Centro Democrático defendió a la primera dama Ana Lucía Pineda por cartel que exhibió representante del Pacto Histórico: “Qué desfachatez”

Senadores del Centro Democrático cuestionaron una imagen presentada en una sesión bicameral, al considerar que contenía señalamientos contra la esposa del presidente Abelardo De La Espriella (@Paola_Dharo/X/Prensa Julia Correa/Facebook del senador Esteban Quintero Cardona)

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La bancada del Centro Democrático rechazó la exhibición de una imagen de la primera dama, Ana Lucía Pineda, durante una sesión en el Congreso, luego de que la representante Paola Andrea Quiñonez, del Pacto Histórico, usara una figura en la que aparecía con anteojos y dinero en las manos.

El episodio ocurrió durante una intervención de la congresista vallecaucana, quien recorrió los pasillos del Legislativo con la imagen y afirmó: “El terremoto se les volvió fue un negocio”, en alusión a la respuesta oficial frente al sismo ocurrido en agosto de 2026.

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La actuación de Quiñonez generó reacciones opuestas entre los asistentes. Mientras sectores de izquierda celebraron el gesto, congresistas de otras colectividades protestaron por el contenido de la representación y por las insinuaciones dirigidas a la esposa del presidente Abelardo De La Espriella.

Paola Andrea Quiñonez, congresista del Pacto Histórico, mostró imagen de la primera dama, Ana Lucía Pineda, en el Congreso (@Paola_Dharo/X)

Julia Correa pidió que las denuncias se presenten ante las autoridades

La senadora Julia Correa, del Centro Democrático, sostuvo que el Congreso puede ejercer control político sobre el manejo de las ayudas y la reconstrucción tras el terremoto, pero señaló que ese debate debe realizarse con argumentos y respeto.

“Se puede hacer control a la gestión del terremoto ocurrido en agosto de 2026, pero con respeto y argumentos”, afirmó la legisladora, según relató después de la sesión.

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Correa cuestionó que la imagen mostrada por Quiñonez pudiera interpretarse como una acusación contra la primera dama. Para la senadora, una denuncia de ese tipo debe llegar a los organismos competentes si existen elementos que la respalden.

Julia Correa cuestionó que la imagen mostrada por Quiñonez pudiera interpretarse como una acusación contra la primera dama (Colprensa-Prensa Julia Correa)

La congresista aseguró que el cartel “insinúa la comisión de un delito” y agregó: “Si esa representante tiene pruebas, que las interponga ante las autoridades competentes, pero que no sea tan cobarde de atacar de esa manera a una persona que no está presente para defenderse”.

Esteban Quintero calificó de irrespetuosa la imagen contra Ana Lucía Pineda

El senador Esteban Quintero también defendió a Ana Lucía Pineda y cuestionó a los integrantes de la izquierda que participaron en la sesión.

“¡Qué desfachatez tener que aguantar semejante irrespeto! Tener que ver congresistas de izquierda exhibiendo carteles de la primera dama, Ana Lucía Pineda, atentando contra su honra y buen nombre”, manifestó.

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En su pronunciamiento, Quintero comparó la escena con una eventual exhibición de imágenes de antiguas primeras damas. “Definitivamente no somos iguales; es como si nosotros trajéramos carteles de las primeras damas en aviones llenos de dinero rumbo a Venezuela”, expresó.

El senador también se refirió a la situación política del país y al impacto del terremoto sobre las finanzas, el sistema de salud y las instituciones. Atribuyó esos problemas al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El terremoto en Colombia sucedió el 10 de agosto de 2026 y se cumplieron tres meses de lo sucedido (Paula Orozco/AP)

Además, dirigió un mensaje al presidente De La Espriella. “Mucho cuidado presidente Abelardo, quieren volver a incendiar el país con el estallido social 2.0. ¡Siga adelante, presidente! El país necesita liderazgo, carácter y determinación para salvarlo”, dijo Quintero.

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El congresista aseguró que mantendrá su respaldo al mandatario y a la primera dama. “Acá lo seguiremos apoyando con firmeza a usted y a la primera dama”, agregó.

La primera dama defendió el manejo de las ayudas y anunció obras de reconstrucción

Pineda ya se había pronunciado sobre los cuestionamientos relacionados con la atención a los damnificados. En una entrevista concedida el 18 de octubre de 2026 a Vicky Dávila, presidenta de Semana, sostuvo que la oposición había usado su figura para cuestionar al Gobierno de su esposo.

“Los opositores del Gobierno de mi esposo, la izquierda, me han querido utilizar de instrumento para atacarlo a él”, afirmó la primera dama.

Pineda aseguró que se trasladaron a zonas afectadas y que hubo entrega de kits escolares, mercados, elementos para la noche y carpas. También indicó que las acciones se extendieron a municipios alejados golpeados por el terremoto.

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Ana Lucía Pineda aseguró que se trasladaron a zonas afectadas y que hubo entrega de kits escolares, mercados, elementos para la noche y carpas (Colprensa)

“Hemos estado acompañando de cerca, dándoles una mano, un abrazo a todos los damnificados por el terremoto. Nuestro trabajo no para”, expresó.

Sobre los recursos, Pineda sostuvo que las cuentas estaban claras y que la junta directiva había decidido no utilizar por iniciativa propia determinados dineros para la atención alimentaria. Según explicó, esos fondos quedarían destinados a una fase posterior.