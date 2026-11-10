Se disparó el costo del pollo asado en Colombia: subió 6,78% en un año

Medellín tiene el pollo asado más caro del país, con un precio de $52.670 - (Imagen ilustrativa Infobae)

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El precio promedio del pollo asado en Colombia llegó a $43.703 en octubre, después de un aumento anual de 6,78%, según el Índice del Pollo Asado (IPA). El dato mostró el impacto de los costos laborales, los servicios públicos, los arriendos y los insumos sobre las comidas preparadas fuera del hogar.

La medición se conoció después de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgó, el lunes 9 de noviembre de 2026, que la inflación anual de octubre fue de 6,30%, por debajo de la previsión de 6,38% que tenía el mercado financiero. La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,20%.

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Aunque el resultado general quedó por debajo de las estimaciones, los alimentos y los restaurantes mantuvieron una incidencia relevante en el costo de vida.

El Índice del Pollo Asado registró que este plato pasó de $40.928 en octubre de 2025 a $43.703 en el mismo mes de 2026. Frente a septiembre, el ajuste fue de 0,34%.

El precio del pollo asado creció por encima de la inflación anual de octubre - (Visuales IA - @DANE_Colombia)

Medellín registró el precio más alto entre las ciudades medidas

Medellín tuvo el valor más alto del sondeo, con un promedio de $52.670 por pollo asado. La cifra representó un incremento de 18,42% frente a octubre del año anterior, el mayor aumento entre las ciudades incluidas en la medición.

Le siguieron Villavicencio, con un precio promedio de $44.800, así como Bogotá, donde el plato costó $44.520. En esas dos ciudades, la variación anual osciló entre 4,51% y 6,42%.

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En el otro extremo, Tunja tuvo el precio más bajo, con $36.450. Cali registró un valor de $40.900 y Cúcuta, de $43.000. Las diferencias reflejan los costos locales de operación, transporte y abastecimiento que enfrentan los establecimientos.

El analista de economía local de Corficolombiana, Nicolás Cruz Walteros, citado por La República, afirmó que el aumento no depende únicamente del precio de la carne de pollo. “Si bien se observó un aumento en el abastecimiento de pollo, no significa que el insumo esté exento de incrementos en sus costos, particularmente por el comportamiento de los precios de los alimentos balanceados como el maíz y la soya, que son fundamentales para la producción avícola”, explicó.

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El costo del pollo asado aumenta por arriendos, nómina y servicios públicos - (Surtidora de aves/Facebook)

Los costos operativos presionaron el valor final del plato

Para los restaurantes, la preparación y comercialización del producto incorpora gastos distintos a la compra del ave. El pago de nómina, las tarifas de energía y otros servicios públicos, el arriendo de los locales y el transporte forman parte de la estructura que termina por trasladarse a los consumidores.

La jefa de Estudios Macroeconómicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Valentina Guio, sostuvo que el encarecimiento del plato no se explica por una subida directa de la carne de aves. Ese rubro presentó una variación anual de 3,43% y una disminución mensual de 0,30%.

“Son otros costos, como la mano de obra, los servicios públicos y los arriendos, los que han presionado los precios al alza”, señaló Guio. La economista añadió que el incremento de 23% del salario mínimo en 2026 tuvo un efecto sobre los servicios de comidas, cuya actividad demanda una alta proporción de trabajadores.

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Los alimentos acumularon un alza de 8% en lo corrido del año, mientras que las comidas fuera del hogar aumentaron hasta 7,4%. Cruz atribuyó parte de esa dinámica a los perecederos, afectados por condiciones climáticas y por factores de oferta.

El Niño y los costos laborales anticipan nuevas presiones sobre el pollo asado - (Canva)

El Niño y los alimentos perecederos mantienen riesgos para los próximos meses

Corficolombiana proyectaba una variación mensual de 0,32% para los alimentos en octubre, con un aumento de 0,41% en los productos perecederos. La firma advirtió que las condiciones climáticas pueden prolongar la presión sobre las cosechas y el abastecimiento.

Cruz consideró que el comportamiento de los precios podría mantenerse durante los próximos meses. “Esperamos que estas presiones persistan, especialmente por los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la continuidad de los incrementos en los costos laborales y operativos”, afirmó.

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Anif prevé que la inflación anual de alimentos cierre 2026 en 9,5%, por un efecto de comparación desfavorable, la estacionalidad de las cosechas de fin de año y los posibles efectos del fenómeno climático. Para los restaurantes, la entidad estima una variación cercana a 9,6%.

Asobancaria, por su parte, anticipa que la inflación de alimentos podría llegar a 8,24% en diciembre. La proyección de la entidad ubica la inflación total de Colombia en 6,7% al cierre de 2026.