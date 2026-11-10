Colombia

Se disparó el costo del pollo asado en Colombia: subió 6,78% en un año

Analistas atribuyeron el encarecimiento de las comidas preparadas al aumento de los costos operativos, pese a que la carne de aves tuvo una variación mensual negativa

Medellín tiene el pollo asado más caro del país, con un precio de $52.670 - (Imagen ilustrativa Infobae)
Medellín tiene el pollo asado más caro del país, con un precio de $52.670 - (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

El precio promedio del pollo asado en Colombia llegó a $43.703 en octubre, después de un aumento anual de 6,78%, según el Índice del Pollo Asado (IPA). El dato mostró el impacto de los costos laborales, los servicios públicos, los arriendos y los insumos sobre las comidas preparadas fuera del hogar.

La medición se conoció después de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) divulgó, el lunes 9 de noviembre de 2026, que la inflación anual de octubre fue de 6,30%, por debajo de la previsión de 6,38% que tenía el mercado financiero. La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,20%.

PUBLICIDAD

Aunque el resultado general quedó por debajo de las estimaciones, los alimentos y los restaurantes mantuvieron una incidencia relevante en el costo de vida.

El Índice del Pollo Asado registró que este plato pasó de $40.928 en octubre de 2025 a $43.703 en el mismo mes de 2026. Frente a septiembre, el ajuste fue de 0,34%.

El precio del pollo asado creció por encima de la inflación anual de octubre - (Visuales IA - @DANE_Colombia)
El precio del pollo asado creció por encima de la inflación anual de octubre - (Visuales IA - @DANE_Colombia)

Medellín registró el precio más alto entre las ciudades medidas

Medellín tuvo el valor más alto del sondeo, con un promedio de $52.670 por pollo asado. La cifra representó un incremento de 18,42% frente a octubre del año anterior, el mayor aumento entre las ciudades incluidas en la medición.

Le siguieron Villavicencio, con un precio promedio de $44.800, así como Bogotá, donde el plato costó $44.520. En esas dos ciudades, la variación anual osciló entre 4,51% y 6,42%.

PUBLICIDAD

En el otro extremo, Tunja tuvo el precio más bajo, con $36.450. Cali registró un valor de $40.900 y Cúcuta, de $43.000. Las diferencias reflejan los costos locales de operación, transporte y abastecimiento que enfrentan los establecimientos.

El analista de economía local de Corficolombiana, Nicolás Cruz Walteros, citado por La República, afirmó que el aumento no depende únicamente del precio de la carne de pollo. “Si bien se observó un aumento en el abastecimiento de pollo, no significa que el insumo esté exento de incrementos en sus costos, particularmente por el comportamiento de los precios de los alimentos balanceados como el maíz y la soya, que son fundamentales para la producción avícola”, explicó.

Los precios promedio del pollo asado bajaron a 36.957 pesos, reflejando un descenso significativo - crédito Surtidor de aves
El costo del pollo asado aumenta por arriendos, nómina y servicios públicos - (Surtidora de aves/Facebook)

Los costos operativos presionaron el valor final del plato

Para los restaurantes, la preparación y comercialización del producto incorpora gastos distintos a la compra del ave. El pago de nómina, las tarifas de energía y otros servicios públicos, el arriendo de los locales y el transporte forman parte de la estructura que termina por trasladarse a los consumidores.

La jefa de Estudios Macroeconómicos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Valentina Guio, sostuvo que el encarecimiento del plato no se explica por una subida directa de la carne de aves. Ese rubro presentó una variación anual de 3,43% y una disminución mensual de 0,30%.

“Son otros costos, como la mano de obra, los servicios públicos y los arriendos, los que han presionado los precios al alza”, señaló Guio. La economista añadió que el incremento de 23% del salario mínimo en 2026 tuvo un efecto sobre los servicios de comidas, cuya actividad demanda una alta proporción de trabajadores.

Los alimentos acumularon un alza de 8% en lo corrido del año, mientras que las comidas fuera del hogar aumentaron hasta 7,4%. Cruz atribuyó parte de esa dinámica a los perecederos, afectados por condiciones climáticas y por factores de oferta.

Bogotá, Medellín y Cartagena presentan precios superiores a 40.000 pesos, evidenciando variaciones en costos - crédito Canva
El Niño y los costos laborales anticipan nuevas presiones sobre el pollo asado - (Canva)

El Niño y los alimentos perecederos mantienen riesgos para los próximos meses

Corficolombiana proyectaba una variación mensual de 0,32% para los alimentos en octubre, con un aumento de 0,41% en los productos perecederos. La firma advirtió que las condiciones climáticas pueden prolongar la presión sobre las cosechas y el abastecimiento.

Cruz consideró que el comportamiento de los precios podría mantenerse durante los próximos meses. “Esperamos que estas presiones persistan, especialmente por los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la continuidad de los incrementos en los costos laborales y operativos”, afirmó.

Anif prevé que la inflación anual de alimentos cierre 2026 en 9,5%, por un efecto de comparación desfavorable, la estacionalidad de las cosechas de fin de año y los posibles efectos del fenómeno climático. Para los restaurantes, la entidad estima una variación cercana a 9,6%.

Asobancaria, por su parte, anticipa que la inflación de alimentos podría llegar a 8,24% en diciembre. La proyección de la entidad ubica la inflación total de Colombia en 6,7% al cierre de 2026.

Temas Relacionados

Pollo asadoDanePollo asado en ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Se incendió embarcación turística en Santa Marta: se movilizaron ocho unidades del cuerpo de bomberos

La emergencia fue atendida por los Bomberos Voluntarios, que extinguieron las llamas sin reportar heridos, mientras las autoridades investigan el origen del siniestro ocurrido en la zona portuaria durante la jornada

Se incendió embarcación turística en Santa Marta: se movilizaron ocho unidades del cuerpo de bomberos

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Buscan a un hombre que habría asesinado a una colombiana en Carolina del Norte, EE. UU.: quedó en video y difundieron cartel de búsqueda en redes sociales

Marlon Alexander Pabón López, de 24 años, es el señalado de acabar con la vida de Ivonne Lizeth Guerra Gómez, de 31 años, luego de que la connacional tomó la decisión de ponerle fin a la relación sentimental

Buscan a un hombre que habría asesinado a una colombiana en Carolina del Norte, EE. UU.: quedó en video y difundieron cartel de búsqueda en redes sociales

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Melissa Gate contó que habló con la madre del influenciador, quien la mantendrá al tanto de la evolución de las molestias físicas

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Melissa Gate reveló cuál es el problema médico que sufre Emiro Navarro y que amenazó su combate con Valentino Lázaro en ‘Stream Fighters 5′: “Es dolorosísimo”

Gabriela Tafur explicó por qué ahora mide más sus opiniones políticas, pese a su vínculo con los Santos, y qué espera del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Tengo muchas esperanzas”

Así está reformando Lamine Yamal la antigua mansión de Shakira y Gerard Piqué: la compró por 11 millones de euros

Ornella Sierra despejó las dudas sobre su cuerpo y reveló la cirugía que se hizo: “Estuve mucho tiempo subida de peso”

El comediante Piter Albeiro, reconocido por su apoyo a Abelardo de la Espriella, anunció su regreso a los escenarios colombianos tras dos años fuera del país por amenazas: “Todo vuelve a la normalidad”

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Atlético Nacional recibió emotiva bienvenida por parte de Conmebol a la Copa Libertadores de 2027: "Un campeón que vuelve"

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán advirtieron sobre el difícil momento que vive el ciclismo colombiano: “Un día va a pasar esto”

Confirmada la programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay: así se jugará la jornada que definirán a los clasificados para las finales de Navidad