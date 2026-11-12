Hallaron el cuerpo del joven que desapareció tras asistir a una fiesta a bordo de una embarcación en la represa de Betania, Huila

El joven desapareció el 7 de noviembre de 2026 - crédito Gobernación del Tolima - Lente Regional/Facebook

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Tras cuatro días de búsqueda, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Daniel Alberto Arce, de 28 años, en la represa de Betania, en el departamento del Huila, luego de cuatro días de labores de búsqueda lideradas por organismos de socorro y autoridades locales.

El hallazgo se produjo cerca del condominio Santa Helena, en jurisdicción del municipio de Yaguará, una zona próxima al lugar donde el joven fue visto por última vez durante una celebración realizada en el embalse.

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Según la información entregada por las autoridades, Arce asistió a una fiesta de cumpleaños y, en medio de la reunión, entró al agua desde un pontón. Después de ese momento no volvió a salir a la superficie.

Autoridades judiciales realizaron el levantamiento tras localizar los restos del hombre de 28 años en inmediaciones de Santa Helena, luego de una operación con drones y rescatistas - crédito Lucho Noticias/Facebook

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