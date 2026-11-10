Colombia

Se incendió embarcación turística en Santa Marta: se movilizaron ocho unidades del cuerpo de bomberos

La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios, que extinguieron las llamas sin reportar heridos, mientras las autoridades investigan el origen del siniestro ocurrido en la zona portuaria durante la jornada

El fuego causó daños materiales en la nave, pero no dejó personas lesionadas (Bomberos Santa Marta)
El fuego causó daños materiales en la nave, pero no dejó personas lesionadas (Bomberos Santa Marta)
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El incendio del Catamarán TAYRONA II movilizó a ocho unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta en las instalaciones de la Marina de Santa Marta. El fuego causó daños materiales en la embarcación turística y no dejó personas lesionadas.

La emergencia afectó a una embarcación de servicio turístico y obligó a desplegar maniobras para impedir la propagación del fuego hacia dos naves cercanas. Los bomberos lograron rescatarlas y ponerlas a salvo con apoyo del personal de seguridad de la marina.

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Durante la intervención, el equipo operativo trabajó junto con los responsables de seguridad del lugar para controlar el incendio. La actuación evitó que las llamas alcanzaran a las otras embarcaciones que permanecían en el área.

La operación contó con el acompañamiento de unidades de la Policía Nacional. Tras finalizar las labores de control y revisar el sector, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó heridos.

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