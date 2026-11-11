Senador Alfredo Deluque pidió explicaciones por el traslado del fiscal que investigaba la muerte del niño Kevin Acosta: la Fiscalía respondió

El senador Alfredo Deluque se refirió a una fiscal especialista en derecho médico que fue trasladada por la Fiscalía del caso Kevin Acosta - crédito Colprensa - Cámara de Representantes

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El senador Alfredo Deluque cuestionó que la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, hubiera apartado a la fiscal Fabiola Alexandra Obando Rodríguez del expediente por la muerte de Kevin Arley Acosta, el menor con hemofilia que falleció el 13 de febrero de 2026 a la espera de un medicamento y atención médica oportuna.

El congresista afirmó que la decisión se tomó cuando la funcionaria ya había solicitado imputaciones dentro del caso, con la adición de que, como sostuvo y reiteró en su mensaje de inconformidad, Obando sería la única fiscal especializada en derecho médico en Colombia.

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Efectivamente, según la información del ente de control, la fiscal Fabiola Alexandra Obando es especialista en derecho y nuevas tecnologías sobre la vida. De acuerdo con el senador, la funcionaria fue trasladada a la unidad de Infancia y Adolescencia sin que se conocieran las razones de su salida de una investigación que calificó como de relevancia nacional.

Este fue el cuestionamiento que publicó Alfredo Deluque - crédito @deluque/X

Los detalles de las imputaciones por homicidio culposo solicitadas por la fiscal Obando

El funcionario legislativo indicó que, en el punto en el que iba la investigación, se había conocido que la fiscal Obando también pidió formular imputación por el delito de homicidio culposo contra el médico que atendió al menor, el interventor de la Nueva EPS, quienes estaban a cargo de la cohorte de pacientes con enfermedades como la hemofilia y el auditor de concurrencia.

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La investigación busca establecer responsabilidades individuales por las presuntas fallas en la atención que pudieron incidir en el fallecimiento de Kevin Acosta.

De hecho, la Procuraduría General de la Nación había concluido que la Nueva EPS no garantizó de manera oportuna el suministro del medicamento requerido por el niño y remitió el caso a las autoridades competentes.

Aún sigue en desarrollo el proceso judicial por el caso de Kevin Acosta - crédito redes sociales

Deluque también recordó que la fiscal “también tuvo la valentía” de compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examinara una eventual responsabilidad del entonces presidente Gustavo Petro por la muerte del menor “por los delitos de homicidio culposo y por haber filtrado la historia médica del menor, sin autorización de su familia”.

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“¿Alguien podría explicar por qué retiran de una investigación tan sensible a una fiscal con especialidad específica, cuando las indagaciones estaban tan avanzadas?”, escribió Deluque, antes de pedir a la Fiscalía aclarar las razones del traslado y precisar si la medida afectará la continuidad del proceso.

La Fiscalía respondió sobre el caso del menor que conmocionó a Colombia

Por su lado, la Fiscalía General de la Nación, en diálogo con Infobae Colombia, confirmó que, efectivamente, la Dirección Seccional Bogotá “realizó una variación del titular del despacho fiscal que adelanta la investigación por la muerte del menor de edad que sufría de hemofilia”.

“La decisión obedeció a situaciones administrativas, debido a que la funcionaria Fabiola Alexandra Obando Rodríguez allegó certificaciones médicas sobre su estado de salud, a las cuales se les debía dar estricto cumplimiento”, dijo una de las personas delegadas.

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La Fiscalía ya asignó una nueva fiscal al caso de Kevin Acosta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicaron que el caso sigue bajo el conocimiento de una nueva fiscal, “quien asumió la investigación en el estado en que se encontraba al momento del cambio, sin que esta situación interna genere contratiempos en el avance de la misma”.

Segundo traslado de funcionaria: la familia de Kevin Acosta también se pronunció por traslado de otra fiscal

Cuatro días atrás, los abogados de la familia de Kevin Acosta pidieron explicaciones a la Fiscalía por el traslado de otra fiscal, Diana Constanza Urriago Fajardo, que adelantaba actuaciones relacionadas con la muerte del niño.

La decisión quedó formalizada en la Resolución 20330-03416 del 4 de noviembre de 2026. Urriago fue trasladada desde la Fiscalía 308 de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes a la Fiscalía 51 de la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal.

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El cambio se conoció el 5 de noviembre de 2026 y despertó preocupación entre los representantes de las víctimas porque ocurrió después de que la funcionaria también compulsara copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examinara la posible responsabilidad del expresidente Petro.

Wilson Ruiz pidió que el traslado no afecte la independencia de la investigación

El exministro de Justicia Wilson Ruiz, abogado de la familia, sostuvo que la Fiscalía debe garantizar la continuidad de las diligencias y preservar la autonomía del proceso.

“Cuando está de por medio la muerte de un menor de edad y el derecho de una familia a conocer la verdad, cualquier decisión que pueda incidir en el curso de la investigación debe estar acompañada de explicaciones claras”, señaló la defensa en un comunicado.

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Ruiz afirmó que ninguna decisión administrativa puede convertirse en un obstáculo para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas. También planteó interrogantes por el momento en que se produjo el traslado de la fiscal.