Luis Duque negó haber infiltrado la campaña presidencial de Paloma Valencia y aseguró: “He sido, soy y seguiré siendo antipetrista”

El estratega aseguró que el acuerdo cuestionado fue firmado antes de incorporarse al equipo electoral de la excandidata del Centro Democrático (Colprensa - Luis Duque / X)

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El estratega político colombiano Luis Duque rechazó los señalamientos sobre una supuesta infiltración en la campaña presidencial de Paloma Valencia y aseguró que su trabajo en ese equipo estuvo guiado por el respaldo a la candidatura, no por una operación a favor del entonces presidente Gustavo Petro.

Duque, representante de la firma Büró, publicó una extensa respuesta en redes sociales después de que circularan versiones sobre un contrato con la Fiduprevisora y su participación posterior en la campaña de Valencia. La controversia también incluyó denuncias de la excandidata sobre un posible plan para afectar su aspiración presidencial.

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“El único acercamiento con la campaña presidencial de Gustavo Petro ocurrió en el mes de septiembre de 2021”, afirmó Duque. Según su relato, Roy Barreras, que se encargaba de la coordinación política de esa campaña, lo invitó a participar, pero él aseguró que declinó porque no compartía el proyecto político.

El asesor sostuvo que informó sus labores profesionales antes de entrar a la candidatura (Luis Duque / X)

Luis Duque reiteró que ha sido opositor de Gustavo Petro durante años

En su pronunciamiento, el consultor afirmó que su oposición a Petro no responde a una posición reciente ni a una conveniencia derivada de la actual controversia: “He sido, soy y seguiré siendo un opositor activo al proyecto político de Gustavo Petro”.

Añadió que sus publicaciones, columnas y posturas públicas durante la etapa de Petro como candidato, presidente y exmandatario reflejan diferencias políticas, ideológicas y de principios que, según dijo, ha expresado durante años.

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La respuesta de Duque se conoció tras las acusaciones que lo relacionaron con una presunta operación para entrar a la campaña de Paloma Valencia con objetivos contrarios a su candidatura, por lo que el estratega negó esa hipótesis y planteó que las fechas de su actividad contractual desvirtúan esa versión.

Uno de los puntos centrales de su defensa es la cronología, pues Duque indicó que el contrato cuestionado fue celebrado en diciembre de 2025, mientras que su ingreso a la campaña de Valencia ocurrió a finales de enero de 2026.

“Pretender que una relación contractual anterior fue concebida para infiltrar una campaña a la que todavía no pertenecía es construir una acusación a partir de una interpretación que carece de sustento”, señaló el consultor.

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Comunicado de Luis Duque sobre los señalamientos que lo convirtieron en foco en el territorio nacional (Luis Duque / X)

Duque dice que informó sus actividades profesionales antes de ser contratado

El estratega aseguró además que antes de incorporarse a la campaña fue entrevistado por un comité designado por la propia candidata. Allí expuso sus trabajos previos y las actividades de su empresa, según su defensa publicada el 9 de noviembre de 2026.

Duque afirmó que explicó haber participado en dos proyectos presidenciales que no avanzaron y que Büró desarrollaba labores relacionadas con campañas al Congreso, gobiernos municipales y departamentales, entidades nacionales y gobiernos extranjeros.

La firma, según su versión, lleva 12 años dedicada a la estrategia política en los campos electoral, gubernamental y legislativo: “Contratar con un gobierno no significa compartir su ideología, respaldar su proyecto político ni militar en su causa”, escribió al defender la posibilidad de que una empresa privada preste servicios al Estado bajo gobiernos de distintas corrientes.

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Paloma Valencia denunció una presunta infiltración del Gobierno Petro en su campaña presidencial (@PalomaValenciaL/X)

“Trabajé para que ganara”, afirmó sobre la candidatura de Valencia

Luis Duque sostuvo que participó en la campaña con “convicción, compromiso y responsabilidad profesional” y rechazó que la derrota electoral pueda atribuirse a una infiltración.

“Trabajé para que ganara, no para que perdiera”, afirmó. También pidió que el desempeño de la campaña y sus resultados sean examinados con rigor, a partir de las decisiones y circunstancias que incidieron en el proceso.

En el cierre de su comunicado, Duque señaló que no tiene objeciones frente a las preguntas o verificaciones sobre su actividad profesional y recordó que los contratos y las fechas pueden ser consultados: “Las derrotas merecen explicaciones, no excusas. Y la responsabilidad profesional exige autocrítica, no conspiraciones”.

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