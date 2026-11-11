Colombia

Por qué aviones militares sobrevolaron Bogotá en la mañana del 11 de noviembre: la FAC explicó el operativo

Las tripulaciones practicaron recorridos, formaciones y procedimientos bajo condiciones controladas, mientras las autoridades ajustaban la programación de las terminales para reducir efectos sobre pasajeros, aerolíneas y otros operadores que operan en la ciudad

Los aviones militares sobrevolaron la capital colombiana durante una hora y media para ensayar las maniobras de su aniversario institucional, tras coordinar una pausa momentánea en los despegues comerciales con las autoridades pertinentes (Pasa en Bogotá/X)
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La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) realizó este miércoles 11 de noviembre de 2026 una restricción temporal del espacio aéreo de Bogotá para ensayar una revista aérea con motivo de sus 107 años. Los sobrevuelos de aeronaves militares llamaron la atención de habitantes de la capital durante la mañana, pero la institución indicó que se trataba de maniobras programadas y coordinadas con las autoridades aeronáuticas.

La limitación de las operaciones se extendió entre las 9:45 a. m. y las 11:15 a. m., franja en la que se suspendió en forma momentánea la circulación aérea habitual sobre la ciudad. El objetivo fue permitir los ejercicios de precisión y las formaciones que harán parte de la conmemoración institucional.

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La FAC informó mediante su cuenta en X que el cierre fue comunicado previamente. “El cielo de Bogotá se prepara para celebrar los 107 años de la Fuerza Aérea”, señaló la entidad, que pidió a la ciudadanía no alarmarse por la presencia de aeronaves sobre la capital.

Captura de pantalla de un mensaje de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que detalla fechas y horarios de un cierre del espacio aéreo en Bogotá
Las autoridades programaron la habilitación progresiva de las operaciones aéreas de la capital tras finalizar los ensayos a las 11:15 a. m. (Fuerza Aeroespacial Colombiana/X)

El cierre permitió ensayar las formaciones para la conmemoración

Las maniobras hicieron parte de la preparación logística y operativa de la revista aérea prevista para la efeméride. Durante el ensayo, las tripulaciones practicaron recorridos, formaciones y procedimientos de vuelo que requieren condiciones controladas en el espacio aéreo.

La institución indicó que este tipo de ejercicios exige cerrar por completo el corredor aéreo de la capital durante un periodo definido. La medida busca evitar interferencias con vuelos comerciales, privados o de aviación general mientras las aeronaves militares ejecutan las trayectorias establecidas.

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El cierre temporal fue coordinado con las autoridades aeronáuticas competentes, según la FAC. Este proceso busca ajustar la programación de vuelos y reducir las afectaciones para pasajeros, aerolíneas y operadores que usan las terminales aéreas de la ciudad.

Un avión de combate gris en vuelo horizontal con el cielo nublado de fondo y copas de árboles en la parte inferior
Las tripulaciones militares ejecutaron maniobras de precisión y formaciones en el marco de la celebración de los 107 años de la institución. (Alcaldía de Bogotá)

Una vez concluidos los ensayos, a las 11:15 a. m., se esperaba que el espacio aéreo fuera habilitado de forma progresiva. Las autoridades mantendrían seguimiento sobre el retorno de las operaciones para garantizar que se cumplieran los horarios previstos.

La FAC pidió tranquilidad ante los sobrevuelos

La presencia de aeronaves sobre zonas urbanas suele generar preguntas entre los ciudadanos, especialmente cuando se producen fuera de las rutas comerciales habituales. En este caso, la Fuerza Aérea Colombiana recalcó que los vuelos obedecían a una actividad de instrucción vinculada con el aniversario de la institución.

“Se realizará un cierre temporal del espacio aéreo durante los ensayos de nuestra revista aérea”, publicó la entidad. También afirmó que la decisión fue “informada y coordinada previamente con las autoridades aeronáuticas”.

La celebración recuerda los 107 años de trayectoria de la institución encargada de la defensa y vigilancia del espacio aéreo colombiano. La revista aérea será uno de los actos previstos para la conmemoración, por lo que las prácticas buscan asegurar la coordinación de las aeronaves y sus tripulaciones antes de la jornada central.

Los sobrevuelos obligaron a cerrar temporalmente el corredor aéreo de la capital este miércoles, una medida programada para evitar interferencias con vuelos comerciales, privados y de aviación general durante las prácticas (Pasa en Bogotá/X)

Aunque los vuelos sobre Bogotá estuvieron ligados a este acto ceremonial, la actividad aérea de la FAC también incluye operaciones de vigilancia, reconocimiento y prevención en otras regiones del país.

En Atlántico, los vuelos apoyan acciones contra la extorsión

El Comando Aéreo de Combate No. 3 (Cacom 3) realiza sobrevuelos de vigilancia y reconocimiento en distintos sectores del departamento de Atlántico. Estas operaciones tienen como propósito respaldar a las autoridades y reforzar la presencia institucional en zonas donde se busca prevenir hechos que afecten la seguridad ciudadana.

La Fuerza Aeroespacial señaló que las misiones están orientadas a fortalecer las condiciones de tranquilidad para la población. Además, invitó a los habitantes a denunciar casos de extorsión, amenazas o situaciones sospechosas que puedan poner en riesgo a personas, familias o comerciantes.

Un militar con casco y guantes opera un equipo circular montado en la puerta abierta de un helicóptero sobre casas y un río
Unidades del Cacom 3 realizan sobrevuelos de vigilancia y reconocimiento en distintos sectores del departamento del Atlántico (Fuerza Aeroespacial Colombiana)

Con esos vuelos, el Cacom 3 busca mantener capacidades de observación sobre el territorio caribeño y acompañar las estrategias de seguridad que desarrollan las autoridades locales y nacionales.

En el Magdalena Medio difunden mensajes contra el reclutamiento forzado

En otra operación, el Comando Aéreo de Combate No. 1 (Cacom 1) efectuó misiones de perifoneo aéreo en helicópteros Huey II sobre Puerto Libre, Puerto Berrío y Barrancabermeja, en Santander. La actividad se centró en prevenir el reclutamiento forzado y orientar a las comunidades sobre los canales para entregar información a las autoridades.

Durante los sobrevuelos, las tripulaciones difundieron mensajes para alertar sobre la presencia de grupos armados organizados y otras situaciones que puedan amenazar la integridad de los habitantes. Las aeronaves también verificaron infraestructura crítica, vías de acceso y áreas cercanas como parte de labores de reconocimiento.

Interior de la cabina de un helicóptero con un piloto de espaldas con casco y una vista panorámica de una ciudad a través del parabrisas
Helicópteros Huey II del Cacom 1 difundieron mensajes de prevención en Puerto Libre, Puerto Berrío y Barrancabermeja (Fuerza Aeroespacial Colombiana)

Estas misiones combinan tareas de vigilancia con mensajes preventivos dirigidos a la población. En Bogotá, en cambio, los sobrevuelos de este miércoles respondieron exclusivamente a los preparativos de la revista aérea por los 107 años de la Fuerza Aérea Colombiana.

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