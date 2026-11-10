Colombia

Angie Rodríguez podría enfrentar orden de arresto por acusaciones contra Laura Sarabia: abogada explicó qué debe rectificar

La defensa de la excanciller detalló las condiciones que debe cumplir la exdirectora del DAPRE para retractarse de dos señalamientos relacionados con supuestos encuentros sexuales y el presunto uso de información privada del expresidente Gustavo Petro

Laura Sarabia y Angie Rodríguez están involucradas en el proceso judicial por los señalamientos sobre supuestos encuentros sexuales para Gustavo Petro y el presunto uso de información privada del entonces presidente. - crédito Colprensa
Laura Sarabia y Angie Rodríguez están involucradas en el proceso judicial por los señalamientos sobre supuestos encuentros sexuales para Gustavo Petro y el presunto uso de información privada del entonces presidente. - crédito Colprensa
Guardar

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, podría enfrentar una orden de arresto si incumple el fallo de tutela que le ordenó rectificarse por dos acusaciones contra la excanciller Laura Sarabia. Así lo explicó Lina Sandoval, apoderada de la exfuncionaria, durante una entrevista con el programa Recap Blu, de Blu Radio.

En la conversación, la abogada detalló cuáles son los señalamientos que Rodríguez debe retractar, las condiciones establecidas por el juzgado y las consecuencias que podría tener el incumplimiento de la orden.

PUBLICIDAD

Las afirmaciones cuestionadas están relacionadas con supuestos encuentros sexuales que Sarabia habría organizado para el entonces presidente Gustavo Petro y con la presunta utilización de videos íntimos o información privada del exmandatario para chantajearlo y mantenerse u obtener cargos públicos.

Según Sandoval, el juez de tutela determinó que Rodríguez presentó esos señalamientos como ciertos sin contar con elementos probatorios suficientes.

Las dos acusaciones que Angie Rodríguez debe rectificar

Durante la entrevista, la periodista le preguntó a Sandoval cuáles eran las afirmaciones específicas que debía corregir la exdirectora del DAPRE.

La abogada explicó que la decisión judicial se refiere a dos señalamientos: el primero, sobre la supuesta organización de encuentros sexuales para Gustavo Petro; y el segundo, sobre la presunta posesión de videos íntimos o información privada del expresidente que habría sido utilizada para presionarlo.

PUBLICIDAD

“Angie Rodríguez dio estos hechos como ciertos, sin tener la certeza, sin tener un fundamento al menos mínimamente probatorio y por eso debe rectificarse”, afirmó Sandoval.

La representante jurídica sostuvo que la tutela fue presentada exclusivamente contra Rodríguez y no contra los medios de comunicación que difundieron sus declaraciones.

En ese sentido, defendió la importancia del escrutinio público y de las opiniones políticas sobre los funcionarios, pero señaló que, a su juicio, las afirmaciones de la exdirectora del DAPRE superaron ese ámbito al presentar acusaciones graves sin sustento.

- crédito Andrea Puentes/Presidencia
Los dos señalamientos que debe rectificar Angie Rodríguez están relacionados con el expresidente Gustavo Petro. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

¿Cómo debe hacer Angie Rodríguez la rectificación?

Sandoval explicó que el fallo establece los dos párrafos que Rodríguez debe utilizar para retractarse. Por tanto, la exdirectora no tendría que elaborar una declaración libre, sino cumplir con el contenido dispuesto por el juzgado.

De acuerdo con la abogada, la rectificación debe hacerse públicamente, mediante las redes sociales de Rodríguez. También deberá publicar un enlace desde el cual puedan descargarse los documentos correspondientes y firmar una carta en la que manifieste que no le constan los hechos y que no tenía fundamento suficiente ni certeza para realizar esas afirmaciones.

La decisión también contempla que los medios de comunicación en los que se difundieron los señalamientos publiquen el video de la rectificación una vez esté disponible.

“El juzgado dijo lo mismo, que lo publicara en sus redes sociales y también de manera oficiosa le solicitó a los medios de comunicación en los cuales hubo esa información que, una vez existiera el video de rectificación, los publicaran”, explicó Sandoval.

La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La rectificación deberá publicarse en las redes sociales de Angie Rodríguez e incluir los documentos establecidos en el fallo de tutela. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

¿Puede impugnar el fallo o presentar pruebas?

Durante la entrevista, la periodista planteó la posibilidad de que Rodríguez decida respaldar sus afirmaciones con pruebas y las entregue a las autoridades.

Frente a ese escenario, Sandoval aseguró que la defensa de Sarabia no se opone a que presente los elementos que considere pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación.

La abogada indicó que ya interpusieron una denuncia contra Rodríguez por estos mismos hechos y que están dispuestos a controvertir las pruebas que puedan aparecer.

También cuestionó la respuesta que, según explicó, Rodríguez presentó ante el juzgado, pues habría señalado que conoció los hechos por comentarios de terceros y por situaciones que interpretó.

Por otra parte, Sandoval indicó que la exdirectora del DAPRE tiene un plazo que, según su explicación, sería de tres días para impugnar la decisión. Si presenta ese recurso, otro juez deberá estudiar el fallo de primera instancia.

¿Por qué podría emitirse una orden de arresto contra Angie Rodríguez?

La posibilidad de una medida de arresto dependerá de que se configure un eventual incumplimiento de la orden judicial y de las decisiones que se adopten dentro del procedimiento correspondiente.

Sandoval explicó que, si Rodríguez no cumple con la rectificación después de que se resuelva el trámite de impugnación, podría iniciarse un incidente de desacato.

“Ya si no lo hace, el desacato será otro incidente, puede existir una orden de arresto, pero eso ya lo veremos más adelante”, manifestó la abogada.

Por ahora, la defensa de Sarabia está a la espera de que avance el trámite judicial y se conozca si Rodríguez impugna el fallo. La eventual orden de arresto no constituye una consecuencia automática de la decisión de tutela, sino una posibilidad que dependerá del desarrollo de un eventual incidente de desacato.

La policía investiga la muerte de una mujer hallada en un motel de La Estrella tras una fiesta con alcohol y drogas - crédito Colprensa
La defensa de Laura Sarabia aseguró que ya presentó una denuncia contra Angie Rodríguez ante la Fiscalía por estos hechos. - crédito Colprensa

Laura Sarabia prepara evidencias para entregar a la Fiscalía

En la entrevista, Sandoval también se refirió a los señalamientos sobre el supuesto acceso de Sarabia a información privada del expresidente Gustavo Petro.

La abogada aseguró que su equipo jurídico está recopilando evidencias digitales que entregará próximamente a la Fiscalía y que, según explicó, demostrarían que la excanciller nunca tuvo acceso a computadores, correos electrónicos, celulares u otros dispositivos del entonces mandatario.

Laura nunca tuvo acceso a videos, fotos ni información privada del presidente Gustavo Petro”, afirmó.

Sandoval también fue consultada sobre las hojas de vida que habrían sido entregadas para gestionar nombramientos en entidades estatales. Al respecto, sostuvo que Sarabia no tuvo conocimiento de esos documentos y señaló que, para el momento de los hechos mencionados, su defendida ya no estaba en el DAPRE ni ocupaba la jefatura correspondiente.

La abogada reiteró que la defensa acudió a la tutela por considerar que las declaraciones de Rodríguez afectaban el buen nombre y la honra de la excanciller.

Temas Relacionados

Angie RodríguezLaura Sarabiaorden de arrestotutela contra Angie RodríguezGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este martes 10 de noviembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este martes 10 de noviembre

Pico y Placa: qué carros no circulan en Cartagena este 10 de noviembre de 2026

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

Infobae

Abelardo de la Espriella anunció $630.000 millones para vías de Boyacá en 2027: estos son los corredores priorizados

Los recursos contemplan proyectos asociativos con participación de los 123 municipios, mientras que dos conexiones estratégicas tendrán gestiones específicas para avanzar en su financiación

Abelardo de la Espriella anunció $630.000 millones para vías de Boyacá en 2027: estos son los corredores priorizados

Unidad para las Víctimas alerta por estafas con falsas indemnizaciones y ayudas

La entidad denunció llamadas y mensajes de WhatsApp en los que delincuentes se hacen pasar por funcionarios para exigir dinero o datos personales a cambio de supuestos desembolsos

Unidad para las Víctimas alerta por estafas con falsas indemnizaciones y ayudas

Resultado Sinuano Noche hoy 9 de noviembre

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 9 de noviembre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Deportes

Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con el Junior: anotó un gol que celebró entre lágrimas junto a los hinchas

Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con el Junior: anotó un gol que celebró entre lágrimas junto a los hinchas

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES