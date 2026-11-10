Colombia

Abelardo de la Espriella encaró a ‘Barba Chivo’, uno de los más buscados de las disidencias de las Farc: “¿Qué les pareció la bomba que les envié firmada por mí?”

El presidente dejó en claro, y luego de la Operación NOAH que dejó un saldo de seis capturados y cuatro abatidos: “¡Los cabecillas del narcoterrorismo están cayendo! ¡En Colombia se acabó la impunidad!

De la Espriella volvió a encarar, como hizo en megaoperativos en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, a varios líderes criminales, y en esta ocasión alias Barba Chivo no se salvó de la confrontación que lo hizo volverse viral en redes sociales (@ABDELAESPRIELLA/X)
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Siguen conociéndose detalles del megaoperativo que lideró la madrugada del martes 10 de noviembre el presidente Abelardo de la Espriella en Norte de Santander (departamento fronterizo con Venezuela), y en el que fue capturado alias Barba Chivo o “Costeño”, señalado como integrante de las disidencias de las Farc.

El líder guerrillero era uno de los objetivos de alto valor del Gobierno nacional, por ser considerado “uno de los hombres de confianza de alias Andrey Avendaño y cabecilla de comisión de la estructura 33 de la facción de Calarcá”, destacó el jefe de Estado en el mensaje que compartió el mismo martes vía X.

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Al comienzo de su publicación, De la Espriella aseguró: “¡Los cabecillas del narcoterrorismo están cayendo! ¡En Colombia se acabó la impunidad!"

Adicional a lo anterior, y en el video que compartió desde Presidencia, el jefe de Estado volvió a encarar a varios de los seis capturados que dejó el bombardeo ordenado por el mandatario en jurisdicción de Tibú (ubicado en la subregión del Catatumbo), uno de ellos “Barba Chivo”.

En su mensaje, De la Espriella afirmó sobre el mismo líder criminal: “¡Este narcoterrorista sobrevivió a un bombardeo de nuestras Fuerzas Militares y hoy está en poder de las autoridades!"

Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)
Abelardo de la Espriella anunció el resultado del operativo en Norte de Santander la madrugada del martes 10 de noviembre de 2026 (@ABDELAESPRIELLA/X)

De la Espriella encaró a ‘Barba Chivo’, de las disidencias de ‘Calarcá’: lideraba atentados con drones contra la fuerza pública

Pero las palabras del presidente fueron más allá, porque en el video institucional que compartió y en el que se mostraron a “Barba Chivo” con evidentes lesiones producto del bombardeo, y que ante los cuestionamientos que recibió por parte del jefe de Estado, no pronunció una sola palabra, luego de que De la Espriella recordó cuando, antes de que se iniciara la acción militar, firmó una de las bombas que cayó en el campamente del ELN.

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“Este es ‘Barba Chivo’. ¿Qué les pareció la bomba que les mandé firmada por mí? ¿Cómo la recibieron? ¿Y saben una cosa? Celebro que estén vivos. A diferencia de lo que hacen ustedes con los secuestrados y con la gente que asesinan, nosotros les respetamos la vida a ustedes y van a pagar de la manera más fuerte todo el daño que han hecho", inicia De la Espriella, que lució un camuflado y una boina con el escudo del Goes (Grupo de Operaciones Especiales).

“Este bandido operaba drones. Con esos drones asesinaron soldados, policías, gente indefensa. ¿Cómo se siente estar de ese lado donde ustedes han tenido a los secuestrados, donde le han hecho tanto daño a la gente?" le preguntó De la Espriella al hoy detenido, que optó por agachar la mirada.

Frente a esto, el jefe de Estado lo interpeló: “Di algo, Barba Chivo, ¿o qué? ¿No tienes ganas de decir nada? Están muertos de miedo, ¿verdad? Terror, pánico. El mismo que siente la gente cuando ustedes sacan los drones, cuando vuelan pueblos, cuando secuestran personas, cuando extorsionan. Vamos a hacer que caiga sobre ustedes todo el peso de la ley", sentenció De la Espriella.

Sobre su trayectoria criminal, y al no obtener respuesta del líder guerrillero, el presidente trasladó una de sus preguntas al ministro de Defensa Jorge Mora, que recordó su extenso prontuario criminal.

“Presidente, lleva más de once años de vida delictiva en las Farc, inicialmente en la estructura 24, 36 y después aquí en la 33. Su área de injerencia en el sur de Bolívar”, precisó el líder de la cartera.

Sumado a lo anterior, Mora explicó que el hoy detenido “atacó con drones varias veces a la tropa, asesinó soldados heridos; también aquí en Tibú es el responsable de una emboscada donde murió un soldado y varios soldados quedaron heridos”.

El ministro de Defensa calificó la vida criminal de “Barba Chivo” como “un prontuario bastante grande”, y añadió que “antes de presentarse la captura era cabecilla de una comisión armada, hombre de confianza de, alias Andrey Avendaño”.

“Barba Chivo” fue el primer cabecilla que no cayó en medio de los bombardeos ordenados por De la Espriella

Más adelante, el presidente De la Espriella precisó que “es la primera vez que un jefe o un cabecilla se salva de un bombardeo” desde que inició su administración.

“Estuvieron de buenas, señor presidente”, le contestó el ministro Mora al jefe de Estado, que añadió: “Quién sabe, porque les va a caer todo el peso de la ley. Al final, la muerte los salva de pagar en vida todo el daño que han hecho”.

De la Espriella volvió a señalar a “Barba Chivo”, y aseveró: “Mire, ni siquiera es capaz de sostener la mirada este narcoterrorista. Él sabe lo que se le viene”.

Además de las seis capturas, el balance de la operación NOAH arrojó: 4 muertos en desarrollo de operaciones militares, 7 fusiles y 15 granadas para drones incautados. De los guerrilleros abatidos, el ministro Mora confirmó que tres de ellos eran operarios de drones.

“Cada vez que saquen un dron, cada vez que ataquen un comando de la policía, una guarnición militar, que caigan civiles, vamos a responderles con más contundencia, bombardeos”, recalcó De la Espriella al final de la grabación.

“Y vamos a estar día y noche hasta que acabemos con esta plaga, con este cáncer. Vamos a ir por todos ustedes. Bienvenidos a la patria milagro”, le dijo De la Espriella a “Barba Chivo”.

“Ya verán lo que se les viene. Ni siquiera es capaz de levantar la cara. Mira, cuando tenían a la gente encerrada y secuestrada, ahí sí eran guapos, ahí sí amenazaban. Está que llora. Mire, mire cómo está muerto de miedo ese bandido (...) Hay que llevarlos a la cárcel, que se pudran en la cárcel para que paguen todo el daño que han hecho”, concluyó el jefe de Estado.

Por su parte, al final del mensaje en X, el presidente les recordó a los grupos armados ilegales y sus líderes: “A los cabecillas del narcoterrorismo les advierto: no tendrán escondite. Vamos a seguir golpeando sus estructuras hasta recuperar el control de cada rincón de Colombia”.

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