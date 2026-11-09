Spider-Man subió a una torre de telecomunicaciones en Bogotá: creadores de contenido grabaron en video cómo lograron escalar la estructura

Los creadores de contenido enfrentaron tramos verticales, ráfagas de viento y la inestabilidad de la altura en la estructura metálica (julianpks /IG)

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La escalada sin protección visible de los creadores de contenido Julián Cruz y Tiki.decay, como se conoce en las redes, terminó con ambos en la cima de una torre de telecomunicaciones de Bogotá.

El colombiano, vestido como Spider-Man, registró el ascenso junto al influenciador mexicano con cámaras corporales y de bolsillo.

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La escena generó reacciones divididas en redes sociales por la falta aparente de arneses, cuerdas u otros elementos para el trabajo en alturas. Mientras una parte del público destacó la destreza de los jóvenes, otros usuarios advirtieron sobre el riesgo de que ese tipo de acciones provoque accidentes o anime a otras personas a repetirlas.

El video muestra a Julián Cruz y a Tiki.decay mientras trepan una estructura metálica de gran altura en Bogotá. Según las imágenes difundidas, los dos avanzaron por tramos verticales expuestos al viento sin equipos de seguridad visibles y, al llegar arriba, grabaron la panorámica de la ciudad.

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Los dos jóvenes utilizaron cámaras corporales y de bolsillo para registrar el ascenso sin arneses ni cuerdas de seguridad (REUTERS/Nathalia Angarita /julianpks/IG)

La visita de Tiki.decay terminó en una torre sobre Bogotá

Cruz presentó la aventura como una forma poco convencional de recibir a su compañero mexicano en la capital. En la publicación escribió: “La fría capital recibiendo a mi hermanito @tiki.decay 🥷🕸️🗼☁️”.

El creador colombiano suele publicar contenidos relacionados con el parkour y la escalada de estructuras. Por ese motivo, sus seguidores ya conocen este tipo de prácticas, aunque en esta ocasión llamó la atención el traje del popular superhéroe y la altura de la torre.

Antes de que comenzara el ascenso, el video incluyó el texto: “Me dijo que conocía una vista de Bogotá”, La visita de ‘Tiki.decay’ terminó en una torre sobre Bogotá

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Cruz presentó la aventura como una forma poco convencional de recibir a su compañero mexicano en la capital. En la publicación escribió: “La fría capital recibiendo a mi hermanito @tiki.decay 🥷🕸️🗼☁️”.

El creador colombiano suele publicar contenidos relacionados con el parkour y la escalada de estructuras. Por ese motivo, sus seguidores ya conocen este tipo de prácticas, aunque en esta ocasión llamó la atención el traje del popular superhéroe y la altura de la torre.

Los dos jóvenes utilizaron cámaras corporales y de bolsillo para registrar el ascenso sin arneses ni cuerdas de seguridad (Captura de video)

Antes de que comenzara el ascenso, el video incluyó el texto: “Me dijo que conocía una vista de Bogotá”, y mientras las imágenes pasaban, se escucha la canción de Creep de Radiohead. La secuencia apuntaba hacia Monserrate, una de las referencias visuales de la capital.

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Esa primera toma llevó a algunos espectadores a suponer que Cruz mostraría a su invitado uno de los sitios turísticos de la ciudad. La situación cambió segundos después, cuando ambos comenzaron a subir por la estructura.

El creador mexicano, conocido en las plataformas como ‘Tiki.decay’, también comparte registros de escaladas y otras actividades de aventura. En esta ocasión, acompañó a Cruz durante todo el recorrido hacia la parte superior de la torre.y La secuencia apuntaba hacia Monserrate, una de las referencias visuales de la capital.

Esa primera toma llevó a algunos espectadores a suponer que Cruz mostraría a su invitado uno de los sitios turísticos de la ciudad. La situación cambió segundos después, cuando ambos comenzaron a subir por la estructura.

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Cruz portó un traje inspirado en Spider-Man durante el ascenso que difundió ante sus seguidores de Instagram (Captura de video)

El creador mexicano, conocido en las plataformas como ‘Tiki.decay’, también comparte registros de escaladas y otras actividades de aventura. En esta ocasión, acompañó a Cruz durante todo el recorrido hacia la parte superior de la torre.

Las imágenes muestran que los dos avanzaron metro a metro sobre la estructura metálica. El recorrido incluyó sectores con gran pendiente vertical, ráfagas de viento y la inestabilidad propia de la altura.

La construcción es una torre de comunicaciones, también llamada antena repetidora o estación base de transmisión. Este tipo de instalaciones sostiene equipos para radio, televisión, telefonía móvil y sistemas de radiocomunicación públicos o privados.

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La actividad se relaciona con la escalada urbana, conocida internacionalmente como buildering o roofing. Esta práctica extrema consiste en trepar de forma libre edificios, puentes, torres y otras estructuras de gran tamaño.

En el registro no se observan sistemas de protección para el ascenso. Tampoco aparecen arneses, cuerdas o dispositivos destinados a detener una caída durante el trayecto.

Al llegar a la parte más alta, los dos creadores grabaron vistas de la sabana de Bogotá. También enviaron saludos a quienes siguen sus contenidos y celebraron haber completado el reto.