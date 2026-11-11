Colombia

Luis Gabriel Fernández será el nuevo director de la Adres tras la salida de Iván Sánchez: este es su perfil y trayectoria en el sector público

El funcionario cuenta con experiencia en cargos directivos del sector público y ya había trabajado en el Ministerio de Salud como director jurídico

La posible llegada de Fernández Franco se conoce cinco días después de la salida de Iván Humberto Sánchez Arango, quien dejó la dirección de la Adres el 5 de noviembre (SAE)
La posible llegada de Fernández Franco se conoce cinco días después de la salida de Iván Humberto Sánchez Arango, quien dejó la dirección de la Adres el 5 de noviembre (SAE)
Guardar

Un nuevo cambio en la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se perfila tras la salida de Iván Humberto Sánchez Arango, quien dejó el cargo el 5 de noviembre. En su reemplazo, Marcela Brun Vergara, viceministra de Protección Social, asumió la dirección en calidad de encargada, mientras se define quién ocupará la titularidad de la entidad.

Sin embargo, el nombre de Luis Gabriel Fernández Franco apareció en el aplicativo oficial de Función Pública asociado al cargo de director general de la Adres. El registro corresponde a una declaración inicial de bienes y rentas, cuyo trámite figura como finalizado y tiene fecha del 10 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

Fernández Franco se desempeña actualmente como secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, cargo al que llegó en septiembre de 2026 mediante el decreto 1360. Su eventual nombramiento representaría un nuevo movimiento en la administración de una de las entidades centrales para la gestión financiera del sistema de salud.

El registro que relaciona a Fernández Franco con la dirección de la Adres

El registro oficial fue presentado el 10 de noviembre de 2026 bajo la Ley 2013 de 2019 y corresponde a una declaración inicial que figura con estado finalizado (Departamento Administrativo de la Función Pública)
El registro oficial fue presentado el 10 de noviembre de 2026 bajo la Ley 2013 de 2019 y corresponde a una declaración inicial que figura con estado finalizado (Departamento Administrativo de la Función Pública)

La información aparece en el Aplicativo por la Integridad Pública del Departamento Administrativo de la Función Pública, en el apartado de declaraciones de bienes y rentas establecido por la Ley 2013 de 2019.

En el documento se identifica a Luis Gabriel Fernández Franco y se relaciona su nombre con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el campo correspondiente al cargo aparece la denominación de director general.

PUBLICIDAD

El registro se conoció cinco días después de la salida de Iván Humberto Sánchez Arango, quien había llegado a la dirección de la Adres el 26 de agosto de 2026. Su designación quedó formalizada mediante el decreto 1338 y tomó posesión el 31 de agosto del mismo año.

Sánchez Arango fue una de las personas que participó en el proceso de empalme del sector salud del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Antes de asumir la dirección de la entidad, desarrolló parte de su trayectoria profesional en la Contraloría General de la República, donde desempeñó funciones relacionadas con la vigilancia y el control de los recursos públicos.

¿Quién es Luis Gabriel Fernández Franco?

El funcionario es abogado, tiene una maestría en Gestión Pública Aplicada y tres especializaciones en Hacienda Pública, Derecho Constitucional y Derecho Tributario y Aduanero (SAE)
El funcionario es abogado, tiene una maestría en Gestión Pública Aplicada y tres especializaciones en Hacienda Pública, Derecho Constitucional y Derecho Tributario y Aduanero (SAE)

Luis Gabriel Fernández Franco es abogado, oriundo de Chocontá, Cundinamarca, y cuenta con experiencia en cargos directivos, jurídicos y administrativos en diferentes entidades del Estado. Su trayectoria profesional está relacionada con la gestión pública, el ordenamiento jurídico y la administración de recursos.

Su formación académica incluye un título profesional en Derecho, una maestría en Gestión Pública Aplicada y tres especializaciones en Hacienda Pública, Derecho Constitucional y Derecho Tributario y Aduanero.

Su experiencia en el sector salud incluye un paso anterior por el Ministerio de Salud, donde se desempeñó como director jurídico alrededor de 2014. Posteriormente, en septiembre de 2026, regresó a esa cartera como secretario general, mediante el decreto 1360.

Antes de ese nombramiento, estuvo vinculado a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En 2025 fue designado asesor del despacho mediante la resolución 508 y, desde esa posición, asumió como gerente general encargado de la Lotería de Bogotá, entidad que genera y transfiere recursos financieros para el sector salud.

En los primeros seis meses del 2024, la Adres destinó más de $40 billones - crédito Adres
La Adres es responsable de administrar los recursos financieros del sistema de salud colombiano y gestionar su distribución para financiar la prestación de los servicios médicos (Adres)

Su trayectoria en el Gobierno nacional también incluye el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se desempeñó como secretario general entre agosto de 2021 y agosto de 2022. Asimismo, ocupó los cargos de secretario general y jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Fue director de Soporte y Desarrollo Organizacional de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y ejerció diferentes cargos directivos en el antiguo Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Temas Relacionados

Luis Gabriel Fernández FrancoAdresNuevo director de la AdresRecursos del sistema de saludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Angie Rodríguez confesó que ondeó la bandera ‘guerra a muerte’ en la plaza de Bolívar en contra de Laura Sarabia: “La estoy sacando por ella”

En un adelanto de la entrevista con el periodista Melquisedec Torres, la exdirectora del Dapre aseguró que llevó el estandarte a la movilización del primero de mayo de 2025 como un mensaje dirigido a la entonces mano derecha de Gustavo Petro

Angie Rodríguez confesó que ondeó la bandera ‘guerra a muerte’ en la plaza de Bolívar en contra de Laura Sarabia: “La estoy sacando por ella”

Ejército inhabilitó 61 máquinas usadas para extracción ilegal de oro al servicio del Clan del Golfo, en Quibdó, Chocó

La operación afectó unidades avaluados en más de $453 millones que, según las autoridades, generarían ingresos cercanos a $18.000 millones mensuales

Ejército inhabilitó 61 máquinas usadas para extracción ilegal de oro al servicio del Clan del Golfo, en Quibdó, Chocó

Salario mínimo de 2027: Ministerio del Trabajo y entidades del Gobierno definieron cifras clave para concretar el aumento

En sesión del 11 de noviembre se analizaron las condiciones económicas de las empresas, las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas

Salario mínimo de 2027: Ministerio del Trabajo y entidades del Gobierno definieron cifras clave para concretar el aumento

Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto del 10 de agosto, pero con límites al uso de recursos

La decisión circunscribe las actuaciones oficiales a municipios y ciudades con afectaciones demostradas. De la misma manera, obliga al Ministerio de Hacienda a recalcular los fondos requeridos en un plazo de 20 días hábiles

Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto del 10 de agosto, pero con límites al uso de recursos

Alcalde de Pereira cuestionó los recursos para atender a los damnificados del terremoto y lanzó advertencia: “Tengo un pálpito, el Fondo Milagro no tiene plata”

El mandatario Mauricio Salazar manifestó su preocupación por la falta de liquidez para atender a las familias que perdieron sus viviendas y negocios. También pidió al Gobierno nacional establecer cuánto recibirán los afectados y cuándo se realizarán los desembolsos

Alcalde de Pereira cuestionó los recursos para atender a los damnificados del terremoto y lanzó advertencia: “Tengo un pálpito, el Fondo Milagro no tiene plata”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Deportes

Italia vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido que se jugará en el Giuseppe Meazza por la Nations League

Italia vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido que se jugará en el Giuseppe Meazza por la Nations League

Colombia buscará su segundo oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud: Evelin Trejos es finalista en boxeo

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”