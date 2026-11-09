Colombia

Álvaro Uribe respondió propuesta de Gustavo Petro de hacer una alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico: “Somos partido de gobierno”

El expresidente Uribe respondió a la invitación pública del también exmandatario y aseguró que un eventual acuerdo con esa colectividad no será discutido por el Centro Democrático

El expresidente Gustavo Petro planteó desde Medellín un acuerdo con el Centro Democrático para oponerse a las iniciativas tributarias y laborales de la actual administración (@MoronNela/X)
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Durante el Primer Gran Encuentro Somos Resistencia, que tuvo lugar en el Club Unión de Medellín, el expresidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de sellar una alianza política, incluso electoral, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, para articular una oposición común a las medidas del presidente Abelardo de la Espriella.

El expresidente colombiano (2002-2010) respondió a la propuesta de Petro y descartó cualquier alianza electoral entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico.

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En entrevista con Caracol Radio, el exmandatario afirmó que su colectividad es un partido de gobierno de Abelardo de la Espriella.

(Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia)
Álvaro Uribe afirmó que el Centro Democrático hace parte de la coalición de gobierno de Abelardo de la Espriella (Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia)

“Nosotros somos partido de gobierno. Apoyamos al presidente Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Por ejemplo, frente a las discrepancias tributarias, nosotros queremos buscar un acuerdo”, indicó Álvaro Uribe al ser preguntando por la propuesta de Gustavo Petro.

La invitación de Petro contemplaba un “pacto por la vida” y un eventual acuerdo electoral para defender la Constitución. El mensaje fue dirigido de forma directa a Uribe, a quien propuso construir una alianza política frente al Gobierno nacional.

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En sus declaraciones a Caracol Radio, Uribe no respondió de inmediato sobre la posibilidad de un acuerdo. Primero habló de la institucionalidad colombiana y de la decisión de la Corte Constitucional que impidió su tercera reelección.

El exmandatario sostuvo que la institucionalidad del país ha tenido capacidad para evitar los extremos. También consideró necesario proteger a las altas cortes y revisar medidas que eviten riesgos derivados de la continuidad de un mismo proyecto político a través de dirigentes cercanos.

Uribe recordó que aceptó la sentencia de la Corte Constitucional que cerró la puerta a una nueva candidatura presidencial suya. Según expresó, el tribunal consideró que una extensión de su mandato podía generar desequilibrios en la conformación de instituciones como el Banco de la República y la propia Corte Constitucional.

Tras esa explicación, el líder del Centro Democrático descartó que la propuesta de Petro tenga espacio en las discusiones de su colectividad.

Álvaro Uribe se reunió con la bancada del Centro Democrático para buscar propuestas frente a la ley de rescate - Centro Democrático
Álvaro Uribe descartó que la propuesta de Petro tenga espacio en las discusiones del Centro Democrático (Centro Democrático)

Eso nunca ha existido. Ese tema no va a entrar en el menú temático del Centro Democrático”, afirmó.

La declaración dejó fuera de consideración una alianza electoral entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Uribe diferenció esa decisión del trato que, según dijo, debe existir frente a los ciudadanos y a las bases de los demás sectores políticos.

“Otra cosa es nuestro respeto a las personas, nuestro compromiso de que a todo colombiano se le garanticen los derechos constitucionales y legales y nuestro respeto a la base colombiana de todos los partidos”, agregó el expresidente durante la entrevista con Caracol Radio.

Uribe afirmó que su partido respaldó a Abelardo de la Espriella durante la segunda vuelta presidencial. Bajo esa premisa, sostuvo que el Centro Democrático buscará consensos con el Gobierno sobre asuntos específicos, pese a las diferencias que mantiene frente a varias iniciativas oficiales.

El exmandatario se refirió, entre otros puntos, al debate tributario. Señaló que su partido busca acuerdos, pero expresó reparos frente a posibles gravámenes sobre la canasta familiar, el sector agropecuario y los servicios de salud.

También mencionó la necesidad de simplificar el sistema tributario, reducir el tamaño del Estado y limitar el gasto público. Para Uribe, esas medidas deben acompañar cualquier discusión sobre impuestos y políticas económicas.

El dirigente habló además de la actuación de la colectividad en escenarios locales. Afirmó que los gobiernos apoyados por el Centro Democrático deben atender a todos los ciudadanos, sin importar su cercanía con ese partido, el Pacto Histórico u otras organizaciones políticas.

La propuesta de Petro surgió después de coincidencias puntuales entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico en asuntos debatidos en el Congreso. Uribe, sin embargo, separó esos eventuales puntos de acuerdo de cualquier posibilidad de coalición electoral.

Petro y Centro Democrático
La propuesta de Petro surgió después de coincidencias puntuales entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico en asuntos debatidos en el Congreso (@infopresidencia/X-Centro Democrático)

Con su respuesta, el expresidente dejó clara la posición del Centro Democrático frente a la invitación pública de Petro: el partido no evaluará una alianza electoral con el Pacto Histórico.

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