Colombia

Hallaron el cuerpo del joven que desapareció tras asistir a una fiesta a bordo de una embarcación en la represa de Betania, Huila

La Fiscalía asumió las indagaciones para esclarecer qué ocurrió con Daniel Alberto Arce, cuyo cadáver apareció en una zona próxima al sitio donde entró al agua

El joven desapareció el 7 de noviembre de 2026 - crédito Gobernación del Tolima - Lente Regional/Facebook
El joven desapareció el 7 de noviembre de 2026 - crédito Gobernación del Tolima - Lente Regional/Facebook
Guardar

Tras cuatro días de búsqueda, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Daniel Alberto Arce, de 28 años, en la represa de Betania, en el departamento del Huila, luego de cuatro días de labores de búsqueda lideradas por organismos de socorro y autoridades locales.

El hallazgo se produjo cerca del condominio Santa Helena, en jurisdicción del municipio de Yaguará, una zona próxima al lugar donde el joven fue visto por última vez durante una celebración realizada en el embalse.

PUBLICIDAD

Según la información entregada por las autoridades, Arce asistió a una fiesta de cumpleaños y, en medio de la reunión, entró al agua desde un pontón. Después de ese momento no volvió a salir a la superficie.

Autoridades judiciales realizaron el levantamiento tras localizar los restos del hombre de 28 años en inmediaciones de Santa Helena, luego de una operación con drones y rescatistas - crédito Lucho Noticias/Facebook
Autoridades judiciales realizaron el levantamiento tras localizar los restos del hombre de 28 años en inmediaciones de Santa Helena, luego de una operación con drones y rescatistas - crédito Lucho Noticias/Facebook

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Daniel Alberto ArceRepresa BetaniaJoven muerto en BetaniaFiestaEmbarcaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 12 de noviembre

Álvaro Uribe presentó las propuestas del Centro Democrático para la Ley de Rescate Fiscal: estos son los puntos que llevará al Gobierno y Congreso

La colectividad revisó el informe de la subcomisión encargada de estudiar el proyecto del gobierno de Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe presentó las propuestas del Centro Democrático para la Ley de Rescate Fiscal: estos son los puntos que llevará al Gobierno y Congreso

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será testigo de la 27.ª entrega de los premios, con la Bichota como una de las principales favoritas de la velada, nominada en las tres categorías principales. Aria Vega compite como Mejor Nuevo Artista, y el Grupo Niche se presentará en el tributo a Willie Colón

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

Hallaron la lujosa camioneta en la que se movilizaban dos mujeres que luego desaparecieron en Barranquilla: qué se sabe

El operativo suma un avance luego de recuperar el automotor, al que le retiraron el GPS y que presuntamente iba a ser comercializado, según las indagaciones oficiales

Hallaron la lujosa camioneta en la que se movilizaban dos mujeres que luego desaparecieron en Barranquilla: qué se sabe

El TAS le quitó los puntos al América y se los dio a Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado: hay cambios en la tabla de posiciones

El tribunal internacional falló a favor de los capitalinos por la inscripción irregular del defensor, pues jugó en tres equipos en el mismo año, algo prohibido por la FIFA

El TAS le quitó los puntos al América y se los dio a Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado: hay cambios en la tabla de posiciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G es la máxima aspirante a ganar galardones para Colombia

Latin Grammy 2026: estos son los colombianos que buscan imponerse en las cuatro categorías principales

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelaron detalles de su luna de miel: hablaron hasta de juguetes sexuales

Ana Karina Soto reveló su experiencia con una mujer que se enamoró de ella: “Me dejó flores y chocolates”

Este es el lujoso chupete que le regalaron a Kairo, el hijo de Karina García y Kris R: tendría diamantes incrustados

Deportes

El TAS le quitó los puntos al América y se los dio a Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado: hay cambios en la tabla de posiciones

El TAS le quitó los puntos al América y se los dio a Internacional de Bogotá por el caso de Yhormar Hurtado: hay cambios en la tabla de posiciones

Presidente de Independiente Medellín reveló la posición de la institución sobre el futuro de Luis Amaranto Perea como técnico del “Poderoso de la Montaña”

Conmebol entregó novedades sobre boletería de la Copa Sudamericana, entre Mineiro y Boca, que se jugará en Barranquilla: colombianos se verán beneficiados

Néstor Lorenzo reveló lo que espera del encuentro entre Colombia vs. Chile: “El rival nos pondrá a prueba”

Daniel Ruíz no podrá jugar con Millonarios: se perderá partido clave por la clasificación a las finales de la Liga BetPlay ante Alianza FC