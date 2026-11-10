Colombia

Embajada de Estados Unidos rechazó amenazas contra medios colombianos y lanzó mensaje sobre la libertad de prensa

La representación diplomática expresó su solidaridad con los periodistas afectados y calificó las intimidaciones como inaceptables. Además, señaló que las organizaciones terroristas representan una amenaza para la seguridad de los ciudadanos

Imagen en blanco y negro de cinco micrófonos de conferencia sobre una mesa, algunos cubiertos con tela negra, frente a un cartel que dice "LIBERTAD DE PRENSA CENSURA".
Estados Unidos reiteró su respaldo a la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de la democracia- crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó las amenazas de violencia contra medios de comunicación registradas durante el fin de semana y manifestó su solidaridad con los periodistas y trabajadores de prensa afectados. La representación diplomática reiteró el respaldo de Washington a la libertad de prensa y de expresión.

El pronunciamiento se conoció este lunes 9 de noviembre, mediante una publicación en la cuenta oficial de la embajada en la red social X, después de las advertencias sobre posibles atentados contra empresas periodísticas en el país.

PUBLICIDAD

“La Embajada de EE. UU. rechaza categóricamente las amenazas de violencia contra medios de comunicación ocurridas el pasado fin de semana, y expresa su solidaridad con los periodistas y trabajadores de los medios afectados”, señaló la representación diplomática.

En el mensaje, Estados Unidos también se refirió a la importancia de la libertad de prensa y de expresión como principios democráticos compartidos por ambos países.

Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones”, indicó.

La declaración concluyó con un mensaje sobre las organizaciones responsables de acciones violentas: “Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción”.

PUBLICIDAD

La Embajada de EE. UU. en Colombia rechazó las amenazas contra medios de comunicación y expresó su solidaridad con los periodistas afectados. - crédito @USEmbassyBogota/X
La Embajada de EE. UU. en Colombia rechazó las amenazas contra medios de comunicación y expresó su solidaridad con los periodistas afectados. - crédito @USEmbassyBogota/X

Caracol Televisión fue evacuado por alerta sobre posible artefacto explosivo

El pronunciamiento de la embajada se produjo después de que, el sábado 7 de noviembre, trabajadores de Caracol Televisión fueron evacuados de la sede principal del canal, ubicada en el barrio La Floresta, en el norte de Bogotá.

La salida del personal ocurrió tras una alerta relacionada con la posible presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones. La Policía Metropolitana de Bogotá realizó una inspección del lugar y posteriormente informó que no encontró amenazas ni evidencias de explosivos.

Ese mismo día, Caracol Televisión confirmó que había recibido información de las autoridades sobre la presunta intención de grupos ilegales de atentar contra la empresa.

Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, indicó la compañía.

La empresa explicó que activó sus medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores y sus instalaciones, y señaló que las autoridades serían las encargadas de entregar información adicional sobre la advertencia.

Comunicados de Caracol Televisión y Caracol Radio informaron sobre las advertencias recibidas de las autoridades y las medidas adoptadas para proteger a sus trabajadores. - crédito X
Comunicados de Caracol Televisión y Caracol Radio informaron sobre las advertencias recibidas de las autoridades y las medidas adoptadas para proteger a sus trabajadores. - crédito X

Caracol Radio también recibió advertencias sobre posibles atentados

Por su parte, Caracol Radio informó que las autoridades le habían advertido sobre el riesgo de un posible atentado contra su empresa y otros medios de comunicación.

En un comunicado, la emisora explicó que activó los protocolos de prevención para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes, en coordinación con las autoridades.

Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación”, señaló.

La compañía también se refirió a las condiciones necesarias para desarrollar la labor periodística y sostuvo que las garantías de seguridad son fundamentales para proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad. Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informado”, agregó.

En el mismo pronunciamiento, Caracol Radio afirmó: “Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”.

Caracol reforzó medidas de protección luego de una advertencia de las autoridades - crédito @ricarospina/X
Caracol reforzó medidas de protección luego de una advertencia de las autoridades - crédito @ricarospina/X

Caracol Televisión reiteró sus medidas de seguridad

El 8 de noviembre, Caracol Televisión publicó un nuevo comunicado en el que entregó detalles sobre las medidas adoptadas después de recibir la alerta de las autoridades.

La compañía indicó que trabajaba de manera coordinada con la Policía Nacional de Colombia y otras entidades en las verificaciones correspondientes para establecer las condiciones de seguridad de sus instalaciones.

También señaló que las medidas preventivas tenían como propósito proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones en Bogotá.

La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad”, expresó el canal.

En esa comunicación, la empresa manifestó su solidaridad con otros medios de comunicación que también habrían recibido amenazas y reiteró su compromiso de continuar informando con rigor, independencia y responsabilidad.

Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso”, aseguró el medio.

La compañía no precisó el origen de la advertencia ni informó sobre la identificación de posibles responsables. Tampoco entregó detalles adicionales sobre las amenazas mencionadas en su comunicado.

Temas Relacionados

Embajada de Estados UnidosAmenazas contra medios de comunicaciónLibertad de prensaLibertad de expresiónAmenazas a periodistasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MinAmbiente pide archivar proyecto que permitiría hidrólisis alcalina de cadáveres

La cartera advirtió vacíos jurídicos, técnicos e institucionales y señaló que varias obligaciones del proyecto ya están contempladas en la normativa ambiental vigente

MinAmbiente pide archivar proyecto que permitiría hidrólisis alcalina de cadáveres

IDRD avanza en proceso contra Sencia por presuntos incumplimientos en El Campín y define las pruebas del caso

La entidad escuchó los descargos de la concesionaria y de dos aseguradoras, admitió algunas solicitudes probatorias y rechazó otras. La actuación continuará con el análisis de los elementos aceptados

IDRD avanza en proceso contra Sencia por presuntos incumplimientos en El Campín y define las pruebas del caso

CARF advierte que presupuesto de 2027 mantiene riesgos incluso con reforma fiscal

El organismo señaló que gastos en personal, pensiones, salud, energía y atención del terremoto siguen sin cobertura suficiente, mientras una tercera parte del recaudo tributario se destina a intereses

CARF advierte que presupuesto de 2027 mantiene riesgos incluso con reforma fiscal

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 10 de noviembre

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de coche que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 10 de noviembre

MOE advirtió que la DNI no puede depender de la confianza del presidente de turno y pidió garantías para las elecciones

Alejandra Barrios solicitó esclarecer el origen y la veracidad de los documentos que alertan sobre presuntas irregularidades en la entidad de inteligencia. También pidió al Gobierno informar qué medidas aplica para proteger a la Registraduría, vigilar la contratación y prevenir riesgos durante el calendario electoral

MOE advirtió que la DNI no puede depender de la confianza del presidente de turno y pidió garantías para las elecciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Deportes

IDRD avanza en proceso contra Sencia por presuntos incumplimientos en El Campín y define las pruebas del caso

IDRD avanza en proceso contra Sencia por presuntos incumplimientos en El Campín y define las pruebas del caso

Teófilo Gutiérrez disputó su último partido con el Junior: anotó un gol que celebró entre lágrimas junto a los hinchas

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”