Embajada de Estados Unidos rechazó amenazas contra medios colombianos y lanzó mensaje sobre la libertad de prensa

Estados Unidos reiteró su respaldo a la libertad de expresión como uno de los pilares fundamentales de la democracia- crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó las amenazas de violencia contra medios de comunicación registradas durante el fin de semana y manifestó su solidaridad con los periodistas y trabajadores de prensa afectados. La representación diplomática reiteró el respaldo de Washington a la libertad de prensa y de expresión.

El pronunciamiento se conoció este lunes 9 de noviembre, mediante una publicación en la cuenta oficial de la embajada en la red social X, después de las advertencias sobre posibles atentados contra empresas periodísticas en el país.

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“La Embajada de EE. UU. rechaza categóricamente las amenazas de violencia contra medios de comunicación ocurridas el pasado fin de semana, y expresa su solidaridad con los periodistas y trabajadores de los medios afectados”, señaló la representación diplomática.

En el mensaje, Estados Unidos también se refirió a la importancia de la libertad de prensa y de expresión como principios democráticos compartidos por ambos países.

“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y a la libertad de expresión —un pilar democrático fundamental que une a nuestras naciones”, indicó.

La declaración concluyó con un mensaje sobre las organizaciones responsables de acciones violentas: “Los ciudadanos de nuestro hemisferio merecen vivir sin miedo. Las organizaciones terroristas solo traen violencia, extorsión y destrucción”.

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La Embajada de EE. UU. en Colombia rechazó las amenazas contra medios de comunicación y expresó su solidaridad con los periodistas afectados. - crédito @USEmbassyBogota/X

Caracol Televisión fue evacuado por alerta sobre posible artefacto explosivo

El pronunciamiento de la embajada se produjo después de que, el sábado 7 de noviembre, trabajadores de Caracol Televisión fueron evacuados de la sede principal del canal, ubicada en el barrio La Floresta, en el norte de Bogotá.

La salida del personal ocurrió tras una alerta relacionada con la posible presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones. La Policía Metropolitana de Bogotá realizó una inspección del lugar y posteriormente informó que no encontró amenazas ni evidencias de explosivos.

Ese mismo día, Caracol Televisión confirmó que había recibido información de las autoridades sobre la presunta intención de grupos ilegales de atentar contra la empresa.

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“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, indicó la compañía.

La empresa explicó que activó sus medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores y sus instalaciones, y señaló que las autoridades serían las encargadas de entregar información adicional sobre la advertencia.

Comunicados de Caracol Televisión y Caracol Radio informaron sobre las advertencias recibidas de las autoridades y las medidas adoptadas para proteger a sus trabajadores. - crédito X

Caracol Radio también recibió advertencias sobre posibles atentados

Por su parte, Caracol Radio informó que las autoridades le habían advertido sobre el riesgo de un posible atentado contra su empresa y otros medios de comunicación.

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En un comunicado, la emisora explicó que activó los protocolos de prevención para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes, en coordinación con las autoridades.

“Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación”, señaló.

La compañía también se refirió a las condiciones necesarias para desarrollar la labor periodística y sostuvo que las garantías de seguridad son fundamentales para proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados.

“Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad. Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informado”, agregó.

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En el mismo pronunciamiento, Caracol Radio afirmó: “Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”.

Caracol reforzó medidas de protección luego de una advertencia de las autoridades - crédito @ricarospina/X

Caracol Televisión reiteró sus medidas de seguridad

El 8 de noviembre, Caracol Televisión publicó un nuevo comunicado en el que entregó detalles sobre las medidas adoptadas después de recibir la alerta de las autoridades.

La compañía indicó que trabajaba de manera coordinada con la Policía Nacional de Colombia y otras entidades en las verificaciones correspondientes para establecer las condiciones de seguridad de sus instalaciones.

También señaló que las medidas preventivas tenían como propósito proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones en Bogotá.

“La seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores son, y seguirán siendo, nuestra primera prioridad”, expresó el canal.

En esa comunicación, la empresa manifestó su solidaridad con otros medios de comunicación que también habrían recibido amenazas y reiteró su compromiso de continuar informando con rigor, independencia y responsabilidad.

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“Ninguna amenaza nos apartará de ese compromiso”, aseguró el medio.

La compañía no precisó el origen de la advertencia ni informó sobre la identificación de posibles responsables. Tampoco entregó detalles adicionales sobre las amenazas mencionadas en su comunicado.