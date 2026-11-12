Colombia

Hallaron la lujosa camioneta en la que se movilizaban dos mujeres que luego desaparecieron en Barranquilla: qué se sabe

El operativo suma un avance luego de recuperar el automotor, al que le retiraron el GPS y que presuntamente iba a ser comercializado, según las indagaciones oficiales

Collage con el retrato de una mujer en camisa roja, otra en camisa blanca y una captura de seguridad con un vehículo blanco y dos personas.
Hallaron la camioneta en la que se movilizaban las dos mujeres que desaparecieron en Barranquilla el 6 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La búsqueda de Sonia Margarita Sanjuan Peñaranda y Kelly Johana Acosta Restrepo continúa en la capital del Atlántico y sus alrededores. Sin embargo, durante el 12 de noviembre de 2026 se confirmó un elemento clave que da aún más pistas de lo que pudo pasarles. Se trata del hallazgo de la camioneta Toyota Prado en la que se movilizaban, la cual fue localizada en un parqueadero de Soledad.

Pese a este avance, las dos mujeres, de 41 y 43 años, continúan desaparecidas desde el viernes 6 de noviembre.

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Las autoridades llegaron hasta el automotor luego de analizar registros de cámaras analíticas, dispositivos de seguridad utilizados para investigaciones de este tipo, porque integran inteligencia artificial que permite clasificar elementos con ayuda de algoritmos de procesamiento.

El vehículo había sido visto por última vez cuando sus ocupantes salían de un establecimiento comercial situado en la carrera 53 con calle 86, en el norte de Barranquilla, y se dirigían hacia él.

De acuerdo con información revelada por el medio local Zona Cero, el rastreo estableció que, tras abandonar ese sector, las mujeres se habrían desplazado hacia el Barrio Abajo. Allí tenían prevista una reunión con un hombre que, al parecer, era conocido de ambas. A partir de ese punto no se han obtenido detalles sobre los movimientos de Sonia Margarita y Kelly Johana.

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Al vehículo le habrían retirado el GPS antes de llevarlo a Soledad

Los investigadores establecieron que la Toyota Prado pasó antes por un negocio del norte de Barranquilla. En ese lugar, un empleado de una empresa de la zona habría retirado el dispositivo GPS, una maniobra que habría dificultado su ubicación posterior.

Según la información revelada por el medio, el vehículo fue llevado después a un parqueadero de Soledad y estaba próximo a ser vendido a otra persona. La camioneta pertenece a Kelly Johana Acosta Restrepo, tiene menos de 10.000 kilómetros recorridos y su valor comercial supera los $300 millones.

En desarrollo...

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