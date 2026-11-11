Angie Rodríguez confesó que ondeó la bandera ‘guerra a muerte’ en la plaza de Bolívar en contra de Laura Sarabia: “La estoy sacando por ella”

Angie Rodríguez aseguró que la bandera de la guerra a muerte que exhibió durante la movilización del primero de mayo de 2025 estaba dirigida originalmente contra Laura Sarabia (Joel González/Presidencia - @laurisarabia)

Guardar

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), reveló que la polémica exhibición de la bandera histórica de la “guerra a muerte” durante la manifestación del primero de mayo de 2025 en la plaza de Bolívar, en Bogotá, junto al entonces presidente Gustavo Petro no estuvo dirigida originalmente contra los poderes públicos, sino que constituyó un mensaje directo en medio de sus confrontaciones internas con la entonces canciller Laura Sarabia.

La declaración de la exfuncionaria se conoció a través de un adelanto del espacio periodístico Indagatoria, conducido por Melquisedec Torres, en el cual Rodríguez abordó las disputas de poder que marcaron la Casa de Nariño durante la anterior administración.

PUBLICIDAD

En el adelanto de la entrevista que se publicará el 11 de noviembre a las 8:00 p. m., Angie Rodríguez detalló la motivación que la llevó a portar el símbolo atribuido al libertador Simón Bolívar en la tarima oficial de la jornada de movilización social.

Angie Rodríguez describió las tensiones internas que marcaron su relación con Laura Sarabia (@Melquisedec70/X)

“Entonces yo le dije: ‘Dile que esa bandera de guerra a muerte la estoy sacando es por ella [Laura Sarabia]’, porque ya me tenía aburrida. Eso era, perdóname, una jodedera por todo. Perdóname que hable así vulgar, pero de verdad era una cosa así”, dijo Rodríguez.

La exdirectora del Dapre narró además cómo la interpretación del estandarte cambió cuando el entonces jefe de Estado tomó el micrófono ante la multitud congregada en el centro de Bogotá: “Entonces, yo salgo el primero de mayo con la bandera y el presidente ve la bandera y empieza a dar un discurso contra el Congreso. Entonces, se me desdibujó como el tema, pero pues obviamente yo siempre que la usaba era por eso”.

PUBLICIDAD

Laura Sarabia fue identificada por Angie Rodríguez como la destinataria original del gesto que protagonizó en la tarima de la Plaza de Bolívar durante la jornada del primero de mayo (Ovidio González/Presidencia - @laurasarabia/X)

La disputa con Laura Sarabia detrás de la bandera ‘guerra a muerte’

Frente a este relato sobre los hechos ocurridos en la plaza pública, el periodista indagó sobre el alcance de la intervención presidencial frente a las instituciones legislativas: “O sea, ese día que sale el presidente con el discurso de la guerra a muerte usando la bandera y habla del Congreso de la República (...)”.

Ante esa observación, la exdirectora lo interrumpió e insistió en que el mandatario desvió el propósito inicial con el cual se trasladó el pabellón hasta el evento: “Él lo distorsionó, no fue mi culpa, yo lo hacía era por (...) [Laura Sarabia]”.

“Esa bandera la hizo Simón Bolívar”, aseguró Petro mientras mostraba el estandarte rojo con centro blanco y cuadrado negro - crédito @infopresidencia/X

Durante el intercambio, Torres le preguntó en forma directa si el presidente conocía la verdadera destinataria del gesto: “¿Pero él sabía que usted lo había sacado contra Laura?”.

PUBLICIDAD

Rodríguez contestó de manera tajante, descartando que el mandatario estuviera al tanto de su objetivo privado y mencionando a otro exfuncionario: “No, no, solo [Armando] Benedetti”.

A partir de esa afirmación, el periodista concluyó sobre el origen de la escena: “O sea, esa bandera que sale ese día no tenía nada que ver con el discurso de Petro originalmente. Era una pelea personal suya con Laura Sarabia”. La exfuncionaria ratificó: “Sí, sí. Si es que no dejaba trabajar”.

Angie Rodríguez señaló que estaba cansada de Laura Sarabia y de allí su 'pelea' con la persona que fue la mano derecha de Gustavo Petro (Juan Diego Cano/Presidencia)

La revelación de Angie Rodríguez llega después de una orden judicial de retractación

Esta revelación pública coincidió con los efectos jurídicos de un fallo de tutela en el cual una jueza de la República ordenó a Angie Rodríguez retractarse de las acusaciones formuladas contra Laura Sarabia, tras amparar los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la persona que fue la mano derecha de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

La providencia judicial protegió de manera específica a Sarabia frente a los señalamientos en los cuales Rodríguez la acusó de presuntamente coordinar citas íntimas para el expresidente Gustavo Petro y de utilizar información confidencial para ejercer presiones indebidas con el fin de asegurar o conservar altas designaciones en dependencias del Estado.

En cumplimiento de esa orden judicial, Rodríguez publicó un hilo de mensajes en su cuenta de la red social X admitiendo que divulgó como hechos comprobados conductas que carecían de suficiente respaldo probatorio para ser afirmadas de manera categórica ante la opinión pública.

La exdirectora del Dapre leyó en uno de sus videos el texto de rectificación ordenado por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá. Rodríguez manifestó su desacuerdo con la decisión y aseguró que debía cumplir la instrucción de no mostrar su rostro y leer las afirmaciones establecidas por la jueza (@Angier_1992)

En su rectificación, la exdirectora del Dapre reconoció que los elementos que poseía resultaban insuficientes para presentar las imputaciones con el grado de certeza con que las transmitió a través de medios de comunicación y redes sociales, aunque reiteró cuestionamientos sobre el manejo administrativo durante el gobierno anterior.

PUBLICIDAD