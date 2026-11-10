Tres generales del Ejército saldrían tras secuestro en Arauca y bajos resultados en Nariño

Dos de los oficiales saldrían tras el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Arauca. Un tercer general dejaría su cargo por resultados operacionales en Nariño - crédito Colprensa

Guardar

Tres generales del Ejército Nacional serían llamados a calificar servicios en medio de decisiones del Gobierno relacionadas con la situación de seguridad en Arauca y Nariño. El general Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División, y el general Jorge Mario Aguirre Martínez, comandante de la Brigada 18, saldrían tras el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja por parte del ELN en Arauca, mientras que el general Milton César Escobar Gallego, comandante de la Brigada 23, sería retirado por los bajos resultados de las operaciones militares en Nariño.

Según información conocida por Infobae, los tres oficiales ya habrían sido notificados verbalmente y estarían a la espera del decreto que formalice su salida. La decisión se conoce mientras las Fuerzas Militares mantienen operaciones para ubicar y lograr la liberación de la subteniente Pantoja, secuestrada el 4 de noviembre en Saravena.

PUBLICIDAD

El Ejército informó oficialmente que la uniformada fue interceptada en el casco urbano de ese municipio por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. Posteriormente, el ELN reconoció públicamente que tenía en su poder a la oficial.

Dos de los oficiales saldrían tras el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Arauca. Un tercer general dejaría su cargo por resultados operacionales en Nariño. (Colprensa - Diego Pineda)

Salidas en Arauca estarían ligadas al secuestro de la subteniente

El general Gerardo Ortiz Ramírez está al frente de la Octava División del Ejército, unidad con jurisdicción sobre Arauca, mientras que el general Jorge Mario Aguirre Martínez comanda la Brigada 18, directamente encargada de operaciones en esa zona del país.

La salida de ambos altos oficiales estaría relacionada con el secuestro de María Camila Pantoja, hecho que generó un amplio despliegue militar y policial en Saravena y municipios cercanos para identificar la ruta utilizada por los responsables y establecer el lugar donde permanece retenida.

PUBLICIDAD

El Ejército activó desde el primer momento protocolos de búsqueda y mecanismos de coordinación con la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional. También ha solicitado información ciudadana que permita avanzar en la ubicación de la subteniente y ha exigido su liberación.

El caso ocurrió pocos días después de otras situaciones de orden público en el oriente del país y puso nuevamente bajo evaluación los resultados de las unidades responsables de la seguridad territorial.

En paralelo, el general Milton César Escobar Gallego, comandante de la Brigada 23, sería llamado a calificar servicios por los bajos resultados de las operaciones militares en Nariño. En ese departamento se han registrado ataques contra la Fuerza Pública, acciones con drones cargados con explosivos y enfrentamientos entre grupos armados que han afectado a comunidades.

PUBLICIDAD

El ELN confirmó que secuestró a la uniformada María Camila Pantoja el 4 de noviembre de 2026 - crédito AFP y @ABDELAESPRIELLA/X

Gobierno ya había aplicado una decisión similar en Santa Marta

La posible salida de los tres generales se conoce semanas después de que el presidente Abelardo de la Espriella adoptara una decisión similar frente al mando de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

El 12 de octubre, el mandatario anunció que el coronel Jeyson Harid López sería llamado a calificar servicios luego de la fuga de 41 personas que permanecían en el Centro de Traslado por Protección. La determinación también estuvo relacionada con la falta de información oportuna sobre lo sucedido y con la respuesta frente a un bloqueo en la vía Santa Marta-Barranquilla, a la altura de Tasajera.

En ese momento, De la Espriella sostuvo que esperaba mayor capacidad de reacción de los mandos de la Fuerza Pública frente a hechos que comprometieran la seguridad. El coronel Olmer Urriago asumió temporalmente la comandancia, mientras se anunció la llegada del coronel Jimmy Belalcázar para ocupar el cargo.

PUBLICIDAD

El antecedente muestra una línea de decisiones del Gobierno orientada a evaluar la permanencia de comandantes cuando considera que existen fallas en los resultados operacionales o en la respuesta institucional frente a hechos de seguridad.

En el caso del Ejército, la eventual salida de Ortiz, Aguirre y Escobar deberá quedar formalizada mediante los actos administrativos correspondientes. Mientras tanto, las operaciones en Arauca continúan concentradas en la búsqueda de María Camila Pantoja y en Nariño las unidades mantienen acciones frente a los grupos armados que operan en el departamento.