La Guajira entra en la puja por SpaceX: gobernador ofrece Puerto Bolívar a Elon Musk para instalar una base espacial

Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, es una terminal marítima utilizada por Cerrejón para exportar carbón y cuenta con infraestructura portuaria y ferroviaria (Dado Ruvic/REUTERS/Illustration/File Photo | Dimar)

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La carrera por atraer proyectos de la industria aeroespacial del magnate estadounidense Elon Musk llegó al norte de Colombia. Las condiciones geográficas y la infraestructura logística de La Guajira entraron en la conversación después de que su gobernador Jairo Aguilar planteara una alternativa para que la compañía SpaceX evalúe desarrollar operaciones en el departamento.

Aguilar dirigió una invitación pública al empresario a través de su cuenta de X, en la que presentó a Puerto Bolívar como un lugar que podría reunir características de interés para la actividad espacial. El mandatario departamental también destacó la ubicación de esta zona de la Alta Guajira, su clima seco y las posibilidades que ofrecería para determinadas trayectorias de lanzamiento.

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Jairo Aguilar invitó públicamente a Elon Musk a explorar las posibilidades de Puerto Bolívar para desarrollar un proyecto relacionado con la industria aeroespacial (@jaiaguilar/X)

“Como gobernador de La Guajira, invito a SpaceX a explorar Puerto Bolívar”, escribió Aguilar en una publicación originalmente difundida en inglés. En el mensaje también mencionó al presidente Abelardo De la Espriella y expresó la disposición del departamento para promover una iniciativa que convierta a Colombia en una puerta de entrada de América Latina a la industria espacial.

Por ahora, el pronunciamiento constituye una invitación y no representa un acuerdo comercial, una inversión confirmada o una decisión de SpaceX sobre la ubicación de futuras instalaciones.

La infraestructura de Puerto Bolívar, uno de los argumentos de La Guajira

La terminal marítima es uno de los principales elementos que sustentan el ofrecimiento del gobernador. Actualmente, Puerto Bolívar es utilizado por Cerrejón para transportar y exportar carbón hacia los mercados internacionales. De acuerdo con la información de la compañía minera, el complejo está ubicado cerca de Bahía Portete, en la Alta Guajira, y cuenta con instalaciones destinadas al almacenamiento y embarque de la producción carbonífera.

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Entre sus capacidades se encuentra la recepción de entre 15 y 20 buques mensuales y un almacenamiento aproximado de 610.000 toneladas de carbón. Desde 1985 dispone de un sistema de cargue directo a embarcaciones, que permite trasladar el mineral sin recurrir a otros procedimientos de embarque.

La conexión terrestre también hace parte de los atributos de la zona. Puerto Bolívar está comunicado con las instalaciones mineras mediante una línea férrea de 150 kilómetros, utilizada para movilizar el carbón hasta la terminal marítima.

Autoridades, Sintracarbón y funcionarios del Ministerio del Trabajo actuaron como garantes en las negociaciones tras el levantamiento del bloqueo en la línea férrea - crédito Cerrejón

A esto se suma un aeródromo identificado en los registros aeronáuticos de Colombia con el código Skpb, cuya administración corresponde a Intercor. Para Aguilar, la combinación de instalaciones portuarias, ferroviarias y aeroportuarias representa una ventaja logística que merece ser considerada por la empresa estadounidense.

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Sin embargo, la infraestructura existente tiene actualmente una función relacionada con las operaciones mineras. Su eventual aprovechamiento para actividades aeroespaciales necesitaría estudios sobre disponibilidad, adecuaciones y condiciones técnicas.

La ubicación también aparece entre los argumentos del mandatario. Las coordenadas oficiales del aeródromo sitúan a Puerto Bolívar cerca de los 12 grados de latitud norte, una característica geográfica que Aguilar considera favorable para determinadas rutas de lanzamiento.

Antioquia también busca atraer a la compañía de Elon Musk

La propuesta guajira tiene un antecedente en Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón también manifestó su interés en conseguir que SpaceX contemple al departamento para instalar un eventual puerto espacial.

El 30 de octubre de 2026, el mandatario volvió a dirigirse públicamente a Musk y puso sobre la mesa la posibilidad de desarrollar el proyecto en el Urabá antioqueño. “Queremos ir más lejos: en el Caribe del Urabá antioqueño estamos listos para tener un puerto espacial de SpaceX”, publicó Rendón en X.

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En su ofrecimiento mencionó las condiciones geográficas de la costa Caribe y la disponibilidad de terrenos que podrían evaluarse para una instalación de estas características. Entre los elementos expuestos se mencionaron cerca de 2.000 hectáreas con potencial para el proyecto, aunque no se identificó un predio seleccionado ni se anunció un acuerdo para su utilización.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también propuso el Urabá antioqueño como posible sede de un puerto espacial para SpaceX (@AndresJRendonC/X)

El interés de Antioquia viene desde mayo de 2026, cuando Rendón invitó por primera vez al empresario a considerar el departamento como una alternativa para ampliar las operaciones de SpaceX, especialmente las relacionadas con los lanzamientos de Starship dentro y fuera de Estados Unidos.

La propuesta volvió a tomar fuerza después de que Musk compartiera una historia sobre el uso de la conectividad satelital de Starlink para facilitar la atención médica de una mujer embarazada en una zona rural antioqueña. Rendón aprovechó esa publicación para destacar los avances de conectividad regional y reiterar su interés en llevar infraestructura aeroespacial al Urabá. Así, La Guajira y Antioquia han presentado alternativas para atraer a la compañía, aunque hasta ahora ninguna cuenta con un compromiso confirmado de SpaceX.

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