Encuentran en Perú a ciudadano colombiano que creían secuestrado en su país: pedían $17 millones por su liberación

El connacional lució sonriente a pesar de los momentos de zozobra por los que pasaron varios de sus familiares (PNP)

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Un ciudadano colombiano de 25 años, reportado por sus familiares como presunta víctima de secuestro, fue ubicado por la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Piura junto a su pareja sentimental.

El joven aseguró que nunca estuvo retenido contra su voluntad y explicó que había perdido su teléfono celular, razón por la cual no pudo comunicarse con sus allegados en Colombia.

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El colombiano fue identificado como Brayan Stiven Quintero Giraldo, cuya familia había recibido información sobre un supuesto secuestro y una exigencia de 17 millones de pesos colombianos a cambio de su liberación.

La alerta movilizó a las autoridades de ambos países y derivó en un operativo que terminó con la localización del joven, que se encontró en buen estado de salud.

Quintero fue hallado en inmediaciones de la Unidad de Flagrancia, ubicada en la avenida Marcavelica de Piura.

El caso pasó de una denuncia por una posible desaparición y una presunta extorsión a una investigación para esclarecer quién pidió el dinero y bajo qué circunstancias se transmitió a los familiares la versión de un secuestro.

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Las llamadas y mensajes hicieron temer a la familia del colombiano lo peor - crédito Andina

La alerta en Colombia activó un operativo policial en Piura

La preocupación comenzó en Colombia, donde los familiares de Brayan Stiven Quintero Giraldo temían que el joven estuviera en poder de un grupo criminal.

La denuncia llegó a las autoridades peruanas, que activaron acciones de búsqueda en Piura.

En el operativo participaron agentes de las áreas de Secuestros y Extorsiones, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y el Subunidad de Acciones Tácticas (Suat).

Los agentes verificaron su identidad y confirmaron que se trataba de la persona que era buscada a partir de la alerta originada en Colombia.

La versión entregada por Quintero Giraldo será relevante para establecer la cronología de los hechos y conocer cuándo fue la última vez que logró hablar con sus familiares antes de que surgiera el reporte de su desaparición.

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Así fue el operativo que permitió la liberación de un colombiano secuestrado en Perú

El ciudadano colombiano José Armando Villada Castañeda, de 29 años, fue rescatado el jueves 27 de agosto de 2026 durante un operativo policial en la Vía de Evitamiento, en Lima, tras haber sido secuestrado por una banda que exigía dinero por su liberación y planeaba asesinarlo si no recibía el pago.

Los captores reclamaban 100.000 soles como rescate, y la investigación preliminar apunta a una disputa por el control de actividades ilícitas entre organizaciones de origen extranjero.

La intervención ocurrió en el peaje de Monterrico, en la Vía de Evitamiento, luego de labores de inteligencia para ubicar a la víctima (Latina Noticias)

El secuestro ocurrió a las 11:20 a. m. en el jirón Abedul, en el distrito de El Agustino. Allí, hombres armados interceptaron a Villada y lo obligaron a subir a un Toyota de lunas polarizadas, con placa BPF-092.

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Vecinos que presenciaron el ataque alertaron a las autoridades, y esto llevó al despliegue de efectivos de la División de Inteligencia Contra la Criminalidad y la División de Secuestros, ambas dependientes de la Dirección de Investigación Criminal, desplegaron agentes con apoyo de la Región Policial Lima Centro.

Las primeras indagaciones establecieron que Villada se dedicaba al cobro extorsivo conocido como “gota a gota”, según confirmó el comandante general de la Policía, el general Óscar Arriola.

El cerco policial en el peaje de Monterrico

Los agentes revisaron cámaras de seguridad y siguieron el recorrido del automóvil hasta el peaje de Monterrico, en la Vía de Evitamiento, entre los distritos de Ate y La Molina.

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El vehículo quedó detenido en la fila para pagar en ventanilla cuando los policías lo rodearon y ordenaron a los ocupantes que descendieran.

Testigos relataron a Trome que la intervención comenzó con un grito: “¡Al piso, carajo!”.

Dos de los tres delincuentes fueron detenidos. El restante se suicidó con su propia arma de un disparo en la cabeza (Ministerio de Interior de Perú)

Arriola explicó que los detectives aguardaron el momento y la posición adecuados antes de actuar. La maniobra derivó en un enfrentamiento armado entre los agentes y los secuestradores.

Los disparos provocaron pánico entre conductores, vendedores y trabajadores del peaje, que buscaron refugio. Ninguna de esas personas resultó herida, al igual que Villada, quien quedó bajo custodia policial para declarar y colaborar con las pesquisas.

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Dos detenidos y un sospechoso muerto

La operación terminó con la detención de los venezolanos Israel Rodríguez Palacios, de 29 años, alias Chato, y Saúl Bernal Campos, de 23 años.

Un tercer implicado, conocido como alias Chino, se disparó en la cabeza al verse rodeado por la Policía.

Las autoridades vinculan a los sospechosos con la banda Los Malditos del Pepeo, a la que atribuyen actividades de extorsión y sicariato.

Producto del traslado de los detenidos, un transeúnte les gritó: “¡Así tienen que terminar todos los delincuentes!”.