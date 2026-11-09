Colombia

Sectores de izquierda volvieron a cuestionar a la primera dama Ana Lucía Pineda por el manejo de las donaciones del terremoto: “Respondió de afán y sin soportes”

Alejandro Ocampo anunció un incidente de desacato porque, según sostuvo, la fundación no respondió de forma completa al requerimiento judicial relacionado con los aportes recibidos tras la emergencia del 10 de agosto de 2026

Senador Ocampo exige información sobre donaciones tras el terremoto del 10 de agosto - (@alejoocampog]/X)

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El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo anunció que promoverá un incidente de desacato contra la fundación vinculada a la primera dama, Ana Lucía Pineda, por la información relacionada con donaciones recibidas después del terremoto del 10 de agosto.

El congresista sostuvo que un juez ya habría ordenado a la entidad Colombia, Luz y Sonrisas entregar detalles sobre los recursos recaudados, sus aportantes, el destino de los fondos y los documentos que respalden esos movimientos. Según su versión, la respuesta entregada por Pineda hasta ahora no cumple con lo solicitado por la autoridad judicial.

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“El juez ordenó que me respondieran concretamente cuánto recogieron”, afirmó Ocampo. El senador indicó que también solicitó la identificación de los donantes y los soportes contables, entre ellos registros de consignaciones y documentos financieros.

El legislador cuestionó que, a su juicio, esos datos aún no hayan sido revelados. “Siguen ocultando al país dónde está el dinero”, expresó al anunciar la acción judicial.

Alejandro Ocampo promoverá un desacato contra la fundación vinculada a Ana Lucía Pineda - (@alejoocampog/X)
Alejandro Ocampo promoverá un desacato contra la fundación vinculada a Ana Lucía Pineda - (@alejoocampog/X)

El senador afirmó que los recursos investigados no aparecen registrados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ni en el denominado Fondo Milagro. También señaló que, según su interpretación, tampoco figuran en los informes de la organización asociada a la primera dama.

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Ocampo aseguró que el monto bajo cuestionamiento asciende, como mínimo, a $1,2 billones, cifra que deberá ser precisada mediante los documentos requeridos. “Ese billón doscientos mil millones de pesos tendrá que aparecer”, dijo.

El incidente de desacato es un mecanismo judicial que busca exigir el cumplimiento de una orden emitida por un juez. En este caso, el congresista pretende que la entidad entregue la información que, según él, fue requerida en una decisión previa.

“Espero que la justicia las obligue a mostrar la verdad, respondió de afán y sin soporte”, manifestó el senador. Además, pidió que se cumpla la orden judicial y sostuvo que la ciudadanía debe conocer el manejo de las donaciones recaudadas tras la emergencia.

Sectores de la izquierda se despacharon nuevamente contra Ana Lucía Pineda por las donaciones del terremoto - (@MaryLuzHerran/X - @alejoocampog/X - @EsmeHernandezSi/X)
Sectores de la izquierda se despacharon nuevamente contra Ana Lucía Pineda por las donaciones del terremoto - (@MaryLuzHerran/X - @alejoocampog/X - @EsmeHernandezSi/X)

Por su parte, el caricaturista Matador abrió la discusión con un mensaje centrado en las consecuencias que, según relató, persisten entre los habitantes de la ciudad. El dibujante afirmó que conoce casos de personas que perdieron familiares, viviendas, negocios o empleos a causa de la emergencia.

“Gran parte de Pereira desapareció”, escribió en su publicación. También sostuvo que algunas familias permanecen alojadas en casas de parientes después de perder sus hogares.

El caricaturista reclamó transparencia sobre los recursos destinados a los damnificados. “Esconder el dinero” de las ayudas, señaló, sería una conducta “mezquina” frente a quienes enfrentan las consecuencias del sismo.

Matador pidió ayuda para las familias afectadas - (@Matador000/X)
Matador pidió ayuda para las familias afectadas - (@Matador000/X)

En su mensaje, Matador dijo que alzaba “la voz y el lápiz” por vecinos, amigos y familiares. Además, pidió respaldo para Pereira y cerró su publicación con una frase crítica: “Se la están comiendo las ratas”.

La exesposa del expresidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, se sumó a los cuestionamientos contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. En su publicación, pidió una explicación sobre los fondos obtenidos después del terremoto.

“A tres meses del terremoto” todavía no hay respuesta sobre los dineros recaudados, afirmó Herrán. También preguntó: “¿En dónde está el dinero?”.

La ex esposa del exmandatario sostuvo que la primera dama debe responder al país “sin más dilaciones”.

Mary Luz Herrán pidió una respuesta de Ana Lucía Pineda - (@MaryLuzHerran/X)
Mary Luz Herrán pidió una respuesta de Ana Lucía Pineda - (@MaryLuzHerran/X)

Por último, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández afirmó que las dudas sobre el paradero de las donaciones han trascendido fuera de Colombia. La congresista pidió conocer cómo se utilizaron los recursos destinados a la reconstrucción.

Hernández cuestionó la creación de una fundación, que según indicó ocurrió un día antes de la posesión de Abelardo. “Que publiquen las cuentas”, escribió.

La legisladora sostuvo que las familias afectadas merecen respuestas sobre el manejo de los aportes.

Esmeralda Hernández reclamó que se publiquen las cuentas - (@EsmeHernandezSi/X)
Esmeralda Hernández reclamó que se publiquen las cuentas - (@EsmeHernandezSi/X)

Esto dijo en octubre Ana Lucía Pineda sobre las donaciones que entraron a la fundación tras el terremoto

La primera dama Ana Lucía Pineda presentó el balance de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que informó haber canalizado $54.589.523.791 en donaciones privadas para atender a los afectados por el terremoto del 10 de agosto y financiar obras de recuperación.

El documento, que abarca del 7 de julio al 16 de octubre de 2026, indica que el 81% de los aportes provino del Grupo Gilinski. La entidad aseguró que “no ha recibido” ni administrado recursos públicos. Sus gastos administrativos sumaron $11.916.639.

La respuesta inicial alcanzó a más de 48.000 personas

La organización reportó la entrega de 5.652,2 toneladas de ayuda en 80 municipios, con respaldo de 1.250 voluntarios, más de 100 empresas y 24 firmas logísticas. También destacó Un Corazón Contigo, programa que reunió a 600 profesionales para brindar apoyo emocional.

En reconstrucción, la fundación prevé intervenir seis instituciones en Cali, construir 27 viviendas en Quibdó y ejecutar proyectos habitacionales en Dosquebradas y el Eje Cafetero. “Continuaremos divulgando” los avances, señaló el informe.

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