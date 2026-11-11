Alejandro Ordóñez anticipa acuerdos en el Congreso para la Ley de Rescate Económico: “Se va a lograr concertar un proyecto”

Alejandro Ordóñez hizo su primera aparición en el Congreso como ministro del Interior durante un foro con víctimas de las Farc (Camila Díaz/Colprensa)

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Las primeras conversaciones con las fuerzas políticas marcarán el rumbo de la relación entre el Gobierno y el Congreso durante las próximas semanas. Con poco tiempo para avanzar en la discusión de la Ley de Rescate Fiscal, el Ejecutivo busca acercar posiciones frente a una iniciativa que ha despertado cuestionamientos desde distintos sectores.

El nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, aseguró que existe disposición para escuchar las observaciones de los partidos y trabajar en una propuesta que pueda reunir suficientes apoyos. El funcionario se refirió al tema este miércoles 11 de noviembre, durante su primera aparición en el Legislativo desde que asumió el cargo en reemplazo de Rodrigo Lara.

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La discusión de la Ley de Rescate Fiscal será uno de los principales retos del Gobierno en su relación con el Congreso (Prensa Senado)

Ordóñez participó en un foro con víctimas de las Farc promovido por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático. Al finalizar el encuentro, atendió a los medios de comunicación y habló sobre las expectativas del Gobierno frente al trámite de sus iniciativas legislativas.

Diálogo con las bancadas y discusión fiscal

El jefe de la cartera política explicó que el Gobierno ya comenzó a reunirse con diferentes sectores políticos para conocer sus posiciones y explorar posibles acuerdos. Según indicó, las conversaciones incluyen a las colectividades que han manifestado interés en respaldar los proyectos del Ejecutivo.

“Lo hemos dicho: respetamos los partidos, respetamos a los congresistas, oiremos, escucharemos, discreparemos. Muy seguramente habrá acuerdos en torno al ordenamiento legislativo. Estamos conversando, se trata de eso, estamos conversando. Hemos hecho pluralidad de reuniones, vamos avanzando, esperemos”.

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“Nos hemos reunido con varios partidos. Estoy iniciando una reunión con todas las bancadas, con las bancadas que están apoyando nuestras iniciativas legislativas. Va a ser un ministerio de puertas abiertas”, afirmó.

Uno de los principales asuntos sobre la mesa es la Ley de Rescate Fiscal, cuyo trámite todavía tiene pendientes las ponencias, cuando faltan cinco semanas para que termine el periodo legislativo. La propuesta ha generado reparos entre diferentes orillas políticas, especialmente por las medidas relacionadas con el impuesto al valor agregado (IVA).

Ordóñez aseguró que el Ministerio del Interior mantendrá abiertos los canales de diálogo con los partidos y las bancadas legislativas (Presidencia de la República)

Frente a la posibilidad de que las conversaciones conduzcan a retirar del proyecto todos los componentes relacionados con ese tributo, Ordóñez evitó anticipar una decisión. Su respuesta fue insistir en que el proceso apenas avanza y que las posiciones de las bancadas deben ser escuchadas.

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“Pues hay mucha expectativa, el proyecto está siendo discutido preliminarmente, estamos oyendo las observaciones y creo que se va a lograr concertar un proyecto que necesite el país”, dijo.

El ministro manifestó que se siente satisfecho con el desarrollo de los primeros acercamientos y expresó su expectativa de que las reuniones permitan construir puntos de encuentro. Por ahora, el Gobierno continúa recogiendo observaciones antes de definir los consensos que podrían facilitar el avance de la iniciativa en el Congreso.

Seguridad, grupos armados y críticas a Santos

Durante su intervención ante los periodistas, el funcionario también abordó la política de seguridad de la administración de Abelardo de la Espriella. En particular, defendió que el presidente ejerza directamente sus responsabilidades como comandante de las Fuerzas Militares y consideró que esa decisión corresponde a las funciones que recibió con su elección.

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Ordóñez sostuvo que no debería generar escándalo que el mandatario asuma ese papel, especialmente ante el crecimiento de la criminalidad en el país. Además, explicó que la estrategia del Ejecutivo contempla una ofensiva contra las organizaciones armadas ilegales.

El ministro defendió la estrategia de seguridad de Abelardo de la Espriella y la posibilidad de sometimiento para los integrantes de grupos armados (Luisa González/Reuters - @A_OrdonezM/X)

Sin embargo, señaló que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de sometimiento para quienes decidan abandonar esas estructuras. En ese escenario, aseguró que las personas que opten por esa vía tendrán garantías y que “se les respetarán todos los derechos”.

El ministro también lanzó críticas contra el expresidente Juan Manuel Santos por su actuación frente a las Farc. En su cuestionamiento, aseguró que el exmandatario “fue complaciente con la guerrilla para fingir como abogado de los victimarios”.

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