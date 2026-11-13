Colombia

Consejo Gremial se reunió con el Ministerio Hacienda por la Ley de Rescate: gremios mantienen sus reparos a los cambios tributarios

La iniciativa busca recaudar cerca de $40 billones para aliviar las finanzas públicas, pero varias organizaciones empresariales han pedido revisar los mecanismos propuestos para aumentar los ingresos del Estado y reducir el déficit fiscal

Los gremios del sector automotor cuestionaron el aumento del IVA para vehículos híbridos y eléctricos, cuya tarifa pasaría de 5% a 19% (@miguel_gomez_m/X)
Los gremios del sector automotor cuestionaron el aumento del IVA para vehículos híbridos y eléctricos, cuya tarifa pasaría de 5% a 19% (@miguel_gomez_m/X)
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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, recibió a representantes del Consejo Gremial para escuchar sus planteamientos sobre el proyecto. Además, presentó el encuentro como parte de la Operación Rescate, iniciativa del Ejecutivo para construir soluciones.

Al término de la reunión, Natalia Gutiérrez, representante del Consejo Gremial, señaló que hubo coincidencias sobre la situación fiscal y la necesidad de recuperar la estabilidad económica del país. También expresó que el sector productivo está dispuesto a contribuir a ese objetivo.

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“Avanzamos en una productiva reunión con el ministro Miguel Gómez y el equipo de Minhacienda. Compartimos el diagnóstico y el propósito: recuperar la estabilidad fiscal del país. El sector productivo está listo para hacer su parte”, escribió Gutiérrez en su mensaje, en el que mencionó al Consejo Gremial y resaltó el diálogo con la cartera económica.

Natalia Gutiérrez destacó la coincidencia entre el Gobierno y el sector productivo sobre la necesidad de recuperar la estabilidad fiscal del país (@NGutierrezJ/X)
Natalia Gutiérrez destacó la coincidencia entre el Gobierno y el sector productivo sobre la necesidad de recuperar la estabilidad fiscal del país (@NGutierrezJ/X)

La entidad explicó que la reunión permitió escuchar las propuestas de los representantes empresariales sobre la Ley de Rescate Económico. Sin embargo, el mensaje divulgado después del encuentro no detalló cuáles fueron las iniciativas presentadas por los gremios ni los compromisos concretos que pudieron establecerse con el Gobierno.

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La conversación se produce mientras la propuesta continúa generando inquietudes entre distintos sectores. El proyecto contempla un recaudo cercano a los $40 billones, una cifra equivalente a alrededor de 2,2% del producto interno bruto (PIB). Aunque los empresarios comparten la preocupación por el estado de las finanzas públicas y la importancia de controlar el gasto, han pedido revisar varios mecanismos previstos para aumentar los ingresos del Estado.

Los reparos empresariales a los cambios tributarios

Fenalco ha planteado que el ajuste fiscal debe incluir medidas de austeridad en el gasto público. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, propuso un Pacto Institucional de Austeridad Fiscal y pidió reducir al menos 20% los presupuestos de varias entidades a partir de 2027. El dirigente también señaló la necesidad de fortalecer la lucha contra la evasión y la corrupción como vías para mejorar las cuentas estatales.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, propuso un Pacto Institucional de Austeridad Fiscal para reducir el gasto público y mejorar las cuentas del Estado (@miguel_gomez_m/x)
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, propuso un Pacto Institucional de Austeridad Fiscal para reducir el gasto público y mejorar las cuentas del Estado (@miguel_gomez_m/x)

Otro de los puntos cuestionados por ese gremio es el incremento del IVA para los vehículos híbridos y eléctricos. La propuesta contempla que la tarifa pase de 5% a 19%, modificación que, según Fenalco, podría desestimular la adquisición de estas tecnologías y afectar los objetivos de transición energética. A esa advertencia se sumó Aconauto. El gremio calculó que el aumento del impuesto podría provocar una reducción de 40% en el volumen de ventas de ese segmento, lo que representaría un impacto para el mercado de estos automotores.

Las inquietudes tributarias no se concentran únicamente en el sector automotor. La Federación Nacional de Cafeteros pidió revisar el aumento del IVA al café, mientras que Fecoljuegos anunció que prepara una propuesta tributaria para llevarla al Ministerio de Hacienda y al Congreso. La organización busca que las obligaciones fiscales aplicables a su actividad consideren la continuidad de las empresas, la inversión y el empleo.

Anif también ha señalado que el proyecto necesita modificaciones. Su presidente, José Ignacio López, advirtió que 35% del ajuste fiscal estaría explicado por una reducción de los gastos, mientras que 54% correspondería a mayores contribuciones de los hogares y las empresas. Además, alertó sobre los efectos que la ampliación del IVA podría tener en los costos de producción.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, recibió a representantes del Consejo Gremial para escuchar sus propuestas sobre el ajuste de las finanzas públicas (@miguel_gomez_m/X)
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, recibió a representantes del Consejo Gremial para escuchar sus propuestas sobre el ajuste de las finanzas públicas (@miguel_gomez_m/X)

Un diálogo que no implica respaldo total

Por eso, el mensaje de Gutiérrez refleja la disposición del Consejo Gremial a participar en la discusión y contribuir a la búsqueda de estabilidad fiscal, pero no representa, por sí solo, un respaldo integral al articulado de la Ley de Rescate. La representante destacó la coincidencia en el diagnóstico y en el propósito general, sin precisar públicamente qué propuestas concretas presentó el empresariado durante la reunión.

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