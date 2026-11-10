Colombia

La Guajira entra en la puja por SpaceX: gobernador ofrece Puerto Bolívar a Elon Musk para instalar una base espacial

Colombia busca posicionarse en una industria que hasta ahora no tiene operaciones de lanzamiento en el país. La propuesta destaca las condiciones geográficas y logísticas de la Alta Guajira, aunque todavía no existe un acuerdo con la compañía estadounidense

Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, es una terminal marítima utilizada por Cerrejón para exportar carbón y cuenta con infraestructura portuaria y ferroviaria (Dado Ruvic/REUTERS/Illustration/File Photo | Dimar)
Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, es una terminal marítima utilizada por Cerrejón para exportar carbón y cuenta con infraestructura portuaria y ferroviaria (Dado Ruvic/REUTERS/Illustration/File Photo | Dimar)
Guardar

La carrera por atraer proyectos de la industria aeroespacial del magnate estadounidense Elon Musk llegó al norte de Colombia. Las condiciones geográficas y la infraestructura logística de La Guajira entraron en la conversación después de que su gobernador Jairo Aguilar planteara una alternativa para que la compañía SpaceX evalúe desarrollar operaciones en el departamento.

Aguilar dirigió una invitación pública al empresario a través de su cuenta de X, en la que presentó a Puerto Bolívar como un lugar que podría reunir características de interés para la actividad espacial. El mandatario departamental también destacó la ubicación de esta zona de la Alta Guajira, su clima seco y las posibilidades que ofrecería para determinadas trayectorias de lanzamiento.

PUBLICIDAD

Jairo Aguilar invitó públicamente a Elon Musk a explorar las posibilidades de Puerto Bolívar para desarrollar un proyecto relacionado con la industria aeroespacial (@jaiaguilar/X)
Jairo Aguilar invitó públicamente a Elon Musk a explorar las posibilidades de Puerto Bolívar para desarrollar un proyecto relacionado con la industria aeroespacial (@jaiaguilar/X)

“Como gobernador de La Guajira, invito a SpaceX a explorar Puerto Bolívar”, escribió Aguilar en una publicación originalmente difundida en inglés. En el mensaje también mencionó al presidente Abelardo De la Espriella y expresó la disposición del departamento para promover una iniciativa que convierta a Colombia en una puerta de entrada de América Latina a la industria espacial.

Por ahora, el pronunciamiento constituye una invitación y no representa un acuerdo comercial, una inversión confirmada o una decisión de SpaceX sobre la ubicación de futuras instalaciones.

La infraestructura de Puerto Bolívar, uno de los argumentos de La Guajira

La terminal marítima es uno de los principales elementos que sustentan el ofrecimiento del gobernador. Actualmente, Puerto Bolívar es utilizado por Cerrejón para transportar y exportar carbón hacia los mercados internacionales. De acuerdo con la información de la compañía minera, el complejo está ubicado cerca de Bahía Portete, en la Alta Guajira, y cuenta con instalaciones destinadas al almacenamiento y embarque de la producción carbonífera.

PUBLICIDAD

Entre sus capacidades se encuentra la recepción de entre 15 y 20 buques mensuales y un almacenamiento aproximado de 610.000 toneladas de carbón. Desde 1985 dispone de un sistema de cargue directo a embarcaciones, que permite trasladar el mineral sin recurrir a otros procedimientos de embarque.

La conexión terrestre también hace parte de los atributos de la zona. Puerto Bolívar está comunicado con las instalaciones mineras mediante una línea férrea de 150 kilómetros, utilizada para movilizar el carbón hasta la terminal marítima.

Autoridades, Sintracarbón y funcionarios del Ministerio del Trabajo actuaron como garantes en las negociaciones tras el levantamiento del bloqueo en la línea férrea - crédito Cerrejón
Autoridades, Sintracarbón y funcionarios del Ministerio del Trabajo actuaron como garantes en las negociaciones tras el levantamiento del bloqueo en la línea férrea - crédito Cerrejón

A esto se suma un aeródromo identificado en los registros aeronáuticos de Colombia con el código Skpb, cuya administración corresponde a Intercor. Para Aguilar, la combinación de instalaciones portuarias, ferroviarias y aeroportuarias representa una ventaja logística que merece ser considerada por la empresa estadounidense.

Sin embargo, la infraestructura existente tiene actualmente una función relacionada con las operaciones mineras. Su eventual aprovechamiento para actividades aeroespaciales necesitaría estudios sobre disponibilidad, adecuaciones y condiciones técnicas.

La ubicación también aparece entre los argumentos del mandatario. Las coordenadas oficiales del aeródromo sitúan a Puerto Bolívar cerca de los 12 grados de latitud norte, una característica geográfica que Aguilar considera favorable para determinadas rutas de lanzamiento.

Antioquia también busca atraer a la compañía de Elon Musk

La propuesta guajira tiene un antecedente en Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón también manifestó su interés en conseguir que SpaceX contemple al departamento para instalar un eventual puerto espacial.

El 30 de octubre de 2026, el mandatario volvió a dirigirse públicamente a Musk y puso sobre la mesa la posibilidad de desarrollar el proyecto en el Urabá antioqueño. “Queremos ir más lejos: en el Caribe del Urabá antioqueño estamos listos para tener un puerto espacial de SpaceX”, publicó Rendón en X.

En su ofrecimiento mencionó las condiciones geográficas de la costa Caribe y la disponibilidad de terrenos que podrían evaluarse para una instalación de estas características. Entre los elementos expuestos se mencionaron cerca de 2.000 hectáreas con potencial para el proyecto, aunque no se identificó un predio seleccionado ni se anunció un acuerdo para su utilización.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también propuso el Urabá antioqueño como posible sede de un puerto espacial para SpaceX (@AndresJRendonC/X)
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también propuso el Urabá antioqueño como posible sede de un puerto espacial para SpaceX (@AndresJRendonC/X)

El interés de Antioquia viene desde mayo de 2026, cuando Rendón invitó por primera vez al empresario a considerar el departamento como una alternativa para ampliar las operaciones de SpaceX, especialmente las relacionadas con los lanzamientos de Starship dentro y fuera de Estados Unidos.

La propuesta volvió a tomar fuerza después de que Musk compartiera una historia sobre el uso de la conectividad satelital de Starlink para facilitar la atención médica de una mujer embarazada en una zona rural antioqueña. Rendón aprovechó esa publicación para destacar los avances de conectividad regional y reiterar su interés en llevar infraestructura aeroespacial al Urabá. Así, La Guajira y Antioquia han presentado alternativas para atraer a la compañía, aunque hasta ahora ninguna cuenta con un compromiso confirmado de SpaceX.

Temas Relacionados

La GuajiraSpaceXElon MuskBase espacialJairo AguilarCaribe colombianoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturaron al empresario Arvey Duque, dueño de Arduvi, en Cúcuta, por presunto lavado de activos

El empresario, además, es señalado por presuntos nexos con grupos armados en la frontera con Venezuela y con dineros, al parecer, ilícitos

Capturaron al empresario Arvey Duque, dueño de Arduvi, en Cúcuta, por presunto lavado de activos

Así sería el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia con la cifra de inflación de octubre de 2026 que reveló el Dane

El dato divulgado por la entidad servirá de base para las propuestas que llevarán trabajadores, empresas y Gobierno a la mesa de concertación a finales de noviembre

Así sería el aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia con la cifra de inflación de octubre de 2026 que reveló el Dane

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Multas impuestas a motociclistas el 29 de octubre en Bogotá: así será la devolución de dinero para quienes ya pagaron

El Distrito reembolsará los cobros aplicados durante las restricciones nocturnas tras anular cientos de sanciones viales por un fallo normativo, permitiendo tramitar el reintegro de recursos y gastos de patios de forma presencial

Multas impuestas a motociclistas el 29 de octubre en Bogotá: así será la devolución de dinero para quienes ya pagaron

Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca

La modelo bogotana presentó en Instagram al nuevo integrante de su hogar después de documentar las últimas semanas de embarazo ante sus seguidores

Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca

Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca

Maluma confirmó cuarta fecha en Bogotá luego de tres ‘sold out’ consecutivos: “Yo quiero más”

Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

Till Lindemann, la voz líder de Rammstein, debuta en Colombia con su proyecto solista: fecha, lugar y precios

Yeferson Cossio volvió a urgencias por dolores abdominales pero aún no se revela qué es lo que tiene: “Otra vez pasando la noche aquí”

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Así se hará el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: los equipos, los grupos y el "punto invisible"

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Luis Díaz entró en la fase final de la recuperación de su lesión con el Bayern Múnich, mientras la prensa alemana habló del fichaje que lo reemplazaría en el equipo

Colombia se acercó a los 10 primeros puestos de la tabla de medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026, tras la undécima jornada: así le fue