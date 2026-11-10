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Dorado Mañana resultados de hoy martes 10 de noviembre: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este martes de una de las loterías más populares del país

La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)
La lotería El Dorado Mañana captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios (Jesús Avilés/Infobae)
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La lotería El Dorado Mañana es una de las más populares en todo el país. A diario, cientos de colombianos participan con la ilusión de llevarse miles de pesos en premios. El sorteo matutino, que se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana, es una emocionante oportunidad para probar suerte.

Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo a través de las cuentas oficiales de la lotería y por el Canal 1. Lo que hace especial a esta lotería es la variedad de premios, ya que el monto ganado depende tanto de las cifras acertadas como de la modalidad de apuesta que elijas.

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No olvides guardar muy bien tu boleto, ya que es el único documento válido para reclamar tu premio si resultas ganador. A continuación, te presentamos los números ganadores de esta mañana.

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 10 Noviembre 2026.

Resultados: 3872 - 1.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

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La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

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