Colombia

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3.638,01 pesos colombianos, evidenciando un aumento del 4,09% respecto al precio de 3.494,9 pesos de la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 5,73%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -15,18%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando dos jornadas consecutivas de incremento. La volatilidad actual se sitúa en el 28,25%, por encima de la volatilidad de referencia del 25,09%, lo que señala una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vuelve a conquistar el mercado de la moda en Venezuela: exportaciones de ropa crecieron más de 20% en 2026

La crisis de la industria textil venezolana y la dependencia de materiales importados están abriendo oportunidades para los fabricantes colombianos, aunque el poder adquisitivo de los consumidores y las condiciones comerciales todavía representan desafíos

Colombia vuelve a conquistar el mercado de la moda en Venezuela: exportaciones de ropa crecieron más de 20% en 2026

Mujer persiguió desde Cajicá hasta Bogotá a los presuntos ladrones que asaltaron a su madre, de 83 años: así recuperó algunas pertenencias que se llevaron en un carro

La geolocalización de un dispositivo permitió ubicar en el noroccidente de Bogotá a los sujetos que habrían entrado a una vivienda de Cundinamarca para llevarse los objetos de valor

Mujer persiguió desde Cajicá hasta Bogotá a los presuntos ladrones que asaltaron a su madre, de 83 años: así recuperó algunas pertenencias que se llevaron en un carro

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 11 de noviembre

La Supersalud impuso segunda medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos a los usuarios de la EPS Sanitas

El gestor farmacéutico deberá resolver solicitudes pendientes, priorizar a pacientes de mayor riesgo y presentar reportes periódicos sobre el cumplimiento de las órdenes

La Supersalud impuso segunda medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos a los usuarios de la EPS Sanitas

Angie Rodríguez impugnará fallo de tutela que la obliga a rectificar señalamientros contra de Laura Sarabia y reveló nuevos chats: “No me voy a prestar para eso”

La exdirectora del Dapre cuestionó la decisión judicial y publicó nuevas conversaciones de WhatsApp que, según afirmó, respaldan sus señalamientos sobre la denominada agenda privada del expresidente Gustavo Petro

Angie Rodríguez impugnará fallo de tutela que la obliga a rectificar señalamientros contra de Laura Sarabia y reveló nuevos chats: “No me voy a prestar para eso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Deportes

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata