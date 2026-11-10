Estas son las 5 EPS que le deben más dinero a hospitales y clínicas, según estudio del gremio: en total son casi $28 billones

La deuda de las EPS con 232 hospitales y clínicas alcanzó los 27,8 billones de pesos a junio de 2026. (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas)

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Las EPS adeudaban $27,8 billones a 232 hospitales y clínicas a junio de 2026, una cartera que aumentó en seis meses y profundizó las dificultades de liquidez de los prestadores de salud.

La cifra surge del estudio número 56 de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), elaborado con los reportes de las instituciones participantes.

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Las obligaciones crecieron 8,2% frente a diciembre de 2025, cuando sumaban $ 25,7 billones. El incremento absoluto superó los $2,1 billones y la proporción de cuentas vencidas pasó de 58,0% a 60,5%.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reúne a más de 345 hospitales y clínicas públicas y privadas, equivalentes a cerca del 29% de las camas hospitalarias del país. El gremio realiza este seguimiento desde hace 28 años y advirtió que las cifras corresponden a los 232 prestadores que entregaron información.

Cinco EPS con más de $13,8 billones en obligaciones

Nueva EPS acumuló obligaciones por 8,35 billones de pesos y encabeza la lista de deudores del sistema. (Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas)

Nueva EPS encabeza la lista de mayores deudores por valor absoluto de cartera vencida. La entidad, que opera en los regímenes contributivo y subsidiado, acumuló obligaciones por $8,35 billones, de las cuales $5,94 billones estaban vencidos, equivalentes al 71,2 % de su deuda total.

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Coosalud ocupó el segundo lugar, con una deuda de $1,39 billones y cuentas vencidas por $1,02 billones, el 73,0% de sus obligaciones. La proporción de mora de la entidad había sido de 70,7% seis meses antes.

Sanitas registró una deuda cercana a $2,0 billones, con $791.482 millones vencidos. Su concentración de cartera morosa fue de 39,6%, superior al 37,5% contabilizado en diciembre de 2025.

Savia Salud adeudó $1,14 billones y tenía $758.111 millones en mora, el 66,3% de su cartera, frente al 60,7% del cierre de 2025. Emssanar acumuló obligaciones por $925.182 millones, de los cuales $668.183 millones estaban vencidos.

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La proporción de mora de Emssanar pasó de 64,5% a 72,2%, el mayor deterioro entre las cinco entidades principales. En conjunto, Nueva EPS, Coosalud, Sanitas, Savia Salud y Emssanar concentraron más de $13,8 billones en obligaciones y $9,1 billones en cartera vencida.

La mora conjunta de esas cinco EPS alcanzó 66,5%, 4,2 puntos porcentuales por encima del 62,2% registrado en diciembre de 2025. La clasificación considera el dinero pendiente de pago por fuera de los plazos establecidos.

El peso del régimen contributivo y las EPS intervenidas

El Estado y las aseguradoras de accidentes concentraron obligaciones pendientes con la red de salud. (Colprensa)

Las EPS del régimen contributivo concentraron 49,9% de la deuda total con los prestadores, más de $13,7 billones. Las del régimen subsidiado reunieron 28,0%, cerca de $7,8 billones, por lo que ambos regímenes acumularon cerca de tres cuartas partes de las obligaciones reportadas.

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La categoría Estado concentró 6,7% de la cartera, cerca de $1,9 billones, e incluyó deudas de entidades territoriales, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el extinto Fondo de Solidaridad y Garantía.

Las aseguradoras, incluido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), representaron 2,6%; los planes complementarios y la medicina prepagada, 1,7%; y las aseguradoras de riesgos laborales, 0,4%.

En el régimen contributivo, 12 EPS activas reunieron más de $12,8 billones, el 93,4% de la deuda de ese grupo. Otras 17 entidades liquidadas o en retiro voluntario concentraron cerca de $905.000 millones, equivalentes al 6,6% restante.

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Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud acumularon más de $10,1 billones en el contributivo, el 79,0 % de las obligaciones de las EPS activas de ese régimen. Sus cuentas vencidas superaron los $ 5,9 billones, el 77,9 % de la cartera en mora, mientras que Aliansalud y Sura tuvieron las menores concentraciones de deuda vencida.

El Estado y las aseguradoras de accidentes concentraron obligaciones pendientes con la red de salud. (Achc)

En el subsidiado, 17 EPS en funcionamiento reunieron más de $6,9 billones, el 89,1% de la cartera del régimen. Las 32 entidades liquidadas o fusionadas debían cerca de $850.000 millones, el 10,9% restante.

Nueva EPS, Savia Salud, Emssanar y Coosalud concentraron más de $4,6 billones de la deuda de las EPS activas del subsidiado, equivalentes al 66,6% del total. Sus obligaciones vencidas superaron los $3,2 billones, el 70,8% de la mora de ese grupo, mientras que Anas Wayuu tuvo la menor concentración de cartera vencida.

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Las nueve EPS intervenidas o sometidas a vigilancia especial adeudaban cerca de $13,0 billones, el 65,7% de las obligaciones de las entidades en operación. Su cartera vencida superó los $9,0 billones, el 74,5% de la mora de las EPS activas, y atendían a más de 23 millones de afiliados, el 43,9% del sistema de salud.

Coosalud presentó una concentración de mora de 73,0%, seguida de Emssanar, con 72,2%, y Asmet Salud, con 72,0%. Después se ubicaron Nueva EPS, con 71,2%; S.O.S., con 69,6%; y Cajacopi, con 68,1%.

Nueva EPS fue la entidad con el mayor incremento absoluto de cartera entre diciembre de 2025 y junio de 2026: más de $1 billón, una variación de 13,8%. Asmet Salud aumentó sus obligaciones en más de $77.000 millones, un alza de 15,9%, y Coosalud en más de $73.000 millones, equivalente a 5,6%.

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Giro directo y plan de choque entre las propuestas

Nueva EPS acumuló obligaciones por 8,35 billones de pesos y encabeza la lista de deudores del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa)

La deuda acumulada obliga a hospitales y clínicas a sostener su operación mientras esperan pagos pendientes. El gremio describió una “constante falta de liquidez” y una cartera “siempre en crecimiento con una alta morosidad”.

Entre sus propuestas planteó proteger el flujo corriente de recursos mediante el sostenimiento y la optimización del giro directo. También pidió respaldar la estrategia de conciliación de cartera de la Superintendencia Nacional de Salud, con acuerdos que se conviertan en pagos y liquidez para los prestadores.

La asociación solicitó ejecutar el plan de choque planteado inicialmente por el Gobierno, que contemplaba al menos $ 10 billones para equilibrar la operación de los prestadores y atender la cartera antigua. Además, propuso replantear las intervenciones a las EPS mediante cambios en su gobernanza, ajustes de afiliados según su capacidad operativa y recursos de capitalización.

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El gremio sostuvo que el caso de Nueva EPS requiere “absoluta atención y celeridad”. Para los procesos de liquidación, pidió un Fondo de Garantías que reduzca el impacto financiero sobre hospitales y clínicas.

Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la ACHC, expresó la disposición de los prestadores para participar en la conciliación de cuentas: “Tenemos total disposición a avanzar en los mecanismos planteados por la Supersalud para cotejar las cifras y contribuir, como ha sido nuestra constante, con el conocimiento técnico de nuestro gremio en la construcción de soluciones a los problemas del sistema de salud”.