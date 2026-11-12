Colombia tendrá 13 puentes festivos en 2027: estos son los meses con más días de descanso

El calendario de 2027 contempla 19 días festivos en Colombia, varios de ellos trasladados al lunes por la Ley Emiliani (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario de 2027 tendrá periodos favorables para descansar. En el país habrá 13 fines de semana largos, además de cuatro días de pausa durante Semana Santa. La distribución no será uniforme: algunos meses concentrarán celebraciones y otros pasarán sin feriados.

En total, el calendario tendrá 19 festivos. Once se disfrutarán en lunes, mientras que año nuevo caerá viernes. Marzo, mayo y julio reunirán tres fechas cada uno; febrero, abril y septiembre no tendrán ningún día festivo nacional.

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La Ley 2578 de 2026 incorporó la celebración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y fijó el 9 de julio como fecha oficial. Por eso, en 2027 el día remunerado se trasladará al lunes 12 de julio.

La Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá tendrá un día festivo en el calendario colombiano de 2027, cuyo descanso remunerado se trasladará al lunes 12 de julio (Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá / Facebook)

Así quedarán distribuidos los festivos de 2027

El primer descanso llegará el viernes 1 de enero, por año nuevo. Luego, el lunes 11 se trasladará la celebración de Reyes Magos, cuya fecha tradicional es el 6 de enero. Febrero no tendrá festivos nacionales.

Marzo concentrará tres jornadas: el lunes 22, por San José; el jueves 25, correspondiente a Jueves Santo; y el viernes 26, por Viernes Santo. Por Semana Santa, abril quedará sin festivos. En mayo habrá tres fechas: el sábado 1, Día del Trabajo; el lunes 10, por la Ascensión del Señor; y el lunes 31, por Corpus Christi. Junio tendrá un solo descanso, el lunes 7, correspondiente al Sagrado Corazón de Jesús.

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Julio también reunirá tres festivos. El lunes 5 se celebrará San Pedro y San Pablo; el lunes 12 corresponderá a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá; y el martes 20 será el Día de la Independencia de Colombia.

Marzo tendrá tres jornadas de descanso, entre ellas Jueves Santo y Viernes Santo, que darán lugar al receso de Semana Santa (Colprensa)

En agosto, la Batalla de Boyacá caerá el sábado 7 y la Asunción de la Virgen se trasladará al lunes 16. Septiembre tampoco tendrá festivos. El siguiente descanso llegará el lunes 18 de octubre, por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, tradicionalmente celebrado el 12 de octubre.

Noviembre tendrá dos lunes festivos: el día 1, por Todos los Santos, y el 15, por la Independencia de Cartagena. En diciembre se conmemorarán la Inmaculada Concepción, el miércoles 8, y Navidad, el sábado 25.

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Qué fechas se trasladan y cuáles se mantienen

La distribución responde a la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, por Raimundo Emiliani Román, quien participó en su trámite legislativo. La norma traslada determinadas celebraciones religiosas y civiles al lunes siguiente cuando su fecha no coincide con ese día.

Se trasladan Reyes Magos, San José, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Todos los Santos y la Independencia de Cartagena. También la Ascensión del Señor, Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús, cuyas fechas dependen del calendario religioso.

En el caso de Reyes Magos, la fecha religiosa es el 6 de enero; San José se conmemora el 19 de marzo y San Pedro y San Pablo, el 29 de junio. La Asunción corresponde al 15 de agosto, Todos los Santos al 1 de noviembre y la Independencia de Cartagena al 11 de noviembre. Aunque esas fechas no siempre coinciden con el lunes, el descanso se programa para el lunes siguiente. La regla también cobija las celebraciones móviles de la tradición católica, como la Ascensión, Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús.

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La Independencia de Cartagena se conmemorará el lunes 15 de noviembre de 2027, fecha que permitirá a los colombianos disfrutar de otro puente festivo (@alcaldiacartagena / Instagram)

La Ley 2578 de 2026 incorporó el descanso por Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y estableció que el descanso se rija por la Ley Emiliani. No todos los feriados cambian de día. Año Nuevo, el Día del Trabajo, la Independencia de Colombia, la Batalla de Boyacá, la Inmaculada Concepción y Navidad conservan sus fechas. Jueves Santo y Viernes Santo tampoco se trasladan: varían cada año según el calendario religioso, pero siempre se observan jueves y viernes.

Por esa razón, tres festivos de 2027 caerán en sábado sin generar un puente adicional: el Día del Trabajo, el 1 de mayo; la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto; y Navidad, el 25 de diciembre.

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