Él es Luis Aníbal Linares, el colombiano que aparece como accionista de Ueno Bank de Paraguay: fue gerente general del banco

El colombiano Luis Aníbal Linares Bernal integra la lista oficial de accionistas de la sociedad luxemburguesa U Holdings. (Reuters/LinkedIn)

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La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay abrió una crisis financiera y política que dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas. Las autoridades investigan presuntas irregularidades en créditos vinculados con empresas relacionadas con los propietarios de la entidad y el manejo de depósitos públicos.

El caso también alcanzó al entonces presidente Santiago Peña, quien había mantenido participación en una empresa conectada con el grupo controlador del banco hasta marzo de 2025. Peña presentó su renuncia el 5 de noviembre de 2026, en medio del proceso político abierto por la crisis, pero el Senado lo destituyó posteriormente y Pedro Alliana asumió el cargo presidencial.

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Posteriormente, se conocieron documentos de U Holdings S.à r.l., sociedad constituida en Luxemburgo que integra la cadena de propiedad de Ueno Bank a través de U Paraguay S.A. En el listado de accionistas de la compañia bancaria, se destaca la presencia del colombiano Luis Aníbal Linares Bernal, quien figura como persona física, nacido en Zipaquirá, Cundinamarca, y ubicado en el puesto 25 del listado.

¿Quién es Luis Aníbal Linares Bernal?

De acuerdo con el perfil divulgado por Ueno Bank, citado por Minuto60, Luis Aníbal Linares Bernal es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Finanzas del Centro Internacional de Formación Financiera (Ciff), vinculado con la Universidad de Alcalá y Banco Santander, en España. Antes de su llegada a Paraguay, desarrolló parte de su carrera en Colombia en Banco Falabella, Banco AV Villas y Ripley CF.

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Su hoja de vida publicada en la red social LinkedIn también incluye cargos de gestión de proyectos y operaciones en London Consulting Group y Crowe Horwath. También, su perfil destaca que participó en proyectos de consultoría, gestión y optimización de procesos en los sectores financiero, energético, petrolero, de telecomunicaciones, alimentos, bebidas y farmacéutico, en países como Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Paraguay y República Dominicana.

Linares Bernal llegó a ocupar la Gerencia General de Ueno Bank desde noviembre de 2022. Los documentos corporativos citados sobre su trayectoria señalan que presentó su renuncia en 2024, antes de que los registros posteriores lo identificaran como CPO, sigla en inglés para director de producto. No obstante, su nombre apareció aún vinculado a la entidad en diciembre de 2025 bajo esa denominación.

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Al momento de esta publicación, el perfil de Luis Aníbal Linares Bernal en la red social profesional LinkedIn ya no se encuentra disponible para consulta pública.

Relación de Linares con U Holdings

La presencia de Luis Aníbal Linares Bernal en la nómina de U Holdings no corresponde, por tanto, a su cargo ejecutivo, sino a su condición de accionista minoritario. El listado registra que posee dos acciones de la sociedad luxemburguesa, una participación reducida frente al control mayoritario de Grupo Vázquez S.A.E. y a la participación preferente de OTP Bank Plc.

U Holdings fue creada el 29 de septiembre de 2023 como parte de la reorganización empresarial del grupo. La sociedad es propietaria de U Paraguay S.A., que a su vez participa como accionista mayoritaria de Ueno Bank. Esa estructura explica por qué Linares continúa en los documentos de la compañía aun después de su salida de la gerencia general.

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Los archivos de U Holdings incluyen 25 accionistas, entre personas naturales y jurídicas. Además de Linares, la relación contiene a Grupo Vázquez S.A.E., OTP Bank Plc y otros inversionistas paraguayos y extranjeros. La documentación disponible no indica que el colombiano esté imputado dentro de las investigaciones abiertas por la crisis de Ueno Bank.

En una publicación del usuario Joaquín Morínigo en la red social X, el autor incluyó a Luis Aníbal Linares Bernal entre los accionistas de U Holdings y afirmó que posee dos acciones. Además, lo señaló como el deudor personal número 87 del listado Top 100, “con obligaciones por G. 3.193.742.489”, y precisó que no está imputado por las autoridades paraguayas. Esta información corresponde a lo publicado por Morínigo y requiere contraste con registros oficiales o judiciales.

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