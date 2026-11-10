Colombia

Junior jugaría un amistoso con el Real Madrid en Barranquilla: el ministro de Comercio adelanta conversaciones con Florentino Pérez

El periodo entre junio y agosto, cuando los equipos europeos realizan sus giras de pretemporada y disputan amistosos, aparece como la ventana más viable para concretar una visita a Colombia

Junior jugaría un amistoso con el Real Madrid en Barranquilla - (Senado/Reuters/Junior/Real Madrid)
Junior jugaría un amistoso con el Real Madrid en Barranquilla - (Senado/Reuters/Junior/Real Madrid)
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Una conversación entre Mauricio Gómez, ministro de Comercio, Industria y Turismo (CIT) del gobierno de Abelardo de la Espriella, y Florentino Pérez abrió la posibilidad de que Junior de Barranquilla enfrente al Real Madrid en un amistoso. La propuesta, sin embargo, todavía no constituye una negociación formal ni tiene fecha definida.

Durante un evento en la capital del departamento del Altántico, Gómez afirmó que planteó la idea al presidente del club español. El funcionario vinculó la eventual visita del equipo a una agenda para fortalecer los lazos comerciales entre Barranquilla y Europa.

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El alto funcionario sostuvo que la ciudad cuenta con el estadio Metropolitano renovado, con capacidad para más de 60.000 espectadores, como uno de los argumentos para aspirar al encuentro. Según relató, le propuso a Pérez disputar el partido ante Junior en ese escenario.

“Le planteé a Florentino un duelo con el Junior en el nuevo estadio. Le dije: hermano, tenemos un nuevo estadio. Entonces queremos ver al Junior de Barranquilla con el Real Madrid”, declaró Gómez.

El ministro Pérez mencionó una alternativa de reciprocidad: Junior viajaría a Madrid y el Real Madrid jugaría en Barranquilla. Gómez aclaró que el planteamiento aún requiere conversaciones con las partes involucradas, incluida la Alcaldía de la ciudad.

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EFE
El periodo entre junio y agosto, cuando los equipos europeos realizan sus giras de pretemporada y disputan amistosos, aparece como la ventana más viable para concretar una visita a Colombia - (EFE)

Una eventual programación dependería del calendario del club español. El periodo entre junio y agosto, cuando los equipos europeos realizan sus giras de pretemporada y disputan amistosos, aparece como la ventana más viable para concretar una visita a Colombia.

En ese lapso, Junior y las autoridades locales tendrían que definir las condiciones deportivas, logísticas y comerciales de una propuesta formal. También debería determinarse si el Real Madrid incluye a Estados Unidos u otros destinos en su planificación de pretemporada.

Las ayudas del Real Madrid a Colombia para atender el terremoto del 10 de agosto

El ministro Gómez destacó la labor social del equipo español, que a lo largo de los 18 años con su programa ha beneficiado a 60.000 menores en el país - (@mincomercioco/IG)

Gómez Amín también se reunió en Madrid, España, con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para impulsar escuelas deportivas y educativas destinadas a niños y jóvenes de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia. El club español evalúa ampliar sus programas sociales en las zonas golpeadas.

La alianza entre la Fundación Real Madrid y la Fundación Revel comenzó en Colombia en 2023. En septiembre de 2026, el programa incorporó al Gimnasio de Los Cerros, en Bogotá, con una proyección de más de 200 estudiantes vinculados a sus actividades.

El encuentro se realizó en la sede del Real Madrid, después de que el club anunciara a mediados de octubre que estudiaba extender sus iniciativas de formación deportiva y educativa para menores damnificados. El terremoto tuvo una magnitud de 7,4, su epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y ocurrió a 103 kilómetros de profundidad.

El titular de la cartera difundió un video de la reunión a través de las redes sociales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Allí afirmó que Pérez está comprometido con Colombia y con la creación de escuelas deportivas en las zonas afectadas: “Felices aquí con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que está firme por la patria, ayudando a nuestro país”.

Pérez sostuvo que el club ha colaborado históricamente con Colombia y que reforzó ese acompañamiento tras la emergencia. “Nosotros hemos colaborado siempre con Colombia, y más desde el terremoto con escuelas sociodeportivas”, expresó el dirigente deportivo.

créditos @mauriciogomezco/IG | @mincomercioco
Gómez Amín compartió el video junto a Florentino Pérez la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026 - (@mauriciogomezco/IG | @mincomercioco)

La propuesta busca llevar a las comunidades afectadas las academias del Educational Football Program de la Fundación Real Madrid, un programa educativo que utiliza el fútbol como herramienta de formación y convivencia. Las actividades combinan entrenamientos con contenidos sobre educación en valores, desarrollo personal y fortalecimiento de la convivencia.

La Fundación Revel informó que la ampliación de las acciones conjuntas en Colombia fue uno de los ejes de la reunión. Participaron su presidente, Carlos Salazar, el director de la organización en España, Alejandro Cabrera, y Pérez.

El ministro señaló que la fundación del club ha beneficiado a más de 60.000 niños en Colombia durante los últimos 18 años. La iniciativa pretende incorporar a menores de las comunidades golpeadas por el sismo a los programas deportivos y educativos.

El presidente del Real Madrid aseguró que la organización seguirá pendiente de las necesidades que surjan tras la tragedia. “Para colaborar en lo que haga falta y devolver un poquito la ilusión (...) después de esta tragedia”, dijo.

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