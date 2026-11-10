Se incendió embarcación turística en Santa Marta: se movilizaron ocho unidades del cuerpo de bomberos

El fuego causó daños materiales en la nave, pero no dejó personas lesionadas (Bomberos Santa Marta)

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El incendio del Catamarán TAYRONA II movilizó a ocho unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta en las instalaciones de la Marina de Santa Marta. El fuego causó daños materiales en la embarcación turística y no dejó personas lesionadas.

La emergencia afectó a una embarcación de servicio turístico y obligó a desplegar maniobras para impedir la propagación del fuego hacia dos naves cercanas. Los bomberos lograron rescatarlas y ponerlas a salvo con apoyo del personal de seguridad de la marina.

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Durante la intervención, el equipo operativo trabajó junto con los responsables de seguridad del lugar para controlar el incendio. La actuación evitó que las llamas alcanzaran a las otras embarcaciones que permanecían en el área.

La operación contó con el acompañamiento de unidades de la Policía Nacional. Tras finalizar las labores de control y revisar el sector, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó heridos.