Cancillería confirmó que tres colombianos murieron tras el desplome de un edificio en Brooklyn, Nueva York: dos eran menores de edad

(Cancillería Colombia- Angelina Katsanis/REUTERS)

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La Cancillería de Colombia confirmó en la tarde del jueves 12 de noviembre que tres connacionales, dos menores de edad y un adulto, fallecieron tras el desplome de un edificio de tres pisos en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. La entidad también informó que una ciudadana colombiana resultó herida durante la emergencia y permanece bajo atención médica.

La confirmación fue divulgada mediante un comunicado del Consulado General de Colombia en Nueva York, en el que se precisó que las víctimas colombianas hacen parte del grupo de personas que perdió la vida en el colapso ocurrido durante la tarde del miércoles 11 de noviembre.

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En total, el derrumbe dejó ocho personas fallecidas y al menos 17 heridas, de acuerdo con el balance entregado por las autoridades de Nueva York. Entre los lesionados se encuentran siete menores de edad, según la información conocida sobre la emergencia.

A través de un pronunciamiento oficial, la Cancillería expresó sus condolencias a los familiares de los colombianos fallecidos y señaló que la representación diplomática en esa ciudad estadounidense presta asistencia a las personas afectadas: “La Cancillería de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento de tres connacionales tras el desplome de un edificio en Brooklyn, Nueva York. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familias y seres queridos. Nuestro Consulado en Nueva York brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas y a la ciudadana colombiana que resultó herida”.

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El Gobierno colombiano también habilitó sus canales de atención para los colombianos que requieran orientación o asistencia relacionada con lo ocurrido, así como para los familiares de las víctimas.

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