresó solidaridad con las familias afectadas por los hechos de violencia.

Este fue el mensaje del congresista de Norte de Santander José Luis Duarte - crédito @palabradecheli/X
Este fue el mensaje del congresista de Norte de Santander José Luis Duarte - crédito @palabradecheli/X

“A todas las familias afectadas, mi solidaridad. No podemos acostumbrarnos a este dolor. Señor presidente, las acciones adelantadas hasta ahora en el Catatumbo han sido insuficientes. Nuestra tierra necesita seguridad, presencia institucional y acciones contundentes que permitan recuperar la tranquilidad. Mi tierra merece vivir en paz y no dejaré de alzar la voz por ella”, señaló.

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