Andrea Petro cuestionó la difusión de videollamada de Deicy Jiménez con Gustavo Petro y exigió garantías para los derechos de su padre: “La intimidad no puede convertirse en un arma”

Andrea Petro defendió a su papá Gustavo Petro, tras conocerse una nueva divulgación sobre la vida privada de su padre con Deicy Jiménez. (AFP)

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Andrea Petro salió en defensa de su padre tras la filtración de una videollamada que lo involucra con Deicy Jiménez, excontratista del Estado, y cuestionó con dureza la difusión del material privado.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria e hija mayor del expresidente Gustavo Petro advirtió que grabar a alguien en secreto y usar ese material como herramienta de presión pública “constituye un hecho de enorme gravedad”.

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La publicación llegó horas después de que la periodista Darcy Quinn, de La FM, revelara el 9 de noviembre de 2026 una grabación en la que se observa al expresidente durante una videollamada con Jiménez, mientras en el celular de ella aparece simultáneamente una conversación de Facebook con un perfil identificado como “Andrés Maldonado Beltrán”, presuntamente utilizado por Petro para comunicarse con la mujer.

Esta es una secuencia del video en el que aparentemente el expresidente Petro quería pedirle a Jiménez que hiciera algunas cosas en frente de él durante la llamada - (@DarcyQuinn/X)

El material, según Quinn, está en poder de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y hace parte de las investigaciones por los llamados sexocontratos.

La intimidad no puede convertirse en un arma, advirtió Andrea Petro

Sin referirse al contenido de la grabación ni a los señalamientos de Jiménez, Andrea Petro centró su pronunciamiento en el modo en que el material llegó a la opinión pública.

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“Grabar a escondidas a mi padre, registrar sus conversaciones privadas y conservar ese material para utilizarlo deliberadamente como instrumento de presión, exposición y manipulación de la opinión pública constituye un hecho de enorme gravedad”, escribió en sus historias.

La empresaria también cuestionó la frontera entre la denuncia y la vulneración de derechos. “La intimidad no puede convertirse en un arma, ni la confianza en una trampa”, señaló, en una frase que concentró buena parte de las reacciones en redes sociales.

Para Andrea, que se investigue a su padre no justifica que las herramientas de esa investigación pasen por alto garantías fundamentales: “Que se investiguen las denuncias y se respete el debido proceso, pero que también se examine la utilización deliberada de material privado y la vulneración de derechos fundamentales”.

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Andrea Petro cuestiona la divulgación de grabaciones de su padre y solicita el respeto al debido proceso a través de sus historias de Instagram (@andreapetro91/IG)

El mensaje cerró con un llamado a la justicia para que no hiciera distinciones según el perfil del investigado. “Ninguna denuncia otorga licencia para vulnerar la dignidad ajena. La justicia debe garantizar los derechos de todos, sin excepciones”, escribió.

El escándalo que motivó la defensa pública de la hija mayor

La reacción de Andrea Petro se produce en el marco del escándalo que tiene al expresidente bajo escrutinio judicial y mediático. Deicy Jiménez asegura haber mantenido una relación con Petro y sostiene que, en ese contexto, obtuvo contratos en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

La Agencia de Periodismo Investigativo (API) publicó el 8 de noviembre una investigación que reconstruye cuatro años de comunicaciones atribuidas a ambos, entre mayo de 2022 y mayo de 2026. Las actuaciones en la FGN, la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes siguen abiertas.

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Al parecer Gustavo Petro envió besos a la cámara durante una videollamada con Deicy Jiménez, cuyo fragmento fue convertido en un GIF que circuló en redes sociales. - crédito(@darcyquinnr/x

En esos registros, el interlocutor atribuido a Petro habría usado al menos cuatro perfiles digitales con nombres distintos al suyo: Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet, además del mencionado Andrés Maldonado Beltrán. El expresidente negó haber utilizado contratos del Estado para obtener favores y cuestionó públicamente la fecha de las grabaciones, al considerar que ese dato sería determinante para evaluar su alcance.

“Ella y yo no tenemos ningún tipo ni índole de relación”, dijo sobre Verónica Alcocer

En paralelo al pronunciamiento sobre los videos, Andrea Petro también respondió preguntas de sus seguidores sobre Verónica Alcocer, exesposa del expresidente y madre de sus hermanas menores Sofía y Antonella.

La hija mayor de Petro fue tajante al desvincularse de cualquier posición sobre los señalamientos que rodean a la exjefa de Estado: “Ella y yo no tenemos ningún tipo ni índole de relación y yo no tengo por qué estar hablando de ella ni estar comentando temas que le corresponden y le competen a ella o a mis hermanas”, afirmó.

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