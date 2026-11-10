Colombia

Drones de Estados Unidos participaron en la operación Noah, séptimo bombardeo de Abelardo de la Espriella contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo

El reporte militar difundido de manera pública no detalla, sin embargo, si el país norteamericano suministró datos de inteligencia, asesoramiento operativo o personal durante el ataque

Los drones pueden permanecer varias horas sobre un mismo objetivo - créditos US Department of War | Lina Gasca / Colprensa
Los drones pueden permanecer varias horas sobre un mismo objetivo - créditos US Department of War | Lina Gasca / Colprensa
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La operación Noah dejó cuatro presuntos integrantes del frente 33 muertos y seis capturados tras un bombardeo efectuado en la madrugada del lunes 9 de noviembre de 2026 en el área rural de Tibú, Norte de Santander. La ofensiva, la séptima ordenada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella contra grupos armados ilegales, tuvo como objetivo una estructura de las disidencias de las Farc vinculada a alias Calarcá.

El operativo elevó a tres el número de bombardeos realizados en el Catatumbo durante el actual Gobierno. Dos de ellos dirigidos contra el frente 33, que mantiene presencia en esta zona fronteriza y disputa espacios con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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La ofensiva se enmarca en los contactos de seguridad con Estados Unidos

La inteligencia de Estados Unidos fue determinante para la operación y que se reportó el empleo de drones MQ-9 Reaper, indicaron a El Tiempo fuentes ligadas a la operación. El reporte militar difundido de manera pública no detalla, sin embargo, si ese país suministró datos de inteligencia, asesoramiento operativo o personal durante el ataque.

El comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez, relacionó la acción con el A3C, conocido como Escudo de las Américas, un mecanismo de cooperación regional frente a amenazas transnacionales. El vínculo sitúa el operativo dentro de la agenda de seguridad que Colombia sostiene con Washington.

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El reporte militar difundido de manera pública no detalla, sin embargo, si el país norteamericano suministró datos de inteligencia, asesoramiento operativo o personal durante el ataque - (Ricardo Arduengo/Reuters)
El reporte militar difundido de manera pública no detalla, sin embargo, si el país norteamericano suministró datos de inteligencia, asesoramiento operativo o personal durante el ataque - (Ricardo Arduengo/Reuters)

Colombia ingresó el 12 de agosto de 2026 a la Coalición de las Américas Contra los Carteles. Ese día, el Ministerio de Defensa anunció un acuerdo bilateral con Estados Unidos para ampliar la coordinación entre la Fuerza Pública colombiana y las autoridades militares estadounidenses, una de las líneas de la política de seguridad del presidente Abelaredo de la Espriella.

Aviones Super Tucano atacaron tres campamentos del frente 33

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) empleó aviones Super Tucano en el bombardeo, mientras que unidades del Ejército adelantaron la fase terrestre. Las autoridades señalaron que fueron intervenidas tres áreas campamentarias que eran usadas por el frente 33 como lugares de concentración.

Entre los detenidos está alias Barba Chivo o “Costeño”, a quien las autoridades identifican como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, uno de los mandos de la estructura. De acuerdo con el balance militar, el capturado habría integrado el grupo durante más de diez años en Norte de Santander.

Rodríguez informó además de la incautación de siete fusiles y 15 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones. El material fue hallado en los sectores intervenidos por las tropas.

La acción ocurrió menos de un mes después de otro bombardeo contra el mismo frente, realizado el 10 de octubre de 2026 en el Catatumbo. En aquella operación murieron cuatro integrantes de las disidencias, incluida una adolescente de 16 años.

Tras la operación Noah, el comandante de las Fuerzas Militares afirmó que continuarán las acciones contra los grupos armados de la región. “No permitiremos que el Catatumbo se consolide como refugio del narcoterrorismo”, declaró Rodríguez, quien anunció operaciones conjuntas para disputar las zonas de refugio y recuperar el control territorial.

Abelardo de la Espriella encaró a ‘Barba Chivo’, uno de los más buscados de las disidencias de las Farc

De la Espriella volvió a encarar, como hizo en megaoperativos en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, a varios líderes criminales, y en esta ocasión alias Barba Chivo no se salvó de la confrontación que lo hizo volverse viral en redes sociales (@ABDELAESPRIELLA/X)

Siguen conociéndose detalles del megaoperativo que lideró la madrugada del martes 10 de noviembre de 2026 el presidente Abelardo de la Espriella en Norte de Santander (departamento fronterizo con Venezuela), y en el que fue capturado alias Barba Chivo o “Costeño”, señalado como integrante de las disidencias de las Farc.

El líder guerrillero era uno de los objetivos de alto valor del Gobierno nacional, por ser considerado “uno de los hombres de confianza de alias Andrey Avendaño y cabecilla de comisión de la estructura 33 de la facción de Calarcá”, destacó el jefe de Estado en el mensaje que compartió el mismo martes vía X.

En el video institucional compartido por el líder del movimiento Defensores de la Patria se escuchan los cuestionamientos que hizo a alias Barba Chivo.

Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)
Abelardo de la Espriella anunció el resultado del operativo en Norte de Santander la madrugada del martes 10 de noviembre de 2026 (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Este es ‘Barba Chivo’. ¿Qué les pareció la bomba que les mandé firmada por mí? ¿Cómo la recibieron? ¿Y saben una cosa? Celebro que estén vivos. A diferencia de lo que hacen ustedes con los secuestrados y con la gente que asesinan, nosotros les respetamos la vida a ustedes y van a pagar de la manera más fuerte todo el daño que han hecho", preguntó De la Espriella, que lució un camuflado y una boina con el escudo del Goes (Grupo de Operaciones Especiales).

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