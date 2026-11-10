Colombia

Familia de Plazas Vega impugnó decisión de tutela contra Netflix que buscaba cambios en la serie ‘Palacio’: “Su contenido no corresponde a hechos reales”

El abogado Jaime Granados citó la sentencia de 2015 con la que la Corte Suprema absolvió a Luis Alfonso Plazas Vega y cuestionó que la producción incluya esa referencia solo en una nota final de pocos segundos

La serie presentará los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985 - crédito Netflix
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Con los ocho capítulos ya disponibles en Netflix, la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega volvió a los estrados judiciales para cuestionar la forma en que el oficial aparece representado en la serie Palacio. El abogado Jaime Granados presentó una impugnación contra la decisión que declaró improcedente una tutela promovida por los hijos del militar.

El recurso busca que un juez de segunda instancia examine el contenido de la producción y evalúe si existen afectaciones a los derechos fundamentales de los familiares del coronel. La defensa sostiene que el estreno modificó el escenario que tuvo en cuenta el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá al negar la solicitud inicial.

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La serie, estrenada el 6 de noviembre de 2026, tiene ocho episodios y recrea hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia, ocurrida durante la incursión de la guerrilla del M-19. Antes de que la plataforma publicara el contenido, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una acción de tutela contra Netflix y Dynamo Producciones.

Los demandantes pidieron que cada capítulo incluyera una advertencia para aclarar que se trataba de una ficción. También solicitaron que se informara al público sobre la absolución de su padre, dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2015.

Familia de Plazas Vega pidió que Netflix destaque su absolución tras ocho capítulos de la serie 'Palacio' - (Diego Pineda/Colprensa - Netflix)
Familia de Plazas Vega pidió que Netflix destaque su absolución tras ocho capítulos de la serie 'Palacio' - (Diego Pineda/Colprensa - Netflix)

El primer fallo negó la tutela antes de que la serie estuviera disponible

El 4 de noviembre, el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá declaró improcedente la tutela. El despacho consideró que los reclamos planteados por la familia se apoyaban en hipótesis, ya que la producción aún no se había estrenado por completo y las posibles consecuencias no podían verificarse.

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Ahora, Granados considera que ese argumento perdió vigencia. Según expuso en el escrito de impugnación, la publicación de Palacio permite evaluar las escenas, los diálogos y la manera en que se presenta al coronel retirado.

La defensa sostiene que la serie retrata a Plazas Vega como alguien que dispara contra el Palacio de Justicia, aprueba torturas y recibe una condena por desaparición forzada. Para el abogado, esa narración desconoce que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al oficial de los cargos que se le atribuían.

El recurso plantea que los espectadores deben conocer la “verdad judicial” sobre el coronel y que la plataforma debe adoptar medidas para evitar que la audiencia tome como hechos comprobados situaciones que, según los demandantes, no corresponden a los fallos judiciales.

Juez negó tutela de los hijos del coronel (r) Plazas Vega contra Netflix por la serie ‘Palacio’, que se estrenó el 6 de noviembre - (EFE y Netflix)
Juez negó tutela de los hijos del coronel (r) Plazas Vega contra Netflix por la serie ‘Palacio’, que se estrenó el 6 de noviembre - (EFE y Netflix)

La impugnación menciona cinco derechos fundamentales

Granados expuso posibles afectaciones a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho individual a la verdad y la memoria histórica.

Respecto de la honra, el abogado invocó el artículo 21 de la Constitución. Afirmó que presentar al padre de sus representados ante una audiencia masiva como responsable de disparos, torturas y desapariciones afecta la valoración social de los hijos, identificados públicamente por su apellido.

Sobre el buen nombre, citó el artículo 15 constitucional. La defensa argumentó que asociar a la familia con conductas que, según su interpretación, la justicia no atribuyó de manera definitiva al coronel compromete la reputación de sus hijos. También cuestionó que la serie mencione a la madre y al suegro de los demandantes con sus nombres reales.

En cuanto a la presunción de inocencia, el escrito recordó que el artículo 29 establece esa garantía mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. Granados señaló que, en este caso, hay una absolución en firme y no una simple presunción.

La defensa de Plazas Vega basó su impugnación en la absolución de la Corte Suprema - (REUTERS/Luisa González)
La defensa de Plazas Vega basó su impugnación en la absolución de la Corte Suprema - (REUTERS/Luisa González)

La absolución de la Corte Suprema es el eje del recurso

La defensa citó la sentencia SP17466-2015 de la Sala de Casación Penal, que revisó las pruebas sobre la presunta participación de Plazas Vega en desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Según Granados, el numeral 17.16 de esa providencia concluyó que no existían elementos suficientes para condenar al coronel por esos hechos. El abogado añadió que la Corte determinó que el oficial no tenía bajo su responsabilidad a las personas trasladadas a la Casa del Florero, una función atribuida al B-2 de la Brigada XIII.

También afirmó que el alto tribunal no encontró pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las cuales fue condenado en instancias anteriores.

La impugnación cita además la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Para la defensa, una ficción sobre el Palacio de Justicia puede afectar la verdad y la memoria histórica individual si su contenido se presenta como una reconstrucción exacta.

Granados cuestionó que la referencia a la absolución aparezca solo en una nota final de pocos segundos, después de los ocho episodios. Con esos argumentos, la familia pidió que el juez reexamine el fallo inicial a partir del contenido que ya circula en Netflix.

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