Colombia

Estas son las 5 EPS que le deben más dinero a hospitales y clínicas, según estudio del gremio: en total son casi $28 billones

El reporte, elaborado con datos entregados por las instituciones participantes, registró un aumento de 8,2% desde diciembre y situó en 60,5% la proporción de cuentas fuera de plazo en junio de 2026

La deuda de las EPS con 232 hospitales y clínicas alcanzó los 27,8 billones de pesos a junio de 2026. (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas)
La deuda de las EPS con 232 hospitales y clínicas alcanzó los 27,8 billones de pesos a junio de 2026. (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas)
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Las EPS adeudaban $27,8 billones a 232 hospitales y clínicas a junio de 2026, una cartera que aumentó en seis meses y profundizó las dificultades de liquidez de los prestadores de salud.

La cifra surge del estudio número 56 de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), elaborado con los reportes de las instituciones participantes.

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Las obligaciones crecieron 8,2% frente a diciembre de 2025, cuando sumaban $ 25,7 billones. El incremento absoluto superó los $2,1 billones y la proporción de cuentas vencidas pasó de 58,0% a 60,5%.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reúne a más de 345 hospitales y clínicas públicas y privadas, equivalentes a cerca del 29% de las camas hospitalarias del país. El gremio realiza este seguimiento desde hace 28 años y advirtió que las cifras corresponden a los 232 prestadores que entregaron información.

Cinco EPS con más de $13,8 billones en obligaciones

Nueva EPS acumuló obligaciones por 8,35 billones de pesos y encabeza la lista de deudores del sistema. (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas)
Nueva EPS acumuló obligaciones por 8,35 billones de pesos y encabeza la lista de deudores del sistema. (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas)

Nueva EPS encabeza la lista de mayores deudores por valor absoluto de cartera vencida. La entidad, que opera en los regímenes contributivo y subsidiado, acumuló obligaciones por $8,35 billones, de las cuales $5,94 billones estaban vencidos, equivalentes al 71,2 % de su deuda total.

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Coosalud ocupó el segundo lugar, con una deuda de $1,39 billones y cuentas vencidas por $1,02 billones, el 73,0% de sus obligaciones. La proporción de mora de la entidad había sido de 70,7% seis meses antes.

Sanitas registró una deuda cercana a $2,0 billones, con $791.482 millones vencidos. Su concentración de cartera morosa fue de 39,6%, superior al 37,5% contabilizado en diciembre de 2025.

Savia Salud adeudó $1,14 billones y tenía $758.111 millones en mora, el 66,3% de su cartera, frente al 60,7% del cierre de 2025. Emssanar acumuló obligaciones por $925.182 millones, de los cuales $668.183 millones estaban vencidos.

La proporción de mora de Emssanar pasó de 64,5% a 72,2%, el mayor deterioro entre las cinco entidades principales. En conjunto, Nueva EPS, Coosalud, Sanitas, Savia Salud y Emssanar concentraron más de $13,8 billones en obligaciones y $9,1 billones en cartera vencida.

La mora conjunta de esas cinco EPS alcanzó 66,5%, 4,2 puntos porcentuales por encima del 62,2% registrado en diciembre de 2025. La clasificación considera el dinero pendiente de pago por fuera de los plazos establecidos.

El peso del régimen contributivo y las EPS intervenidas

La Unips sostuvo que la capacidad de respuesta de las IPS está llegando a su límite por la falta de liquidez y los retrasos en los pagos - crédito Colprensa
El Estado y las aseguradoras de accidentes concentraron obligaciones pendientes con la red de salud. (Colprensa)

Las EPS del régimen contributivo concentraron 49,9% de la deuda total con los prestadores, más de $13,7 billones. Las del régimen subsidiado reunieron 28,0%, cerca de $7,8 billones, por lo que ambos regímenes acumularon cerca de tres cuartas partes de las obligaciones reportadas.

La categoría Estado concentró 6,7% de la cartera, cerca de $1,9 billones, e incluyó deudas de entidades territoriales, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el extinto Fondo de Solidaridad y Garantía.

Las aseguradoras, incluido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), representaron 2,6%; los planes complementarios y la medicina prepagada, 1,7%; y las aseguradoras de riesgos laborales, 0,4%.

En el régimen contributivo, 12 EPS activas reunieron más de $12,8 billones, el 93,4% de la deuda de ese grupo. Otras 17 entidades liquidadas o en retiro voluntario concentraron cerca de $905.000 millones, equivalentes al 6,6% restante.

Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud acumularon más de $10,1 billones en el contributivo, el 79,0 % de las obligaciones de las EPS activas de ese régimen. Sus cuentas vencidas superaron los $ 5,9 billones, el 77,9 % de la cartera en mora, mientras que Aliansalud y Sura tuvieron las menores concentraciones de deuda vencida.

El Estado y las aseguradoras de accidentes concentraron obligaciones pendientes con la red de salud. (Achc)
El Estado y las aseguradoras de accidentes concentraron obligaciones pendientes con la red de salud. (Achc)

En el subsidiado, 17 EPS en funcionamiento reunieron más de $6,9 billones, el 89,1% de la cartera del régimen. Las 32 entidades liquidadas o fusionadas debían cerca de $850.000 millones, el 10,9% restante.

Nueva EPS, Savia Salud, Emssanar y Coosalud concentraron más de $4,6 billones de la deuda de las EPS activas del subsidiado, equivalentes al 66,6% del total. Sus obligaciones vencidas superaron los $3,2 billones, el 70,8% de la mora de ese grupo, mientras que Anas Wayuu tuvo la menor concentración de cartera vencida.

Las nueve EPS intervenidas o sometidas a vigilancia especial adeudaban cerca de $13,0 billones, el 65,7% de las obligaciones de las entidades en operación. Su cartera vencida superó los $9,0 billones, el 74,5% de la mora de las EPS activas, y atendían a más de 23 millones de afiliados, el 43,9% del sistema de salud.

Coosalud presentó una concentración de mora de 73,0%, seguida de Emssanar, con 72,2%, y Asmet Salud, con 72,0%. Después se ubicaron Nueva EPS, con 71,2%; S.O.S., con 69,6%; y Cajacopi, con 68,1%.

Nueva EPS fue la entidad con el mayor incremento absoluto de cartera entre diciembre de 2025 y junio de 2026: más de $1 billón, una variación de 13,8%. Asmet Salud aumentó sus obligaciones en más de $77.000 millones, un alza de 15,9%, y Coosalud en más de $73.000 millones, equivalente a 5,6%.

Giro directo y plan de choque entre las propuestas

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
Nueva EPS acumuló obligaciones por 8,35 billones de pesos y encabeza la lista de deudores del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa)

La deuda acumulada obliga a hospitales y clínicas a sostener su operación mientras esperan pagos pendientes. El gremio describió una “constante falta de liquidez” y una cartera “siempre en crecimiento con una alta morosidad”.

Entre sus propuestas planteó proteger el flujo corriente de recursos mediante el sostenimiento y la optimización del giro directo. También pidió respaldar la estrategia de conciliación de cartera de la Superintendencia Nacional de Salud, con acuerdos que se conviertan en pagos y liquidez para los prestadores.

La asociación solicitó ejecutar el plan de choque planteado inicialmente por el Gobierno, que contemplaba al menos $ 10 billones para equilibrar la operación de los prestadores y atender la cartera antigua. Además, propuso replantear las intervenciones a las EPS mediante cambios en su gobernanza, ajustes de afiliados según su capacidad operativa y recursos de capitalización.

El gremio sostuvo que el caso de Nueva EPS requiere “absoluta atención y celeridad”. Para los procesos de liquidación, pidió un Fondo de Garantías que reduzca el impacto financiero sobre hospitales y clínicas.

Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la ACHC, expresó la disposición de los prestadores para participar en la conciliación de cuentas: “Tenemos total disposición a avanzar en los mecanismos planteados por la Supersalud para cotejar las cifras y contribuir, como ha sido nuestra constante, con el conocimiento técnico de nuestro gremio en la construcción de soluciones a los problemas del sistema de salud”.

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