MinAmbiente pide archivar proyecto que permitiría hidrólisis alcalina de cadáveres

La cartera advirtió vacíos jurídicos, técnicos e institucionales y señaló que varias obligaciones del proyecto ya están contempladas en la normativa ambiental vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae

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aEl Ministerio de Ambiente pidió al Congreso archivar el proyecto de ley que busca regular la hidrólisis alcalina como servicio funerario para la disposición final de cadáveres. La cartera considera que la iniciativa presenta vacíos jurídicos, técnicos e institucionales y que varias de las obligaciones planteadas ya están contempladas en la normativa ambiental vigente.

Según información publicada por Blu Radio, el concepto remitido al Congreso advierte que el proyecto no define con suficiente claridad las responsabilidades de las autoridades nacionales, territoriales, sanitarias y ambientales que tendrían que intervenir en la vigilancia de esta actividad.

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Uno de los principales cuestionamientos se concentra en los controles sobre el uso del agua, los vertimientos y el manejo de sustancias químicas. El Ministerio sostiene que estos aspectos ya cuentan con regulación, por lo que una nueva ley podría generar duplicidad de funciones y dificultades para establecer qué entidades deben ejercer el seguimiento.

La cartera también cuestionó que el proyecto asigne nuevas responsabilidades a las autoridades ambientales regionales sin precisar si cuentan con los recursos técnicos, administrativos y financieros necesarios para asumirlas.

Otro reparo está relacionado con la creación de una denominada licencia individual para cada cadáver. Para el Ministerio, esta figura no corresponde a una licencia ambiental y su alcance no está suficientemente definido dentro de la iniciativa.

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El concepto representa un cambio frente a la posición que había mantenido el Ministerio de Ambiente durante el Gobierno anterior. En ese momento, la cartera se declaró no competente para pronunciarse sobre la conveniencia de una propuesta similar y se limitó a formular recomendaciones sobre el cumplimiento de las normas ambientales.

Ahora, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, el Ministerio solicita al Congreso no aprobar el proyecto en su redacción actual y plantea que las disposiciones propuestas requieren una revisión más profunda.

Un ataúd de madera con herrajes dorados permanece en una sala funeraria acompañada por arreglos de flores blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué propone la denominada Ley Despedida Ecológica

La iniciativa busca incorporar la hidrólisis alcalina como una alternativa a la cremación y a la inhumación. El procedimiento utiliza agua, sustancias alcalinas, altas temperaturas y presión para acelerar la descomposición de los cuerpos.

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El proyecto pretende establecer un marco regulatorio para esta práctica dentro de los servicios funerarios, pero el Ministerio de Ambiente considera que el texto actual no resuelve adecuadamente los aspectos jurídicos, ambientales e institucionales que implicaría su implementación.

Entre las preocupaciones está la manera en que se controlarían los vertimientos resultantes del proceso y el uso de sustancias químicas. La cartera insiste en que estos asuntos ya tienen reglas aplicables dentro del ordenamiento ambiental y que la nueva norma debe evitar superposiciones.

También advierte que la asignación de nuevas competencias a entidades regionales podría generar cargas adicionales sin una definición clara de capacidades o recursos.

Un ataúd de madera oscura con detalles de latón permanece cerrado en una sala funeraria flanqueado por cortinas oscuras y arreglos florales blancos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecto está pendiente de segundo debate

El proyecto, conocido como Ley Despedida Ecológica, se encuentra pendiente de segundo debate en la plenaria del Senado. La posición del Ministerio introduce un nuevo elemento en la discusión legislativa, al pedir expresamente que no avance en los términos actuales.

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La cartera no cuestiona únicamente la figura de la hidrólisis alcalina, sino la forma en que el proyecto distribuye responsabilidades, crea nuevas exigencias y articula sus disposiciones con las normas existentes.

El Ministerio considera que, antes de aprobar una regulación específica, el Congreso debería revisar si las obligaciones planteadas ya están cubiertas por la legislación ambiental y si las autoridades encargadas de hacerlas cumplir tienen capacidad real para asumirlas.

La discusión también deberá definir con mayor precisión el alcance de la licencia individual prevista para cada cadáver y determinar si esa figura tiene sustento dentro del sistema de licenciamiento ambiental.

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Por ahora, el concepto del Ministerio recomienda archivar la iniciativa y evitar que continúe su trámite en la redacción actual. La decisión final dependerá del Congreso, que deberá evaluar los argumentos de la cartera junto con los objetivos de la propuesta y las implicaciones técnicas de incorporar este procedimiento como una nueva alternativa funeraria en Colombia.