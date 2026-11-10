Dos ataques contra mujeres en Barranquilla dejan una muerta y otra herida

Homicidio - Colombia | crédito Colprensa

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Dos hechos violentos contra mujeres se registraron durante la tarde del lunes 9 de noviembre en Barranquilla, en los barrios El Limón y Rebolo. Una mujer de 43 años fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental, mientras que otra mujer, que trabajaba como cajera en una tienda Olímpica, resultó herida luego de ser atacada con arma de fuego.

Según información publicada por Caracol Radio, el primer caso ocurrió en el barrio El Limón. De acuerdo con los datos preliminares, la víctima habría sido atacada en plena vía pública por su expareja, quien le disparó en repetidas ocasiones.

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La mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Después del ataque, el presunto agresor se habría autolesionado utilizando la misma arma de fuego.

Unidades de la Policía llegaron al sector, capturaron al hombre y lo trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver que estaría relacionado con lo ocurrido.

Las circunstancias del homicidio son materia de investigación y las autoridades deberán establecer con precisión cómo se produjeron los hechos y las responsabilidades correspondientes.

El segundo ataque ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la tarde en el barrio Rebolo. La víctima trabajaba como cajera en una tienda Olímpica cuando fue atacada por un hombre que llegó al establecimiento en una motocicleta acompañado por otra persona.

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De acuerdo con la información conocida, el parrillero descendió del vehículo, ingresó al establecimiento y disparó contra la trabajadora sin mediar palabra.

Tras resultar herida, la mujer fue trasladada al Paso Simón Bolívar, donde recibió atención médica. Su pronóstico fue reportado como estable.

Las autoridades también investigan este ataque para establecer los motivos y determinar la identidad y ubicación de los responsables.

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Atlántico suma 73 mujeres asesinadas durante 2026

Con el homicidio ocurrido en el barrio El Limón, el número de mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico durante lo corrido de 2026 ascendió a 73, según el balance suministrado.

La cifra vuelve a poner la atención sobre los hechos violentos que han tenido como víctimas a mujeres en Barranquilla y otros municipios del departamento.

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Los dos casos registrados este lunes presentan circunstancias diferentes. En el primero, la información preliminar señala como presunto responsable a la expareja sentimental de la víctima. En el segundo, los atacantes llegaron en motocicleta hasta el establecimiento comercial donde se encontraba la mujer y uno de ellos le disparó.

Hasta el momento, no se informó que exista una relación entre ambos hechos.

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Autoridades investigan los dos ataques

La Policía y las demás autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los ataques. En el caso del barrio El Limón, el presunto agresor se encuentra bajo custodia después de ser capturado y trasladado a un centro asistencial.

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En Rebolo, las autoridades buscan establecer quiénes fueron los dos hombres que llegaron en motocicleta a la tienda Olímpica y determinar las razones del ataque contra la cajera.

Desde la red de mujeres del Atlántico se hizo un llamado urgente al Gobierno nacional ante la cifra de mujeres asesinadas registrada durante 2026 en el departamento.

El balance de 73 casos se conoce en medio de las investigaciones por los dos hechos ocurridos durante la tarde del 9 de noviembre en Barranquilla.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades deberán determinar las circunstancias particulares de cada ataque. En el primer hecho ya hay una persona capturada, mientras que en el segundo continúa la búsqueda de los responsables.

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La información disponible no precisa todavía el móvil del segundo atentado ni otros detalles sobre los responsables que permanecen prófugos.

Los casos mantienen la atención sobre la violencia contra las mujeres en el Atlántico, donde el número de víctimas mortales reportado durante el año llegó a 73 con el asesinato ocurrido en El Limón.