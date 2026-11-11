Salario mínimo de 2027: Ministerio del Trabajo y entidades del Gobierno definieron cifras clave para concretar el aumento

El Ministerio del Trabajo ratificó su compromiso de mantener una concertación permanente, con mayor participación de los sectores y decisiones sustentadas en criterios técnicos - Ministerio del Trabajo

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella inició la preparación para concertar el aumento del salario mínimo de 2027 (en 2026 es de $1.750.905), con una brecha inicial que va desde un aumento de al menos 38% exigido por la Central Unitaria de Trabajadores hasta el 8% 0 9% que recomiendan técnicamente las entidades.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone un incremento equivalente a unos $665.000 adicionales, pero Fenalco, Corficolombiana, Bancolombia, Davivienda y otros analistas consideran que el alza no debería superar 9%, cerca de $158.000, una diferencia superior a $500.000 frente a la propuesta sindical. Las organizaciones de pensionados también preparan una propuesta conjunta con los trabajadores para defender el poder adquisitivo ante el encarecimiento de los alimentos. El Gobierno, por su parte, ya advirtió que un ajuste desproporcionado podría trasladarse a la inflación y comprometer la sostenibilidad de las empresas.

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La mesa tripartita, integrada por Gobierno, empresarios y trabajadores, tendrá hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo. Si las partes no logran consenso, el Ejecutivo podrá fijar el incremento por decreto hasta el 30 de diciembre.

El Gobierno nacional articula a sus autoridades económicas para preparar la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 - Ministerio del Trabajo

Preparación de la concertación

Ante la discusción, una reunión preparatoria se desarrolló el 11 de noviembre de 2026 en Bogotá. Se reunió a representantes del Ministerio del Trabajo con miembros de seis entidades: el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Las entidades revisaron variables que inciden en la negociación, entre ellas inflación (cerró octubre de 2026 en 6,30%), productividad, empleo, informalidad (supera el 54%) y poder adquisitivo.

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También analizaron las condiciones económicas de las empresas, las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los efectos de los ajustes salariales sobre los costos de producción y los ingresos de los hogares.

Tras el encuentro, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad, planteó que la cartera busca ampliar la participación en el proceso. “Desde el Ministerio del Trabajo estamos impulsando una concertación permanente, que escuche a más sectores y permita tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano”, afirmó.

El Ministerio del Trabajo reunió a seis entidades del Gobierno para analizar inflación, productividad, empleo, informalidad y poder adquisitivo - Ministerio del Trabajo

Por su parte, la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero, pidió que el debate incorpore las condiciones reales de quienes trabajan y buscan empleo. “Es fundamental comprender qué está pasando con la informalidad, los ingresos y las oportunidades de empleo, para que la discusión salarial responda a las realidades económicas y sociales del país”, declaró.

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La estrategia del Ministerio del Trabajo contempla encuentros con sectores productivos, organizaciones sindicales, academia y representantes de poblaciones con distintas modalidades de vinculación laboral. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales mantendrá durante todo el año una agenda sobre el salario mínimo y otros asuntos de política laboral.

Por qué el aumento del salario mínimo debe ser cercano al 8%

Para el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana César Pabón, el ajuste técnicamente adecuado para el aumento del salario mínimo de 2027 sería de 8%. El economista explicó que la estimación parte de dos indicadores. “Eso tiene en cuenta un aumento esperado de la inflación cercano al 6,8 % y un aumento de la productividad del 1,2%”, anotó a varios medios de comunicación el 11 de noviembre.

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Pabón sostuvo que los incrementos muy superiores a ese parámetro ya han tenido consecuencias adversas. “Un aumento del salario mínimo muy por encima de este nivel, ya vimos este año los efectos negativos que tiene. El incremento desproporcionado del salario mínimo del 23% no solamente llevó al aumento del costo de vida”, afirmó.

El salario mínimo tuvo un aumento de 23,7% para 2026 - Colprensa

Según el experto, el alza también incidió sobre la evolución de los precios y los ingresos de los trabajadores informales. “Vemos que la inflación, en vez de reducirse, sigue aumentando, sino que además también llevó a que los informales cada vez ganaran menos”, agregó.

Advertencias sobre inflación, empleo y finanzas públicas

César Pabón relacionó ese escenario con una eventual respuesta de la política monetaria y con presiones sobre el presupuesto público, teniendo en cuenta que el salario mínimo para 2026 tuvo una subida de 23,7% y se ubica en $1.750.905, sin auxilio de transporte.

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“También llevó a que las tasas de interés se tendrían que subir con ocasión de ese aumento de la inflación y a que las finanzas públicas, ya en una situación crítica, se vieran agravadas”, dijo.

Señaló que la decisión obligó a destinar recursos adicionales al presupuesto. “Cerca de cinco o incluso más billones se tuvieron que aumentar o se tuvieron que destinar al presupuesto producto de esta decisión”, señaló. Reiteró la recomendación técnica de Corficolombiana con base en inflación y productividad. “Un nivel por encima de eso nos generan preocupaciones en materia de precios, en materia de finanzas públicas, en materia incluso del propio mercado laboral, que no creemos conviene”, concluyó.

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