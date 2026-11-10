Colombia

Buscan a un hombre que habría asesinado a una colombiana en Carolina del Norte, EE. UU.: quedó en video y difundieron cartel de búsqueda en redes sociales

Marlon Alexander Pabón López, de 24 años, es el señalado de acabar con la vida de Ivonne Lizeth Guerra Gómez, de 31 años, luego de que la connacional tomó la decisión de ponerle fin a la relación sentimental

Además del video, circula un cartel de búsqueda con la foto de Marlon Alexander Pabón López (24 años), y a quien los familiares de Ivonne Lizeth Guerra Gómez (31) lo señalan como el asesino de la joven colombiana (Cody Alcorn/Facebook)
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La colombiana Ivonne Lizeth Guerra Gómez, de 31 años, fue asesinada con arma de fuego dentro de una vivienda de Mauldin, Carolina del Sur, y las autoridades de Estados Unidos buscan a su expareja, el también compatriota Marlon Alexander Pabón López, de 24 años, como presunto responsable del crimen.

El Departamento de Policía de Mauldin desplegó un operativo para ubicar a Pabón López, a quien considera armado y peligroso.

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De otro lado, la Oficina Forense del Condado de Greenville confirmó que investiga la muerte de la mujer, quien presentaba una herida de bala, en un caso que desde el circulo más cercano de la víctima se ha calificado como un feminicidio.

Los servicios de emergencia y los agentes acudieron a una residencia de la calle Stonebriar cerca de las 11:00 de la mañana del viernes 30 de octubre. En el lugar encontraron sin vida a Guerra Gómez, que había migrado a Estados Unidos en busca de oportunidades.

Una cámara de seguridad permitió establecer que el colombiano se escapó a bordo de un vehículo particular (Hyundai Tucson modelo 2013 SC tag 492DAK).

La colombiana Ivonne Lizeth Guerra Gómez emigró a EE. UU. en busca de mejores oportunidades (Facebook)
La colombiana Ivonne Lizeth Guerra Gómez emigró a EE. UU. en busca de mejores oportunidades (Facebook)

Las autoridades identificaron a la expareja como principal sospechoso: su foto ronda en redes sociales

La Policía de Mauldin difundió información para localizar a Marlon Alexander Pabón López, señalado como el sospechoso del tiroteo.

La advertencia oficial a la comunidad indicó que el hombre podría portar un arma y representa un riesgo.

Hasta la última información conocida, Pabón López no había sido ubicado, pero varios carteles se han difundido los días posteriores al crimen, y en ellos se pide ayuda para dar con su paradero.

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El caso es investigado como un presunto feminicidio, debido a que la principal línea apunta a la expareja de la víctima.

Asimismo, la Oficina Forense del Condado de Greenville indicó que la muerte de Guerra Gómez fue consecuencia de una herida de bala.

El organismo deberá completar el análisis médico-legal correspondiente, mientras los investigadores reúnen testimonios y otros elementos de la escena.

Se habilitaron las líneas +1 (864) 361-1113 864-23-CRIME en EE. UU. para poder alertar si se sabe algo del paradero del Pabón López (Facebook)
Se habilitaron las líneas +1 (864) 361-1113 864-23-CRIME en EE. UU. para poder alertar si se sabe algo del paradero del Pabón López (Facebook)

El padre de Ivonne aseguró que su hija había terminado la relación: busca viajar a EE. UU. desde Colombia

José William Guerra, padre de la víctima, relató a Citytv que Ivonne había decidido terminar el noviazgo con Pabón López luego de aproximadamente nueve meses de relación.

Según su versión, esa decisión habría antecedido al ataque en la vivienda donde la mujer fue encontrada sin vida.

“Mi hija era una niña muy juiciosa. Muy de su hogar. Buena hija”, expresó el progenitor.

Además, el papá de Ivonne se había trasladado a Estados Unidos con la expectativa de construir un nuevo proyecto de vida.

“Como toda persona, tenía sus ilusiones y pensó que las iba a encontrar allí”, señaló Guerra.

Al padre contó que su hija “lamentablemente, allí conoció a una persona que en muy poco tiempo vino a arrebatarle todos sus sueños y en un momento le quitó la vida”.

Sumado a todo lo anterior, el hombre explicó desde Bogotá que, según la información que conoce la familia, el hombre llegó a la casa después de que Ivonne pusiera fin al vínculo sentimental.

Esa hipótesis forma parte de la versión de los allegados y deberá ser corroborada en el proceso de investigación que adelantan las autoridades estadounidenses.

La familia pidió justicia y apoyo para localizar al sospechoso

Los familiares de la colombiana reclamaron que el crimen no quede sin respuesta judicial.

“El llamado que nosotros hacemos es a que se haga justicia”, afirmó José William Guerra durante la entrevista.

El padre expresó preocupación por la posibilidad de que el caso no avance, y por esto fue que también pidió que la comunidad ayude a difundir las imágenes del hombre señalado por la Policía de Mauldin, con el objetivo de facilitar su localización.

“Que este no sea un caso más que pase a estar únicamente en un escritorio”, agregó el familiar, al solicitar que las autoridades mantengan las diligencias de búsqueda y esclarezcan lo ocurrido.

Sobre la ubicación de Pabón López, Guerra afirmó que la familia no cuenta con información concreta, pero precisó: “Del presunto asesino no sabemos nada porque creemos que él tenía todo planeado con anticipación”.

La familia recordó que Ivonne Lizeth Guerra Gómez llegó a Estados Unidos con la intención de encontrar mejores oportunidades.

Su papá detalló que el traslado respondió a sus aspiraciones personales y laborales.

El cuerpo de la víctima de 31 años fue cremado en Estados Unidos, según confirmó el mismo Guerra.

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