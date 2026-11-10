Angie Rodríguez podría enfrentar orden de arresto por acusaciones contra Laura Sarabia: abogada explicó qué debe rectificar

Laura Sarabia y Angie Rodríguez están involucradas en el proceso judicial por los señalamientos sobre supuestos encuentros sexuales para Gustavo Petro y el presunto uso de información privada del entonces presidente. - crédito Colprensa

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, podría enfrentar una orden de arresto si incumple el fallo de tutela que le ordenó rectificarse por dos acusaciones contra la excanciller Laura Sarabia. Así lo explicó Lina Sandoval, apoderada de la exfuncionaria, durante una entrevista con el programa Recap Blu, de Blu Radio.

En la conversación, la abogada detalló cuáles son los señalamientos que Rodríguez debe retractar, las condiciones establecidas por el juzgado y las consecuencias que podría tener el incumplimiento de la orden.

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Las afirmaciones cuestionadas están relacionadas con supuestos encuentros sexuales que Sarabia habría organizado para el entonces presidente Gustavo Petro y con la presunta utilización de videos íntimos o información privada del exmandatario para chantajearlo y mantenerse u obtener cargos públicos.

Según Sandoval, el juez de tutela determinó que Rodríguez presentó esos señalamientos como ciertos sin contar con elementos probatorios suficientes.

Las dos acusaciones que Angie Rodríguez debe rectificar

Durante la entrevista, la periodista le preguntó a Sandoval cuáles eran las afirmaciones específicas que debía corregir la exdirectora del DAPRE.

La abogada explicó que la decisión judicial se refiere a dos señalamientos: el primero, sobre la supuesta organización de encuentros sexuales para Gustavo Petro; y el segundo, sobre la presunta posesión de videos íntimos o información privada del expresidente que habría sido utilizada para presionarlo.

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“Angie Rodríguez dio estos hechos como ciertos, sin tener la certeza, sin tener un fundamento al menos mínimamente probatorio y por eso debe rectificarse”, afirmó Sandoval.

La representante jurídica sostuvo que la tutela fue presentada exclusivamente contra Rodríguez y no contra los medios de comunicación que difundieron sus declaraciones.

En ese sentido, defendió la importancia del escrutinio público y de las opiniones políticas sobre los funcionarios, pero señaló que, a su juicio, las afirmaciones de la exdirectora del DAPRE superaron ese ámbito al presentar acusaciones graves sin sustento.

Los dos señalamientos que debe rectificar Angie Rodríguez están relacionados con el expresidente Gustavo Petro. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

¿Cómo debe hacer Angie Rodríguez la rectificación?

Sandoval explicó que el fallo establece los dos párrafos que Rodríguez debe utilizar para retractarse. Por tanto, la exdirectora no tendría que elaborar una declaración libre, sino cumplir con el contenido dispuesto por el juzgado.

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De acuerdo con la abogada, la rectificación debe hacerse públicamente, mediante las redes sociales de Rodríguez. También deberá publicar un enlace desde el cual puedan descargarse los documentos correspondientes y firmar una carta en la que manifieste que no le constan los hechos y que no tenía fundamento suficiente ni certeza para realizar esas afirmaciones.

La decisión también contempla que los medios de comunicación en los que se difundieron los señalamientos publiquen el video de la rectificación una vez esté disponible.

“El juzgado dijo lo mismo, que lo publicara en sus redes sociales y también de manera oficiosa le solicitó a los medios de comunicación en los cuales hubo esa información que, una vez existiera el video de rectificación, los publicaran”, explicó Sandoval.

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La rectificación deberá publicarse en las redes sociales de Angie Rodríguez e incluir los documentos establecidos en el fallo de tutela. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

¿Puede impugnar el fallo o presentar pruebas?

Durante la entrevista, la periodista planteó la posibilidad de que Rodríguez decida respaldar sus afirmaciones con pruebas y las entregue a las autoridades.

Frente a ese escenario, Sandoval aseguró que la defensa de Sarabia no se opone a que presente los elementos que considere pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación.

La abogada indicó que ya interpusieron una denuncia contra Rodríguez por estos mismos hechos y que están dispuestos a controvertir las pruebas que puedan aparecer.

También cuestionó la respuesta que, según explicó, Rodríguez presentó ante el juzgado, pues habría señalado que conoció los hechos por comentarios de terceros y por situaciones que interpretó.

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Por otra parte, Sandoval indicó que la exdirectora del DAPRE tiene un plazo que, según su explicación, sería de tres días para impugnar la decisión. Si presenta ese recurso, otro juez deberá estudiar el fallo de primera instancia.

¿Por qué podría emitirse una orden de arresto contra Angie Rodríguez?

La posibilidad de una medida de arresto dependerá de que se configure un eventual incumplimiento de la orden judicial y de las decisiones que se adopten dentro del procedimiento correspondiente.

Sandoval explicó que, si Rodríguez no cumple con la rectificación después de que se resuelva el trámite de impugnación, podría iniciarse un incidente de desacato.

“Ya si no lo hace, el desacato será otro incidente, puede existir una orden de arresto, pero eso ya lo veremos más adelante”, manifestó la abogada.

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Por ahora, la defensa de Sarabia está a la espera de que avance el trámite judicial y se conozca si Rodríguez impugna el fallo. La eventual orden de arresto no constituye una consecuencia automática de la decisión de tutela, sino una posibilidad que dependerá del desarrollo de un eventual incidente de desacato.

La defensa de Laura Sarabia aseguró que ya presentó una denuncia contra Angie Rodríguez ante la Fiscalía por estos hechos. - crédito Colprensa

Laura Sarabia prepara evidencias para entregar a la Fiscalía

En la entrevista, Sandoval también se refirió a los señalamientos sobre el supuesto acceso de Sarabia a información privada del expresidente Gustavo Petro.

La abogada aseguró que su equipo jurídico está recopilando evidencias digitales que entregará próximamente a la Fiscalía y que, según explicó, demostrarían que la excanciller nunca tuvo acceso a computadores, correos electrónicos, celulares u otros dispositivos del entonces mandatario.

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“Laura nunca tuvo acceso a videos, fotos ni información privada del presidente Gustavo Petro”, afirmó.

Sandoval también fue consultada sobre las hojas de vida que habrían sido entregadas para gestionar nombramientos en entidades estatales. Al respecto, sostuvo que Sarabia no tuvo conocimiento de esos documentos y señaló que, para el momento de los hechos mencionados, su defendida ya no estaba en el DAPRE ni ocupaba la jefatura correspondiente.

La abogada reiteró que la defensa acudió a la tutela por considerar que las declaraciones de Rodríguez afectaban el buen nombre y la honra de la excanciller.