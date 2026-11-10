Colombia

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó a Colombia: cuál es la agenda del importante militar en el país

El máximo jefe militar estadounidense inició una agenda bilateral con las Fuerzas Militares, que incluyó cooperación operativa, inteligencia, fronteras y acciones contra carteles

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, llegó a Colombia para una visita centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad y defensa (suministrado)
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El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, arribó a Colombia para cumplir una agenda centrada en seguridad y defensa junto a las Fuerzas Militares del país.

Caine fue recibido por el comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez Aparicio, en una visita que busca ampliar la cooperación bilateral frente a amenazas que afectan a la región. La llegada del jefe militar estadounidense coincidió con los ejercicios conjuntos que militares de ambos países realizan en la base de Tolemaida, en Cundinamarca.

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La visita de Caine es la tercera de un alto funcionario estadounidense a Colombia durante el año 2026. El 7 de agosto, Todd Blanche estuvo en el país para la posesión de Abelardo De La Espriella. En septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a Colombia y se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella durante una agenda bilateral.

Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM/X)
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, arribó a Colombia para cumplir una agenda centrada en seguridad y defensa (@COMANDANTE_FFMM/X)

La cooperación militar y el intercambio de capacidades estuvieron entre los asuntos de la visita

Las Fuerzas Militares indicaron que el encuentro con Caine ratificó la relación de cooperación entre Colombia y Estados Unidos. La institución señaló que las partes comparten el propósito de responder a amenazas transnacionales que inciden en la seguridad y la estabilidad hemisférica.

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“Recibimos en Colombia al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en un encuentro que reafirma la solidez de nuestra cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio”, informó Rodríguez Aparicio.

Según el comandante, la agenda se relacionó con el A3C–Escudo de las Américas, una estrategia regional impulsada por Washington contra el crimen organizado. Las autoridades colombianas plantearon que este esquema contempla cooperación estratégica, interoperabilidad e intercambio de capacidades entre los aliados.

Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM/X)
Las Fuerzas Militares indicaron que el encuentro con Caine ratificó la relación de cooperación entre Colombia y Estados Unidos (@COMANDANTE_FFMM/X)

La agenda de Caine incluiría asuntos como la coordinación entre las Fuerzas Armadas, el intercambio de inteligencia, la seguridad en las fronteras y las acciones contra los carteles. La Embajada de Estados Unidos en Colombia sostuvo que la visita reflejó la asociación estratégica entre los dos países y la intención de profundizar el trabajo conjunto frente a amenazas transnacionales.

El viaje ocurrió mientras más de 300 uniformados estadounidenses participan en ejercicios militares en Tolemaida, previstos hasta el 11 de noviembre. Las actividades contemplan prácticas de interdicción marítima, operaciones terrestres, ciberdefensa y respuesta ante amenazas con drones.

“Por medio del A3C–Shield of the Americas, continuamos profundizando la cooperación en defensa, fortaleciendo la interoperabilidad y mejorando nuestra respuesta conjunta a las amenazas transnacionales”, afirmó la Embajada de Estados Unidos.

Embajada de Colombia (@ColombiaEmbUSA/X)
La Embajada de Estados Unidos en Colombia sostuvo que la visita reflejó la asociación estratégica entre los dos países y la intención de profundizar el trabajo conjunto frente a amenazas transnacionales (@ColombiaEmbUSA/X)

Detalles de los operativos

Más de 650 militares de Estados Unidos y Colombia participaron en Southern Vanguard 2026, un ejercicio conjunto que reunió prácticas de asalto aéreo, interdicción marítima, seguridad terrestre, ciberdefensa y coordinación entre instituciones.

Las maniobras tuvieron lugar en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el departamento de Tolima. Allí, los uniformados de ambos países realizaron actividades orientadas a fortalecer la preparación operativa y el trabajo coordinado.

El 9 de noviembre, el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) difundió imágenes de soldados colombianos y estadounidenses durante una práctica de descenso rápido por cuerda desde una aeronave. La entidad explicó que esta técnica permitió que las tropas llegaran a tierra y estuvieran preparadas para actuar en menos de 60 segundos.

La actividad contó con más de 250 integrantes del personal militar estadounidense y 400 soldados colombianos. Southcom indicó que el ejercicio estuvo enfocado en reforzar la seguridad regional y la cooperación entre los dos países.

Un helicóptero militar realiza maniobras de vuelo estacionario sobre un campo abierto con vegetación. Durante el ejercicio, se despliegan cuerdas desde ambos laterales de la aeronave y personal con uniforme táctico desciende hacia el terreno (@Southcom/X)

“El ejercicio se centra en fortalecer la seguridad regional y la cooperación. Incluye a más de 250 militares de EE.UU. y 400 soldados colombianos que realizan entrenamiento en interdicción marítima, operaciones de seguridad terrestre, defensa cibernética y cooperación interinstitucional”, señaló Southcom.

Las jornadas también incluyeron ejercicios de asalto aéreo bajo la instrucción de la Escuela de Asalto Aéreo de Colombia. Soldados de los dos ejércitos participaron en esa práctica el 4 de noviembre, cinco días antes de la publicación de las imágenes.

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