Colombia

Giro en el caso de Zulma Guzmán y las frambuesas con talio: la Fiscalía investiga denuncia contra Juan de Bedout por la muerte de su exesposa

Los familiares de la mujer aportaron análisis clínicos, conversaciones y otros documentos con los que buscan que se determine si hubo intoxicación por talio antes de su fallecimiento en 2021

Juan De Bedout, padre de niña envenenada con talio y pieza clave en la investigación, declaró en la Fiscalía - crédito Fiscalia/X
Juan De Bedout, padre de una de las niñas envenenadas con talio, fue señalado por el presunto homicidio de su exesposa, abriendo un nuevo capítulo a la investigación contra Zulma Guzmán, con quien habría sostenido una relación sentimental (Fiscalia/X)
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El caso de envenenamiento de dos menores que consumieron frambuesas con talio en Bogotá, en la muerte de Alicia Graham, volvió a cobrar relevancia por una denuncia que relaciona su fallecimiento con la ingesta de ese metal pesado altamente tóxico. Graham era madre de una de las niñas.

La familia de Graham denunció ante la Fiscalía General de la Nación a su viudo, Juan de Bedout Vargas, por su presunta relación con la muerte de la mujer, ocurrida en agosto de 2021. El escrito plantea que el fallecimiento, atribuido entonces a un cáncer terminal, pudo estar vinculado con una intoxicación por talio.

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En esta ocasión, la denuncia no señala a Zulma Guzmán Castro, la empresaria vinculada con la muerte de las niñas. Los familiares de Graham presentaron el recurso mediante el abogado penalista David Espinosa Acuña.

Según el documento, los denunciantes reunieron elementos que apuntarían a un posible envenenamiento progresivo y a actuaciones destinadas a ocultar la causa real del deceso.

Graham murió el 17 de agosto de 2021 en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su caso no fue investigado inicialmente como una muerte violenta, ya que la explicación médica conocida por sus allegados se relacionaba con una enfermedad oncológica. Tras su fallecimiento, el cuerpo fue cremado.

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Un examen de orina figura entre los elementos entregados a la Fiscalía

Uno de los principales soportes mencionados en la denuncia es un análisis de orina realizado por el laboratorio Labintox el 3 de agosto de 2021. De acuerdo con la representación de la familia, la prueba arrojó una concentración de 672,9 microgramos por litro de talio.

El resultado habría sido remitido a la clínica el 14 de agosto, tres días antes de la muerte de Graham. Sin embargo, la familia sostiene que ese registro no aparece en la historia clínica que recibió posteriormente, una situación que pidió esclarecer dentro de la investigación penal.

En desarrollo...

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