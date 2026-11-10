Vicepresidente de los EE. UU. J. D. Vance canceló su visita a Colombia: por qué no se realizará el viaje en el que iba a reunirse con Abelardo de la Espriella

El vicepresidente norteamericano J. D. Vance tenía prevista su presencia en Colombia el 20 y 21 de noviembre (Tom Brenner/REUTERS)

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La visita del vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, a Colombia, prevista para el 20 y 21 de noviembre, y en la que tenía previsto encontrarse con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, fue cancelada. Una noticia que se conoció, justamente, en la mañana del martes 10 de noviembre, a 10 días de lo que debía ser la esperada reunión con el jefe de Estado.

La suspensión de la presencia del número 2 del gobierno de Donald Trump fue informada por la periodista D’arcy Quinn de La FM y Blu Radio y se sumaría a las informaciones que se conocieron desde Buenos Aires (Argentina), en donde Vance también era esperado durante la tercera semana del mes para reunirse con el mandatario local, Javier Milei.

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La agenda formaba parte de una gira regional que incluía, además, encuentros con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en un cruce bilateral que también fue cancelado. Hasta el momento, no se conoció una comunicación oficial de la Casa Blanca ni del Gobierno colombiano que detallara las razones de la decisión; y si habrá una reprogramación del mismo.

Visita tenía como eje la seguridad, el comercio y la relación con Venezuela

Vance, que acompaña a Trump en su segundo periodo como presidente norteamericano, tenía previsto mantener una reunión con De la Espriella en una ciudad que todavía no había sido confirmada. Entre las alternativas que se evaluaban figuraban Cartagena, Medellín y Barranquilla, después de que Bogotá perdiera fuerza como posible sede.

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La agenda incluía asuntos de seguridad y defensa, con foco en la cooperación militar, el intercambio de inteligencia y la coordinación frente a la situación en la frontera con Venezuela. También se esperaba que las partes abordaran la eventual incorporación de Colombia al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa regional de seguridad.

Del mismo modo, el encuentro contemplaba, además, conversaciones sobre narcotráfico, crimen transnacional, aranceles, inversiones y el seguimiento de acuerdos sobre minerales críticos y energía nuclear que habían sido firmados en septiembre por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su visita a Barranquilla el pasado 8 de septiembre.

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Cancelación coincide con una revisión de prioridades en Washington

La suspensión de la gira se conoce después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos. En los últimos días, medios colombianos habían informado que la programación del viaje estaba bajo revisión debido a un posible cambio de prioridades de la administración de Donald Trump tras los comicios.

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