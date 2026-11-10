El exministro del Interior Rodrigo Lara presentó su rendición de cuentas sobres las actividades que realizó los 76 días que estuvo al frente de la cartera: “No hubo tiempo de aprender”

Rendición de cuentas del exministro del Interior Rodrigo Lara sobre su gestión (@Rodrigo_Lara_/X)

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El exministro del Interior Rodrigo Lara presentó una rendición de cuentas sobre los 76 días que estuvo al frente de la cartera, con énfasis en la coordinación de la respuesta estatal ante emergencias en varias regiones de Colombia.

Lara afirmó que asumió el cargo en medio de una situación que exigió decisiones inmediatas. “Claramente no hubo tiempo de aprender el cargo. Hubo que ejercerlo desde el primer lunes de trabajo”, señaló durante su intervención.

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Según relató, en las primeras 48 horas tras su posesión se desplegaron más de 200 rescatistas en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Quindío, tras un terremoto que afectó a esos territorios. El entonces ministro indicó que coordinó la llegada de ayudas humanitarias, equipos de comunicación y recursos para los hospitales.

Lara destacó la atención a los municipios afectados por el terremoto

El exministro sostuvo que la prioridad fue garantizar el funcionamiento de la red hospitalaria y asistir a las familias afectadas. Entre los recursos enviados mencionó una planta eléctrica para un hospital, un hospital de campaña, carrotanques, antenas satelitales y auxilios monetarios.

El exministro del Interior Rodrigo Lara presentó una rendición de cuentas sobre los 76 días que estuvo al frente de la cartera, con énfasis en la coordinación de la respuesta estatal ante emergencias en varias regiones de Colombia (Catalina Olaya/Colprensa)

También señaló que coordinó acciones desde Pereira, departamento que, según dijo, fue el primero que quedó bajo su responsabilidad durante la emergencia. “No están solos”, afirmó que les expresó a los 12 alcaldes de Risaralda en reuniones sostenidas durante esa semana.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, respaldó la gestión de Lara y aseguró que mantuvo comunicación con el Gobierno Nacional desde el inicio de la emergencia. “Desde el primer momento hemos estado en contacto con el Gobierno Nacional, en especial con el ministro Lara”, afirmó.

Lara rechazó que la atención a las víctimas sea utilizada con fines políticos. “El que haga política con eso va al infierno. No tiene perdón de Dios”, expresó.

Los incendios en Tolima y Villa de Leyva marcaron otra etapa de la gestión

Quince días después del terremoto, el exministro dijo que enfrentó incendios forestales que afectaron municipios de Tolima. Lara afirmó que viajó a la zona para coordinar la respuesta de las autoridades y los organismos de socorro.

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El exministro sostuvo que la prioridad fue garantizar el funcionamiento de la red hospitalaria y asistir a las familias afectadas. Entre los recursos enviados mencionó una planta eléctrica para un hospital, un hospital de campaña, carrotanques, antenas satelitales y auxilios monetarios (@Rodrigo_Lara_/X)

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó la presencia del entonces jefe de la cartera en la atención de las emergencias. “No importaba que él estuviera atendiendo otras emergencias, siempre estuvo ahí”, afirmó.

Lara también recordó el incendio de septiembre en Villa de Leyva, que, según su relato, amenazó el casco urbano. Indicó que participaron 300 personas entre bomberos, socorristas y miembros de la fuerza pública, junto con cuatro helicópteros.

El exministro señaló que los bomberos debieron ascender a pie hasta el páramo y que el despliegue permitió contener el fuego. Según expuso, se quemaron cientos de hectáreas de vegetación, mientras que más de 6.000 hectáreas quedaron protegidas.

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“En esta emergencia, el Estado no se mide por comunicados, se mide por quién está ahí al pie del cañón. Nosotros estuvimos ahí”, concluyó Lara.

Balance terremoto del 10 de agosto en Colombia

Rescatistas israelíes y bomberos colombianos coordinan tareas conjuntas en uno de los puntos de trabajo en Cali. (Gentileza FDI)

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto dejó, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 9 de septiembre de 2026 a las 6:30 de la mañana, 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. El organismo registra además 466.709 personas afectadas, pertenecientes a 296.738 familias.

El sismo ocurrió a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Las mayores afectaciones se concentraron en Cali, Pereira y otros municipios de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. También se registraron daños en siete aeropuertos, cuyas operaciones fueron suspendidas mientras avanzaban las inspecciones técnicas.

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El entonces presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que el terremoto afectó más de 1.500 viviendas y provocó el colapso total de 61 edificaciones. En Cali, el alcalde Alejandro Eder indicó inicialmente que al menos 30 estructuras se derrumbaron y que los equipos de socorro rescataron a 38 personas.

En Pereira, las autoridades reportaron 40 muertos en el área metropolitana, 65 edificios colapsados y al menos 15 inmuebles donde podía haber personas atrapadas. La emergencia también obligó a reforzar la atención hospitalaria ante la llegada de heridos y los daños registrados en algunos centros de salud.