Colombia

Discusión porque orinaron en su carro terminó con disparos y dos heridos en Medellín: los tres sujetos fueron capturados

Los lesionados recibieron impactos en la cadera y las piernas y fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén, mientras el responsable entregó el arma con permiso vigente a las autoridades

La balacera en El Espinal, Tolima, dejó tres heridos, incluyendo un adulto mayor alcanzado por una bala perdida en la vía pública - crédito Radio Nacional de Colombia
Las cámaras de seguridad desmintieron la hipótesis de un intento de hurto denunciado por el dueño del vehículo (Radio Nacional de Colombia)
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Tres hombres fueron capturados tras una riña en el occidente de Medellín que terminó con dos personas heridas por disparos. La Policía investiga el caso luego de establecer que el conflicto habría comenzado por un reclamo relacionado con un vehículo.

El altercado involucró a un hombre de 41 años y a otros dos de 27 y 30. De acuerdo con la verificación de las autoridades, la disputa surgió porque el dueño del carro les habría reprochado a los otros implicados que orinaran sobre el automotor.

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Los disparos alertaron a los habitantes del sector, que solicitaron la presencia de las autoridades ante la situación ocurrida en plena vía pública.

En un primer momento, el hombre que accionó el arma afirmó que había respondido a un intento de hurto y que actuó en defensa propia.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
El conductor de 41 años disparó contra los dos agresores en plena vía pública (Álvaro Tavera/Colprensa)

La revisión de las cámaras de seguridad permitió reconstruir una versión distinta de los hechos. Las imágenes señalaron que hubo una discusión entre los tres hombres antes de que se produjeran los disparos.

Durante el enfrentamiento, los dos hombres más jóvenes habrían sacado armas cortopunzantes. El propietario del vehículo respondió con una pistola que portaba legalmente.

Los proyectiles lesionaron a ambos hombres en la zona de la cadera y las piernas. El personal de emergencia los trasladó a la Unidad Intermedia de Belén, donde recibieron atención médica.

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El dueño del vehículo se presentó ante las autoridades y entregó una pistola calibre nueve milímetros para que quedara a disposición de la investigación. El arma contaba con permiso de porte vigente.

Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, fue capturado por el CTI
Las autoridades capturaron a los tres hombres involucrados en la confrontación armada (Colprensa/Archivo)

Las autoridades confirmaron que los implicados están fuera de peligro. Los tres quedaron capturados mientras avanza el proceso para esclarecer las circunstancias de la riña y definir sus responsabilidades judiciales.

Balacera en una discoteca de la turística comuna 13 en Medellín: un hombre asesinado y dos capturados

Un hombre encapuchado burló el control de acceso de la discoteca La Cura y disparó cinco veces contra Sergio Álvarez Jiménez, un conductor de aplicación de 28 años conocido como Mello. El joven murió dentro del establecimiento, ubicado en el barrio San Javier de Medellín.

El crimen ocurrió durante la madrugada del lunes 9 de noviembre. Según el reporte policial, el atacante ingresó al local y se dirigió hasta la barra, donde encontró a la víctima antes de abrir fuego.

El homicidio se produjo después de una falla en el control de ingreso de la discoteca. El detector de metales alertó sobre un objeto que llevaba el hombre, quien entregó un elemento que presentó como un destornillador. El vigilante no habría realizado una segunda revisión y el sospechoso permaneció dentro del establecimiento con el rostro cubierto.

Las autoridades capturaron a dos hombres señalados por el homicidio ocurrido en la discoteca La Cura del barrio San Javier (Google Maps)
Las autoridades capturaron a dos hombres señalados por el homicidio ocurrido en la discoteca La Cura del barrio San Javier (Google Maps)

Cuando le pidieron que se descubriera la cara, el hombre habría respondido que daría una vuelta antes de retirarse. Luego recorrió el lugar hasta localizar a Álvarez Jiménez.

Tras los disparos, varias personas que estaban en la discoteca alcanzaron al presunto agresor. Los asistentes lo golpearon y le quitaron el arma que, de acuerdo con las autoridades, habría utilizado en el ataque.

El señalado homicida intentó escapar en la motocicleta en la que había llegado al lugar, pero el vehículo no encendió. Entonces corrió hacia otra moto, donde lo esperaba un cómplice.

Los dos hombres abandonaron el sector en ese segundo vehículo. Poco después dejaron la motocicleta a pocos metros de la discoteca y abordaron una tercera para continuar la fuga.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los desplazamientos posteriores al homicidio. Ese material, junto con los relatos de quienes presenciaron los hechos, permitió que la Policía desplegara la búsqueda en distintos puntos de San Javier.

La persecución terminó unas cuadras más adelante, cuando los uniformados interceptaron la tercera motocicleta relacionada con la fuga. En ese procedimiento capturaron a sus dos ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Borja Piedrahita, de 24 años, y Juan Manuel Rivas Palacio, de 23. El reporte oficial indicó que ambos residen en barrios de la comuna 13 de Medellín.

Durante el operativo, los policías encontraron una pistola Glock 19, un proveedor y 11 cartuchos calibre nueve milímetros. También incautaron los tres vehículos que habrían sido usados durante la huida.

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