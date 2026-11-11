Luis Gabriel Fernández será el nuevo director de la Adres tras la salida de Iván Sánchez: este es su perfil y trayectoria en el sector público

La posible llegada de Fernández Franco se conoce cinco días después de la salida de Iván Humberto Sánchez Arango, quien dejó la dirección de la Adres el 5 de noviembre (SAE)

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Un nuevo cambio en la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se perfila tras la salida de Iván Humberto Sánchez Arango, quien dejó el cargo el 5 de noviembre. En su reemplazo, Marcela Brun Vergara, viceministra de Protección Social, asumió la dirección en calidad de encargada, mientras se define quién ocupará la titularidad de la entidad.

Sin embargo, el nombre de Luis Gabriel Fernández Franco apareció en el aplicativo oficial de Función Pública asociado al cargo de director general de la Adres. El registro corresponde a una declaración inicial de bienes y rentas, cuyo trámite figura como finalizado y tiene fecha del 10 de noviembre de 2026.

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Fernández Franco se desempeña actualmente como secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, cargo al que llegó en septiembre de 2026 mediante el decreto 1360. Su eventual nombramiento representaría un nuevo movimiento en la administración de una de las entidades centrales para la gestión financiera del sistema de salud.

El registro que relaciona a Fernández Franco con la dirección de la Adres

El registro oficial fue presentado el 10 de noviembre de 2026 bajo la Ley 2013 de 2019 y corresponde a una declaración inicial que figura con estado finalizado (Departamento Administrativo de la Función Pública)

La información aparece en el Aplicativo por la Integridad Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el apartado de declaraciones de bienes y rentas establecido por la Ley 2013 de 2019.

En el documento se identifica a Luis Gabriel Fernández Franco y se relaciona su nombre con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el campo correspondiente al cargo aparece la denominación de director general.

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El registro se conoció cinco días después de la salida de Iván Humberto Sánchez Arango, quien había llegado a la dirección de la Adres el 26 de agosto de 2026. Su designación quedó formalizada mediante el decreto 1338 y tomó posesión el 31 de agosto del mismo año.

Sánchez Arango fue una de las personas que participó en el proceso de empalme del sector salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Antes de asumir la dirección de la entidad, desarrolló parte de su trayectoria profesional en la Contraloría General de la República, donde desempeñó funciones relacionadas con la vigilancia y el control de los recursos públicos.

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¿Quién es Luis Gabriel Fernández Franco?

El funcionario es abogado, tiene una maestría en Gestión Pública Aplicada y tres especializaciones en Hacienda Pública, Derecho Constitucional y Derecho Tributario y Aduanero (SAE)

Luis Gabriel Fernández Franco es abogado, oriundo de Chocontá, Cundinamarca, y cuenta con experiencia en cargos directivos, jurídicos y administrativos en diferentes entidades del Estado. Su trayectoria profesional está relacionada con la gestión pública, el ordenamiento jurídico y la administración de recursos.

Su formación académica incluye un título profesional en Derecho, una maestría en Gestión Pública Aplicada y tres especializaciones en Hacienda Pública, Derecho Constitucional y Derecho Tributario y Aduanero.

Su experiencia en el sector salud incluye un paso anterior por el Ministerio de Salud, donde se desempeñó como director jurídico alrededor de 2014. Posteriormente, en septiembre de 2026, regresó a esa cartera como secretario general, mediante el decreto 1360.

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Antes de ese nombramiento, estuvo vinculado a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En 2025 fue designado asesor del despacho mediante la resolución 508 y, desde esa posición, asumió como gerente general encargado de la Lotería de Bogotá, entidad que genera y transfiere recursos financieros para el sector salud.

La Adres es responsable de administrar los recursos financieros del sistema de salud colombiano y gestionar su distribución para financiar la prestación de los servicios médicos (Adres)

Su trayectoria en el Gobierno nacional también incluye el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se desempeñó como secretario general entre agosto de 2021 y agosto de 2022. Asimismo, ocupó los cargos de secretario general y jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Fue director de Soporte y Desarrollo Organizacional de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y ejerció diferentes cargos directivos en el antiguo Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

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